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Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в кулинарном шоу

Кейт Миддлтон и принц Уильям много занимаются благотворительностью. На днях супруги вместе с кулинарной писательницей Мэри Берри приготовили рождественские угощения.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Мэри Берри
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в кулинарном шоу Мэри Берри

С первым днем зимы вас, дорогие читательницы! Жители Европы и Америки уже вовсю готовятся к Рождеству. Супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям также решили создать предпраздничную атмосферу.

Так, герцог и герцогиня Кембриджские, объединившись с легендой кулинарии Мэри Берри, устроили званый ужин, приготовив различные угощения в рамках шоу «Королевское Рождество с Берри». Выпуск с членами монаршей семьи выйдет в эфир на канале BBC в понедельник, 16 декабря. 

Подав на стол собственноручно сделанные блюда, Кейт и Уильям устроили рождественскую вечеринку для работников и добровольцев благотворительных организаций, которые будут работать во время праздников. После этого супруги посетили крупнейший в Великобритании центр для бездомных людей. 

  • Кейт Миддлтон, Мэри Берри
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    Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с Мэри Берри приготовили праздничный ужин в рамках шоу «Королевское Рождество с Берри»
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«Приглашаем вас присоединиться к герцогу и герцогине Кембриджским и Мэри Берри, решившим устроить праздник в знак благодарности тем людям, которые проводят Рождество, помогая другим», — гласило сообщение на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграме.

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01 декабря 2019
Текст Саша Белая
Фото @mattporteous, @kensingtonroyal/ Instagram, Getty Images
Теги

Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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