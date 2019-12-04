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Оксана Самойлова готова рожать, пока не станет мамой мальчика

Оксана Самойлова и Джиган готовятся к появлению на свет четвертого ребенка. Звездная пара не раскрывает пол будущего наследника, однако всячески подогревает интерес к обсуждению этой темы.
Оксана Самойлова и Джиган
Оксана Самойлова и Джиган

Всем поклонникам Джигана и Оксаны Самойловой интересно, кто же у них будет — мальчик или девочка? Сами знаменитости уже знают пол будущего ребенка, но пока что держат эту информацию в секрете. А вот своими планами и мыслями пара делится весьма охотно.

Так, недавно Оксана решила ответить на несколько вопросов фолловеров. Конечно же, многие из них были на тему будущего прибавления в семействе.

«Если снова девочка, вы остановитесь?» — спросил один из подписчиков. «Вряд ли, но сделаем перерыв лет на пять» — тут же последовал комментарий Самойловой. 

Одному из фолловеров пришло в голову поинтересоваться, сделала бы многодетная мама аборт, если бы узнала, что у нее опять будет девочка... «Даже мыслей таких не было никогда. Вы представляете, если бы мы лишили себя такого счастья как Ариела, Лея или Майя? Мы — нет», — ответила бизнесвумен. 

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04 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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