Оксана Самойлова готова рожать, пока не станет мамой мальчика

Оксана Самойлова и Джиган готовятся к появлению на свет четвертого ребенка. Звездная пара не раскрывает пол будущего наследника, однако всячески подогревает интерес к обсуждению этой темы.

Оксана Самойлова и Джиган

Всем поклонникам Джигана и Оксаны Самойловой интересно, кто же у них будет — мальчик или девочка? Сами знаменитости уже знают пол будущего ребенка, но пока что держат эту информацию в секрете. А вот своими планами и мыслями пара делится весьма охотно.

Так, недавно Оксана решила ответить на несколько вопросов фолловеров. Конечно же, многие из них были на тему будущего прибавления в семействе.

«Если снова девочка, вы остановитесь?» — спросил один из подписчиков. «Вряд ли, но сделаем перерыв лет на пять» — тут же последовал комментарий Самойловой.

1 2 3 ... 10 Оксана Самойлова часто отвечает на вопросы подписчиков

Одному из фолловеров пришло в голову поинтересоваться, сделала бы многодетная мама аборт, если бы узнала, что у нее опять будет девочка... «Даже мыслей таких не было никогда. Вы представляете, если бы мы лишили себя такого счастья как Ариела, Лея или Майя? Мы — нет», — ответила бизнесвумен.