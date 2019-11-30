«Собирала бутылки, чтобы купить еду»: Наталья Ветлицкая рассказала, как едва сводила концы с концами, несмотря на популярность

Наталья Ветлицкая стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала не только о своем возвращении на сцену, но и вспомнила старые годы. Так, певица призналась, что в 1990-е — в прямом смысле — голодала.

Наталья Ветлицкая дала новое интервью

Последние несколько недель имя Натальи Ветлицкой не покидает топ новостей. Не так давно певица объявила о своем триумфальном возвращении на российскую сцену. 29 ноября Наталья стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала Ивану, что в 1990-е, несмотря на популярность, она испытывала серьезные финансовые трудности.



«У меня были голодные времена. Денег вообще не было. Что делать? Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива, сдала их. Зашла в универсам и купила омерзительные, просто чудовищные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Потом думаю: ''Я это съесть не смогу. Надо что-то делать''. Там была аджика, и я решила, что с ней смогу проглотить эти сосиски. Она стоила 55 копеек, но мне не хватало денег. Я схватила баночку, спрятала ее и вынесла», — призналась Наталья Ивану.

В той же беседе певица вспомнила, как снимался клип на один из самых узнаваемых ее хитов «Посмотри в глаза». Денег, как вы помните, у Натальи не было. Но тут на помощь пришел еще тогда никому не известный режиссер Федор Бондарчук. Он снял для Ветлицкой клип абсолютно бесплатно. После этого дела певицы пошли в гору.