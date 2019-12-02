Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«А жених оценил?»: Евгения Феофилактова коротко постригла волосы и покрасилась

Вот уже некоторое время Евгения Феофилактова встречается с ливанским бизнесменом. Поклонники считают, что восточный избранник сильно влияет на знаменитость. Так, недавно экс-участница «Дома-2» даже изменила свою внешность. 
Евгения Феофилактова
Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

В конце октября 34-летняя Евгения Феофилактова объявила о романе с 32-летним бизнесменом Маджидом Гиагиа. Многих фолловеров выбор знаменитости несколько разочаровал. 

Ни для кого не секрет, что восточные мужчины очень властны и любят подчинять своей воле женщин. 

Поклонники Феофилактовой боятся, что со временем Гиагиа заставит ее надеть платок и прекратить вести соцсети. Тем более тревожные «звоночки» уже прозвучали — не так давно Евгения опубликовала необычную для себя фотосессию с покрытой головой.  

На фоне обсуждений своей личной жизни звезда прекратила выдавать подробности о женихе и снова начала рассказывать о привычных делах. 

Так, 2 декабря Евгения в очередной раз посетила салон красоты, где впервые за долгое время сильно изменила прическу. 

«Я счастлива, что снова пополнила ряды брюнеток. Я сняла наращенные волосы и теперь хочу вернуть свой густой срез, но уже в более темном оттенке», — объяснила свое преображение Феофилактова. 

Интернет-пользователи настороженно отнеслись к новому имиджу Евгении и засыпали ее вопросами о причинах смены цвета волос. «Жених оценил вашу новую прическу?», «Наверное, восточный мужчина хотел, чтобы у вас были свои, а не искусственные волосы, да еще и темного цвета?» — вопрошают подписчики. 

Перейти к обсуждению 4


02 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
Теги

Евгения Феофилактова

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Переживаю за их отношения больше чем за свои)) Пишите пожалуйста почаще об этих клоунах))

  • Гость

    Переживаю за их отношения больше чем за свои)) Пишите пожалуйста почаще об этих клоунах))

    ну согласитесь же, прикольно! Как в зоопарке))

  • Сняла нарощенные.процесс быстро обратим при желании

  • Какой к черту жених? Любовник и чужой муж—так будет правильнее 😒

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.