Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Собирала бутылки, чтобы купить еду»: Наталья Ветлицкая рассказала, как едва сводила концы с концами, несмотря на популярность

Наталья Ветлицкая стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала не только о своем возвращении на сцену, но и вспомнила старые годы. Так, певица призналась, что в 1990-е — в прямом смысле — голодала. 
Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая дала новое интервью

Последние несколько недель имя Натальи Ветлицкой не покидает топ новостей. Не так давно певица объявила о своем триумфальном возвращении на российскую сцену. 29 ноября Наталья стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала Ивану, что в 1990-е, несмотря на популярность, она испытывала серьезные финансовые трудности. 

«У меня были голодные времена. Денег вообще не было. Что делать? Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива, сдала их. Зашла в универсам и купила омерзительные, просто чудовищные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Потом думаю: ''Я это съесть не смогу. Надо что-то делать''. Там была аджика, и я решила, что с ней смогу проглотить эти сосиски. Она стоила 55 копеек, но мне не хватало денег. Я схватила баночку, спрятала ее и вынесла», — призналась Наталья Ивану.

В той же беседе певица вспомнила, как снимался клип на один из самых узнаваемых ее хитов «Посмотри в глаза». Денег, как вы помните, у Натальи не было. Но тут на помощь пришел еще тогда никому не известный режиссер Федор Бондарчук. Он снял для Ветлицкой клип абсолютно бесплатно. После этого дела певицы пошли в гору. 

Перейти к обсуждению 11


30 ноября 2019
Текст Саша Белая
Фото Persona Stars
Теги

Наталья Ветлицкая

Реклама

11 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • В 90-е за эти бутылки шли бои, а она пошла и насобирала сразу на сосиски. Придумали бы что-нибудь поинтереснее.

  • Ой, ну прям вот расплакалась я. Работать не пробовала Наталья? Говорят помогает. Прям умирала от голода, а сосиски сьесть не могла. Как же их остальные люди ели?

  • А работать она не пробовала? Или религия не позволяет?

  • Гость 6

    Ой, ну прям вот расплакалась я. Работать не пробовала Наталья? Говорят помогает. Прям умирала от голода, а сосиски сьесть не могла. Как же их остальные люди ели?

    Мы с вами мыслим в унисон).

  • Какой добрый наш Федя, я аж прослезилась ))

  • Гость

    А работать она не пробовала? Или религия не позволяет?

    А зачем? Есть же добрые люди типа Феди, которые всегда помогут... работа - это для тех, кому мужики бесплатно клипы не снимают.

  • Гость

    Какой добрый наш Федя, я аж прослезилась ))

    ну вс ж понимают, что на самом деле стоит за тем "бесплатно".

  • Гость

    В 90-е за эти бутылки шли бои, а она пошла и насобирала сразу на сосиски. Придумали бы что-нибудь поинтереснее.

    Так и придумали. Про бесплатный клип.

  • Артисты любят прибедняться и вспоминать своё нищее прошлое. Собирала бутылки она, и при этом ее родители жили в Швейцарии, а в друзьях у неё были режиссеры Кеосаян и Бондарчук

  • ее стало слишком много!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.