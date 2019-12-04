Мэрилин Монро наших дней: после расставания с женихом Евгения Феофилактова устроила чувственную фотосессию

«Свадьба века» отменяется! На днях бизнесмен ливанского происхождения Маджид Гиагиа подтвердил разрыв с Евгенией Феофилактовой. Инстаграм-звезда не стала комментировать ситуацию, однако тут же удалила все совместные фото из соцсетей.
Ранним утром 4 декабря 34-летняя Евгения, уже в качестве свободной женщины, опубликовала кадры из новой чувственной фотосессии.
Как нельзя кстати здесь была и новая прическа Феофилактовой. Завитые в кудри короткие волосы вкупе с красной помадой и соблазнительными нарядами смотрелись очень эффектно.
«Эта стрижка сделала вас еще интереснее!», «Жених теперь будет переживать, что потерял тебя», — поддержали Евгению подписчики и написали ей множество комментариев.