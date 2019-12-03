«Я обеспечивал ее, верил, что она одна, а потом узнал обо всем»: Юрий Бардаш рассказал о любовнике экс-супруги певицы Луны, который был его подчиненным

3 декабря на YouTube-канале Юрия Дудя вышел новый выпуск его шоу «вДудь». На этот раз героем программы стал знаменитый украинский продюсер Юрий Бардаш.
На момент начала своей карьеры Луна (настоящее имя — Кристина Герасимова) была супругой Бардаша. Однако в 2018-м пара официально расторгла отношения. Тогда Юрий и Кристина уже более года не жили вместе.
Вскоре после расставания знаменитости начали публично выяснять отношения в соцсетях. Бардаш обвинял Луну в изменах, а девушка бывшего мужа в том, что он неоднократно и жестоко избивал ее.
Многие считали, что таким образом экс-супруги просто пытаются привлечь к себе внимание. Однако Бардаш поведал Дудю, что все было по-настоящему.
«Я обеспечивал ее, верил, что она одна, а потом узнал обо всем. Он работал на меня, но так и не пришел ко мне поговорить и рассказать, что теперь он с Кристиной, и при этом живет вместе с моим сыном. Мне хотелось засадить нож в его сердце», — вспоминает Бардаш.
Также продюсер опроверг, что бил Луну. Конечно, он не отрицает, что в их отношениях присутствовало физическое насилие — но это были драки на фоне приема запрещенных веществ. «Есть такое, что муж и жена — одна сатана. Народные пословицы — это наша мудрость. Это происходит. Я себя ангелом не считаю», — объяснил мужчина.