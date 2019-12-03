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«Я обеспечивал ее, верил, что она одна, а потом узнал обо всем»: Юрий Бардаш рассказал о любовнике экс-супруги певицы Луны, который был его подчиненным

Вот уже несколько лет знаменитый продюсер Юрий Бардаш и певица Луна не живут вместе. Звезды не раз выставляли на всеобщее обсуждение проблемы своего брака, и на днях Юрий снова решил вспомнить о конце отношений с артисткой. 
Юрий Дудь
Юрий Бардаш и Юрия Дудь

3 декабря на YouTube-канале Юрия Дудя вышел новый выпуск его шоу «вДудь». На этот раз героем программы стал знаменитый украинский продюсер Юрий Бардаш. 

Именно Юрию обязаны своим успехом музыкальные проекты «Грибы», «Нервы», Quest Pistols Show и Луна. 

На момент начала своей карьеры Луна (настоящее имя — Кристина Герасимова) была супругой Бардаша. Однако в 2018-м пара официально расторгла отношения. Тогда Юрий и Кристина уже более года не жили вместе. 

Вскоре после расставания знаменитости начали публично выяснять отношения в соцсетях. Бардаш обвинял Луну в изменах, а девушка бывшего мужа в том, что он неоднократно и жестоко избивал ее. 

Певица Луна
Певица Луна

Многие считали, что таким образом экс-супруги просто пытаются привлечь к себе внимание. Однако Бардаш поведал Дудю, что все было по-настоящему.

По словам Юрия, в то время, когда он уже расстался с певицей, она начала встречаться с музыкантом из своего коллектива Александром Волощуком, но тщательно скрывала это от продюсера. 

«Я обеспечивал ее, верил, что она одна, а потом узнал обо всем. Он работал на меня, но так и не пришел ко мне поговорить и рассказать, что теперь он с Кристиной, и при этом живет вместе с моим сыном. Мне хотелось засадить нож в его сердце», — вспоминает Бардаш. 

Также продюсер опроверг, что бил Луну. Конечно, он не отрицает, что в их отношениях присутствовало физическое насилие — но это были драки на фоне приема запрещенных веществ. «Есть такое, что муж и жена — одна сатана. Народные пословицы — это наша мудрость. Это происходит. Я себя ангелом не считаю», — объяснил мужчина. 

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03 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото вДудь/YouTube.com, @kri_luna/Instagram
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Юрий Дудь

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Лолчто. Разошлись. Был ее. Но считал ее своей собственностью. Содержал, так у нее ребенок от него и она его обеспечивала своим творчеством. Содержал он блин ее. Кто кого еще содержал. Себе воткни, что ты там хотел воткнуть в сердце мужчины не твоей женщины.

  • в смысле "изменила", если уже разошлись?)она мне оч нравится в его клипе на песню огонек, в этом смысле жаль, что их союз распался

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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