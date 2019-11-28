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Дмитрий Тарасв намерен выплачивать дочери всего 15 тысяч рублей алиментов

Вот уже месяц Дмитрий Тарасов публично выясняет отношения со своей бывшей женой. Поводом для их разногласий послужило желание футболиста сократить алименты. На днях стало известно, какую сумму спортсмен планирует выделять на содержание старшей дочери.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов

Месяц назад, 26 октября, стало известно о том, что Дмитрий Тарасов подал в суд на свою экс-супругу Оксану. Причиной стало желание футболиста сократить размер алиментов с положенных 400 до 50 тысяч рублей. 

Тарасов объяснил это тем, что сейчас переживает не лучший период своей карьеры, к тому же в скором времени его жена Анастасия родит второго ребенка. 
Дмитрий со старшей дочерью Ангелиной
Дмитрий со старшей дочерью Ангелиной

Однако на днях стало известно, что Дмитрий намерен сократить выплаты старшей дочери до размера прожиточного минимума.

В таком случае на содержание Ангелины спортсмен будет выделять 15 тысяч 225 рублей. 
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    Месяц назад бывшая супруга Дмитрия Тарасова Оксана сообщила о том, что футболист подал на нее в суд
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«Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь свое материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег. При этом он, возможно, слишком много потратил на последний отдых, поэтому хочет уменьшить размер дотаций дочери Ангелине», — приводит издание «СтарХит» слова адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы экс-супруги Дмитрия.

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28 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @tarasov23, @taras2686/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вряд ле такую сумму суд назначит

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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