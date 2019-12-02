«Это невозможно утаить»: Регина Тодоренко похвасталась, что ее сын сделал первые шаги

В октябре 2018 года Регина Тодоренко и Влад Топалов официально узаконили свои отношения. 5 декабря знаменитости стали родителями замечательного мальчика, которого назвали Михаилом.
Пара редко показывает его фото, однако регулярно делится успехами сына и подробностями семейной жизни. Вот и о первых шагах наследника артисты сразу же сообщили фолловерам.
Регина опубликовала скрин переписки с массажисткой, которая занимается с Михаилом. «Пошел. Он пошел!», — ликовала молодая мама.
Мы поздравляем с этим важным событием семью Влада и Регины и желаем дальнейших успехов как и звездным родителям, так и их годовалому сыну.