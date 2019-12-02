«Это невозможно утаить»: Регина Тодоренко похвасталась, что ее сын сделал первые шаги

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в конце прошлого года. Звездные супруги часто рассказывают о семейной жизни и сыне Майкле в интервью и соцсетях.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

В октябре 2018 года Регина Тодоренко и Влад Топалов официально узаконили свои отношения. 5 декабря знаменитости стали родителями замечательного мальчика, которого назвали Михаилом.



Пара редко показывает его фото, однако регулярно делится успехами сына и подробностями семейной жизни. Вот и о первых шагах наследника артисты сразу же сообщили фолловерам.

Регина опубликовала скрин переписки с массажисткой, которая занимается с Михаилом. «Пошел. Он пошел!», — ликовала молодая мама.

«Это невозможно утаить. Можно ставить галочку — ходит в год!» — подписала фото певица.

1 2 3 ... 10 Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к первому дню рождения их сына

Мы поздравляем с этим важным событием семью Влада и Регины и желаем дальнейших успехов как и звездным родителям, так и их годовалому сыну.