«Родители, готовьтесь»: 19-летняя Стефания Маликова поймала букет невесты

19-летняя Стефания Маликова — девушка красивая, умная и интересная. Естественно, у нее немало поклонников. Два года дочь певца состояла в отношениях с сыном бизнесмена Владимира Груздева Леонидом, однако в январе 2019-го пара распалась.
На днях Стеша вместе с папой улетела в Париж на свадьбу друзей семьи. Там во время торжества Маликова поймала букет невесты, о чем рассказала в своем Инстаграме. Стефания опубликовала видео, на котором вместе с отцом исполняет зажигательный танец.
«Я поймала букет невесты, а папа просто счастлив», — подписала видео Маликова. Многие фолловеры отметили, что родителям Стеши пора готовиться к будущей свадьбе дочери, ведь такая красавица точно долго не будет одна.
Между подписчиками разразился спор: одни посчитали, что 19 лет — самое время, чтобы связать себя серьезными отношениями, другие же уверены, что Маликова еще слишком юна и должна в первую очередь думать о самореализации. А как считаете вы?