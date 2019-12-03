Симона Юнусова рассказала, кто ее любимый артист, и это не Тимати

Нередко мамы знаменитостей являются самыми главными их фанатами. Однако в случае с Тимати это совсем не так.

Симона Юнусова с сыном и внучкой

Всем известно о любви Симоны Юнусовой к своим детям и внукам. Она воспитала двоих сыновей, и сейчас под ее опекой находятся внучка и внук. Знаменитая бабушка старается всесторонне развивать наследников и поддерживать их во всем.

Однако недавно выяснилось, что она далеко не в восторге от творчества своего старшего сына. 3 декабря Симона опубликовала фото 5-летней Алисы со дня рождения дочери Филиппа Киркорова. На снимках девочка позировала с отцом именинницы, братьями Сафроновыми и с Сергеем Лазаревым.

«С моими любимыми артистами! И да — это не Тимати!» — подписала фото Юнусова.

1 2 3 ... 10 Симона Юнусова часто делится своими методами воспитания и рассказывает о жизни внучки Алисы

Фолловеры решили сразу же прояснить ситуацию, задав множество вопросов родительнице рэпера. «Не любите Тимати?», «Вы поклонница Киркорова?» — не унимались интернет-пользователи. «Как можно не любить сына? Я вообще не фанатка по жизни, но хороших артистов люблю», — ответила Симона.