Дмитрий Тарасв намерен выплачивать дочери всего 15 тысяч рублей алиментов

Месяц назад, 26 октября, стало известно о том, что Дмитрий Тарасов подал в суд на свою экс-супругу Оксану. Причиной стало желание футболиста сократить размер алиментов с положенных 400 до 50 тысяч рублей.
Однако на днях стало известно, что Дмитрий намерен сократить выплаты старшей дочери до размера прожиточного минимума.
«Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь свое материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег. При этом он, возможно, слишком много потратил на последний отдых, поэтому хочет уменьшить размер дотаций дочери Ангелине», — приводит издание «СтарХит» слова адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы экс-супруги Дмитрия.