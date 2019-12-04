Мэрилин Монро наших дней: после расставания с женихом Евгения Феофилактова устроила чувственную фотосессию

3 декабря стало известно о том, что Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа. На следующий день экс-участница «Дома-2» привлекла внимание пользователей Сети, приняв участие в откровенной съемке.

Евгения Феофилактова

«Свадьба века» отменяется! На днях бизнесмен ливанского происхождения Маджид Гиагиа подтвердил разрыв с Евгенией Феофилактовой. Инстаграм-звезда не стала комментировать ситуацию, однако тут же удалила все совместные фото из соцсетей.



Ранним утром 4 декабря 34-летняя Евгения, уже в качестве свободной женщины, опубликовала кадры из новой чувственной фотосессии.



«Я буквально перенеслась во времена Монро», — делится впечатлениями от снимков инстадива.

Как нельзя кстати здесь была и новая прическа Феофилактовой. Завитые в кудри короткие волосы вкупе с красной помадой и соблазнительными нарядами смотрелись очень эффектно.



1 2 3 ... 10 Пока все ждали «свадьбу века» Евгении Феофилактовой и ее ливанского бойфренда Маджида Гиагиа, они успели расстаться

«Эта стрижка сделала вас еще интереснее!», «Жених теперь будет переживать, что потерял тебя», — поддержали Евгению подписчики и написали ей множество комментариев.