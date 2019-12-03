Евгения Феофилактова удалила из Инстаграма все фото с экс-бойфрендом

Только поклонники Евгении успели порадоваться, что она наконец обрела женское счастье и начала готовиться к свадьбе, как вдруг стало известно о том, что девушка рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом ливанского происхождения Маджидом Гиагиа.
Это подтвердил сам мужчина в Инстаграме. Примечательно, что экс-участница «Дома-2» пока что хранит молчание. Но к чему слова, когда и без них все понятно.
Многие считали их отношения серьезными — Маджид задаривал Евгению дорогими подарками, неоднократно звал ее замуж, обещал устроить «свадьбу века» и даже познакомился с ее сыном.