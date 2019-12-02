«А жених оценил?»: Евгения Феофилактова коротко постригла волосы и покрасилась

Вот уже некоторое время Евгения Феофилактова встречается с ливанским бизнесменом. Поклонники считают, что восточный избранник сильно влияет на знаменитость. Так, недавно экс-участница «Дома-2» даже изменила свою внешность.

Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

В конце октября 34-летняя Евгения Феофилактова объявила о романе с 32-летним бизнесменом Маджидом Гиагиа. Многих фолловеров выбор знаменитости несколько разочаровал.

Ни для кого не секрет, что восточные мужчины очень властны и любят подчинять своей воле женщин.

Поклонники Феофилактовой боятся, что со временем Гиагиа заставит ее надеть платок и прекратить вести соцсети. Тем более тревожные «звоночки» уже прозвучали — не так давно Евгения опубликовала необычную для себя фотосессию с покрытой головой.



На фоне обсуждений своей личной жизни звезда прекратила выдавать подробности о женихе и снова начала рассказывать о привычных делах.

Так, 2 декабря Евгения в очередной раз посетила салон красоты, где впервые за долгое время сильно изменила прическу.

«Я счастлива, что снова пополнила ряды брюнеток. Я сняла наращенные волосы и теперь хочу вернуть свой густой срез, но уже в более темном оттенке», — объяснила свое преображение Феофилактова.

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова изменила цвет и длину волос

Интернет-пользователи настороженно отнеслись к новому имиджу Евгении и засыпали ее вопросами о причинах смены цвета волос. «Жених оценил вашу новую прическу?», «Наверное, восточный мужчина хотел, чтобы у вас были свои, а не искусственные волосы, да еще и темного цвета?» — вопрошают подписчики.