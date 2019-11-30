«Родители, готовьтесь»: 19-летняя Стефания Маликова поймала букет невесты

После расставания с Леонидом Груздевым Стефания Маликова не рассказывает, занято ли ее сердце сегодня. Однако на днях девушка поймала букет невесты, и поклонники стали вновь обсуждать ее личную жизнь.

Неизвестно, есть ли у Стеши Маликовой молодой человек

19-летняя Стефания Маликова — девушка красивая, умная и интересная. Естественно, у нее немало поклонников. Два года дочь певца состояла в отношениях с сыном бизнесмена Владимира Груздева Леонидом, однако в январе 2019-го пара распалась.

С тех пор о личной жизни Стеши ничего неизвестно. Поклонники покорно ждут, когда красавица представит им своего нового избранника, но пока этого не произошло.

На днях Стеша вместе с папой улетела в Париж на свадьбу друзей семьи. Там во время торжества Маликова поймала букет невесты, о чем рассказала в своем Инстаграме. Стефания опубликовала видео, на котором вместе с отцом исполняет зажигательный танец.

«Я поймала букет невесты, а папа просто счастлив», — подписала видео Маликова. Многие фолловеры отметили, что родителям Стеши пора готовиться к будущей свадьбе дочери, ведь такая красавица точно долго не будет одна.

1 2 3 ... 11 Дмитрий и Стефания Маликовы прилетели в Париж на свадьбу друзей

Между подписчиками разразился спор: одни посчитали, что 19 лет — самое время, чтобы связать себя серьезными отношениями, другие же уверены, что Маликова еще слишком юна и должна в первую очередь думать о самореализации. А как считаете вы?