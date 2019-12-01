Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в кулинарном шоу

Кейт Миддлтон и принц Уильям много занимаются благотворительностью. На днях супруги вместе с кулинарной писательницей Мэри Берри приготовили рождественские угощения.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в кулинарном шоу Мэри Берри

С первым днем зимы вас, дорогие читательницы! Жители Европы и Америки уже вовсю готовятся к Рождеству. Супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям также решили создать предпраздничную атмосферу.



Так, герцог и герцогиня Кембриджские, объединившись с легендой кулинарии Мэри Берри, устроили званый ужин, приготовив различные угощения в рамках шоу «Королевское Рождество с Берри». Выпуск с членами монаршей семьи выйдет в эфир на канале BBC в понедельник, 16 декабря.

Подав на стол собственноручно сделанные блюда, Кейт и Уильям устроили рождественскую вечеринку для работников и добровольцев благотворительных организаций, которые будут работать во время праздников. После этого супруги посетили крупнейший в Великобритании центр для бездомных людей.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с Мэри Берри приготовили праздничный ужин в рамках шоу «Королевское Рождество с Берри»

«Приглашаем вас присоединиться к герцогу и герцогине Кембриджским и Мэри Берри, решившим устроить праздник в знак благодарности тем людям, которые проводят Рождество, помогая другим», — гласило сообщение на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграме.