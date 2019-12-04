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Мэрилин Монро наших дней: после расставания с женихом Евгения Феофилактова устроила чувственную фотосессию

3 декабря стало известно о том, что Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа. На следующий день экс-участница «Дома-2» привлекла внимание пользователей Сети, приняв участие в откровенной съемке.
Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова

«Свадьба века» отменяется! На днях бизнесмен ливанского происхождения Маджид Гиагиа подтвердил разрыв с Евгенией Феофилактовой. Инстаграм-звезда не стала комментировать ситуацию, однако тут же удалила все совместные фото из соцсетей.  

Ранним утром 4 декабря 34-летняя Евгения, уже в качестве свободной женщины, опубликовала кадры из новой чувственной фотосессии. 

«Я буквально перенеслась во времена Монро», — делится впечатлениями от снимков инстадива. 

Как нельзя кстати здесь была и новая прическа Феофилактовой. Завитые в кудри короткие волосы вкупе с красной помадой и соблазнительными нарядами смотрелись очень эффектно.  

  • Евгения Феофилактова
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    Пока все ждали «свадьбу века» Евгении Феофилактовой и ее ливанского бойфренда Маджида Гиагиа, они успели расстаться
    Смотреть галерею

«Эта стрижка сделала вас еще интереснее!», «Жених теперь будет переживать, что потерял тебя», — поддержали Евгению подписчики и написали ей множество комментариев.

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04 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @evgeniyafeofilaktova, @tatuana_kucheruk_/Instagram
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Евгения Феофилактова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Целлулоид? Чувственный?! Ахахаха😂😂😂😂

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