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«Родители, готовьтесь»: 19-летняя Стефания Маликова поймала букет невесты

После расставания с Леонидом Груздевым Стефания Маликова не рассказывает, занято ли ее сердце сегодня. Однако на днях девушка поймала букет невесты, и поклонники стали вновь обсуждать ее личную жизнь. 
Стеша Маликова
Неизвестно, есть ли у Стеши Маликовой молодой человек

19-летняя Стефания Маликова — девушка красивая, умная и интересная. Естественно, у нее немало поклонников. Два года дочь певца состояла в отношениях с сыном бизнесмена Владимира Груздева Леонидом, однако в январе 2019-го пара распалась. 

С тех пор о личной жизни Стеши ничего неизвестно. Поклонники покорно ждут, когда красавица представит им своего нового избранника, но пока этого не произошло. 

На днях Стеша вместе с папой улетела в Париж на свадьбу друзей семьи. Там во время торжества Маликова поймала букет невесты, о чем рассказала в своем Инстаграме. Стефания опубликовала видео, на котором вместе с отцом исполняет зажигательный танец. 

«Я поймала букет невесты, а папа просто счастлив», — подписала видео Маликова. Многие фолловеры отметили, что родителям Стеши пора готовиться к будущей свадьбе дочери, ведь такая красавица точно долго не будет одна.

Между подписчиками разразился спор: одни посчитали, что 19 лет — самое время, чтобы связать себя серьезными отношениями, другие же уверены, что Маликова еще слишком юна и должна в первую очередь думать о самореализации. А как считаете вы?  

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30 ноября 2019
Текст Саша Белая
Фото @steshamalikova/ Instagram
Теги

Стефания Маликова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Когда столько денег,то о самореализации можно не волноваться.

  • Всего 19 девочке, а выглядит на ухоженные 30. Куда так спешить?

  • Выглядит старше

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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