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Симона Юнусова рассказала, кто ее любимый артист, и это не Тимати

Нередко мамы знаменитостей являются самыми главными их фанатами. Однако в случае с Тимати это совсем не так. 
Симона Юнусова с сыном и внучкой
Симона Юнусова с сыном и внучкой

Всем известно о любви Симоны Юнусовой к своим детям и внукам. Она воспитала двоих сыновей, и сейчас под ее опекой находятся внучка и внук. Знаменитая бабушка старается всесторонне развивать наследников и поддерживать их во всем.

Однако недавно выяснилось, что она далеко не в восторге от творчества своего старшего сына. 3 декабря Симона опубликовала фото 5-летней Алисы со дня рождения дочери Филиппа Киркорова. На снимках девочка позировала с отцом именинницы, братьями Сафроновыми и с Сергеем Лазаревым. 

«С моими любимыми артистами! И да — это не Тимати!» — подписала фото Юнусова. 
  • Алиса Юнусова, Симона Юнусова
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    Симона Юнусова часто делится своими методами воспитания и рассказывает о жизни внучки Алисы
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Фолловеры решили сразу же прояснить ситуацию, задав множество вопросов родительнице рэпера. «Не любите Тимати?», «Вы поклонница Киркорова?» — не унимались интернет-пользователи. «Как можно не любить сына? Я вообще не фанатка по жизни, но хороших артистов люблю», — ответила Симона.

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03 декабря 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @simona280/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Тимати, Симона Юнусова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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