«А жених оценил?»: Евгения Феофилактова коротко постригла волосы и покрасилась

В конце октября 34-летняя Евгения Феофилактова объявила о романе с 32-летним бизнесменом Маджидом Гиагиа. Многих фолловеров выбор знаменитости несколько разочаровал.
Поклонники Феофилактовой боятся, что со временем Гиагиа заставит ее надеть платок и прекратить вести соцсети. Тем более тревожные «звоночки» уже прозвучали — не так давно Евгения опубликовала необычную для себя фотосессию с покрытой головой.
На фоне обсуждений своей личной жизни звезда прекратила выдавать подробности о женихе и снова начала рассказывать о привычных делах.
«Я счастлива, что снова пополнила ряды брюнеток. Я сняла наращенные волосы и теперь хочу вернуть свой густой срез, но уже в более темном оттенке», — объяснила свое преображение Феофилактова.
Интернет-пользователи настороженно отнеслись к новому имиджу Евгении и засыпали ее вопросами о причинах смены цвета волос. «Жених оценил вашу новую прическу?», «Наверное, восточный мужчина хотел, чтобы у вас были свои, а не искусственные волосы, да еще и темного цвета?» — вопрошают подписчики.