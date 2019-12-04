Оксана Самойлова готова рожать, пока не станет мамой мальчика

Всем поклонникам Джигана и Оксаны Самойловой интересно, кто же у них будет — мальчик или девочка? Сами знаменитости уже знают пол будущего ребенка, но пока что держат эту информацию в секрете. А вот своими планами и мыслями пара делится весьма охотно.
Так, недавно Оксана решила ответить на несколько вопросов фолловеров. Конечно же, многие из них были на тему будущего прибавления в семействе.
Одному из фолловеров пришло в голову поинтересоваться, сделала бы многодетная мама аборт, если бы узнала, что у нее опять будет девочка... «Даже мыслей таких не было никогда. Вы представляете, если бы мы лишили себя такого счастья как Ариела, Лея или Майя? Мы — нет», — ответила бизнесвумен.