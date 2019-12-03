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Евгения Феофилактова удалила из Инстаграма все фото с экс-бойфрендом

Роман Евгении Феофилактовой и ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа развивался стремительно. Пока мы все готовились к «свадьбе века», влюбленные расстались. 
Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова

Только поклонники Евгении успели порадоваться, что она наконец обрела женское счастье и начала готовиться к свадьбе, как вдруг стало известно о том, что девушка рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом ливанского происхождения Маджидом Гиагиа. 

Это подтвердил сам мужчина в Инстаграме. Примечательно, что экс-участница «Дома-2» пока что хранит молчание. Но к чему слова, когда и без них все понятно.

Феофилактова удалила из соцсетей все совместные фото с бывшим возлюбленным — восточной сказке пришел конец.
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    Совсем недавно Евгения Феофилактова представила общественности своего возлюбленного
    Смотреть галерею

Многие считали их отношения серьезными — Маджид задаривал Евгению дорогими подарками, неоднократно звал ее замуж, обещал устроить «свадьбу века» и даже познакомился с ее сыном. 

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03 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
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Евгения Феофилактова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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