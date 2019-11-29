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Главная «стерва» российского кино Наталья Гудкова рассказала о продолжительном романе с женатым мужчиной, от которого родила сына

Актриса Наталья Гудкова была замужем лишь однажды и сейчас воспитывает двоих детей. На днях она откровенно рассказала об отце младшего сына. 
Наталья Гудкова
Наталья Гудкова

Наталья Гудкова запомнилась и полюбилась зрителями по сериалам и фильмам, в которых, как правило, играет скандальных женщин. Актриса не раз отмечала в интервью, что многие режиссеры почему-то видят ее именно в таком образе. А что же с личной жизнью звезды? О ней не так много информации. 42-летняя Наталья развелась с мужем и одна воспитывала сына. «Денис не зарабатывал, семью обеспечивала я. Он, конечно, старался: играл в театре, работал на стройке, но это были маленькие деньги», — объяснила свое решение актриса ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову.

Долгое время знаменитость выбирала себе спутника жизни среди многих, кто добивался ее сердца. Одному из них удалось завоевать внимание женщины. «Он потрясающий: с хорошей речью, воспитанный, интеллигентный, очень красивый. Очень любил», — вспоминала Наталья о своем романе. 

Оказалось, что мужчина женат.

«Человек был несвободен. Сначала я не знала, потом все раскрылось. Мне ездили по ушам. Я думала, что я смогу. Есть же случаи, когда все хорошо», — поведала Гудкова. К тому же, она родила от него сына. 

Четыре года Наталья жила в подвешенном состоянии и ждала, когда ситуация прояснится. «В какой-то момент стало невыносимо, и я решила разобраться. Я написала его жене. Думала, что мы встретимся вдвоем, и я все расскажу — я хотела поставить все точки над i, сказать, что есть ребенок», — рассказала о непростом периоде своей жизни актриса.

«Получилась встреча на троих, и меня просто стали гасить — обвинили во всем. Я поняла, что никаких надежд нет», — продолжила Гудкова.
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    Как рассказала знаменитость, отец ее младшего сына не виделся с ними семь лет
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«Я потом просила прощения у жены, потому что не совсем осознавала, куда я лезу. Мне обрисовали другую картинку, нежели она была на самом деле», — рассказала о последствиях той роковой встречи актриса. «Теперь понимаю, что это была ошибка. Я с себя вины не снимаю — все бывает», — заключила Наталья.

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29 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @tatusya_good/Instagram, youtube.com

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Может во времена ее молодости и можно было напиликать в уши о своем свободном статусе. Сейчас не так легко женщин надурить, интернет, все просвещеннные стали, соцсети, мобильные телефоны. Все пробивается на раз/два. Кроме тех случаев, когда любовницы намеренно поддерживают легенду мужчин об их свободе, подыгрывают.

  • Селебрити перешли с обсуждения абортов и выкидышей и фоток голыми на признания о половой жизни с женатыми, прям эпидемия какая-то, соревнование кто круче, лавры у Седоковой и Брежневой все равно никто не отнимет.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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