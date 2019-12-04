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13-летняя Тоня Худякова гордится тем, что будет представлять США на ЧМ по бальным танцам

13-летняя Тоня Худякова привлекает внимание не только своей внешностью и любовью к светской жизни. Девушка занимается бальными танцами и делает весьма серьезные успехи.
Тоня Худякова
Тоня Худякова

Несмотря на юный возраст, 13-летняя Тоня Худякова уже успела завоевать любовь публики — на ее Инстаграм подписано более 300 тысяч пользователей. На днях она поделилась с фолловерами радостной новостью.

Наследница клипмейкера Павла Худякова сообщила, что выступит на Чемпионате мира по бальным танцам от сборной США. Ее партнером станет Марсель, с которым Тоня дружит и уже давно тренируется. 

«Для нас огромная честь стать частью национальной сборной Соединенных Штатов Америки и представлять США на Чемпионате мира. Столько эмоций. Даже не знаю, что писать. Мы счастливы», — сообщила девушка в микроблоге.

Многие поинтересовались, почему же Тоня не выступает за Россию? Звездная наследница объяснила, что сейчас живет и учится в Америке. «Мы всегда выступали за США, наши педагоги танцуют за эту страну. Это не от меня зависит, я просто люблю танцевать», — честно призналась юная знаменитость.  

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04 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @tonyahoodyakova/Instagram

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