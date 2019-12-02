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«Это невозможно утаить»: Регина Тодоренко похвасталась, что ее сын сделал первые шаги

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в конце прошлого года. Звездные супруги часто рассказывают о семейной жизни и сыне Майкле в интервью и соцсетях.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

В октябре 2018 года Регина Тодоренко и Влад Топалов официально узаконили свои отношения. 5 декабря знаменитости стали родителями замечательного мальчика, которого назвали Михаилом. 

Пара редко показывает его фото, однако регулярно делится успехами сына и подробностями семейной жизни. Вот и о первых шагах наследника артисты сразу же сообщили фолловерам. 

Регина опубликовала скрин переписки с массажисткой, которая занимается с Михаилом. «Пошел. Он пошел!», — ликовала молодая мама.

«Это невозможно утаить. Можно ставить галочку — ходит в год!» — подписала фото певица.
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов
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    Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к первому дню рождения их сына
    Смотреть галерею

Мы поздравляем с этим важным событием семью Влада и Регины и желаем дальнейших успехов как и звездным родителям, так и их годовалому сыну.

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02 декабря 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Влад Топалов, Регина Тодоренко

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Топалов Майкл🤦🏼‍♀️ А Мишей, Михаилом нельзя было сына назвать? Недостаточно гламурно?

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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