По-хорошему, по-плохому, по-пацански, по-малайзийски: как разводились звезды в 2019 году

Наступил декабрь, новый год уже не за горами, а это значит, что пора подводить итоги уходящего 2019-го. Год был полон как радостных, так и печальных событий. Начать серию материалов редакция Woman.ru решила с расставаний — повод как раз имеется: только-только объявившая о скорой свадьбе Евгения Феофилактова бросила жениха, ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа.

Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

Мы уже начали готовиться к свадьбе века — в конце ноября экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова объявила о том, что наконец-то нашла свое женское счастье и по уши влюбилась в ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. Счастье, как оказалось, было недолгим — вскоре объявилась жена «бизнесмена» (просим заметить, не бывшая) и рассказала, что Маджид совсем не тот, за кого себя выдает. Мол, он предлагает выйти замуж каждой встречной и вообще только и умеет, что транжирить чужие деньги. Феофилактова на ус намотала, бросила жениха и удалила все фотографии с ним из Инстаграма.

В этом материале на Woman.ru вспоминаем другие, не менее захватывающие истории расставаний звезд, которые не то что запомнились в этом году, а врезались в память и ранили наши сердца.

Оксана Воеводина и Мухаммад V

В середине июля СМИ сообщили: русская красавица Оксана Воеводина и экс-король Малайзии Мухаммад V приняли решение официально расторгнуть отношения. Учитывая то, что их брак не продержался и года, это выглядело крайне странно.

Еще более странным было и то, что Воеводина категорически игнорировала сплетни в Сети и продолжала активно выкладывать совместные фото и видео с мужем в попытках убедить общественность, что в ее семье царят идиллия, любовь и взаимопонимание.

Только вот подробности развода от анонимных и не очень инсайдеров продолжали прибывать, поэтому сознаться в том, что все не так радужно, как хотелось бы, все же пришлось. Сначала Воеводина просто осторожно уточнила, что официально все еще замужем, а потом стала выдавать детали некрасивого расставания. Оказалось, что Мухаммад V отказался считать новорожденного малыша Леона своим сыном — экс-король Малайзии был уверен, что супруга «нагуляла» ребенка от кого-то другого.

То, что Леон похож на отца как две капли воды, монарха совершенно не смущало, ведь мальчик может быть «сыном любого азиата». То, что Воеводина заявила о своей готовности провести ДНК-тест, тоже пролетело мимо ушей бывшего монарха.

Как итог, Мухаммад V и Оксана начали конфликтовать из-за денег. Все по классике: барышня хотела много, а ее экс-супруг платить астрономические суммы не желал. Требовала модель и правда немало: два нескромных объекта недвижимости (квартиру в Москве за 96 млн рублей и дом в Лондоне за 642 млн рублей), а также ежемесячное содержание в размере 2 млн рублей.

Мухаммад V, услышав эти заявления, пришел в ужас и начал интересоваться у своих советников, не перепутала ли Оксана его случайно с Биллом Гейтсом, и выдвинул ответные условия.

Монарх обязался открыть для Леона трастовый фонд в размере 250 тысяч долларов и перечислять Оксане 100 тысяч долларов на личные нужды каждый месяц. Взамен Мухаммад попросил немало: Воеводина обязана воспитать сына в мусульманской вере, больше не выкладывать фото ребенка в соцсети и — главное — никогда (никогда!) не пытаться связаться с экс-супругом.

Очевидно, Воеводина наотрез отказалась соглашаться с условиями бывшего мужа и иск о баснословных алиментах из суда не отозвала. Однако все равно того, что случилось дальше, не ожидал никто — молодой маме и ее сыну начали угрожать…

Неизвестная женщина связалась с моделью и попросила о личной встрече. Вместо Воеводиной пришла ее подруга, которая и записала разговор с незнакомкой на диктофон. Краткое содержание: Оксане и Леону грозит опасность, если девушка немедленно не отзовет иск из суда. «В процессе беседы женщина неоднократно говорила: Оксана должна подумать над тем, что она делает... Она должна забрать иск из суда. Жизнь ребенка зависит от ее действий», — цитировал Mash слова Воеводиной.

Оксана поняла, что дело пахнет жареным, и экстренно сменила место жительства. Кажется, что этот развод не кончится никогда, поэтому мы запасаемся попкорном и ждем, что же будет дальше.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Самый обсуждаемый развод года — это, конечно, расставание Ксении Собчак и Максима Виторгана. Официально они объявили о том, что пошли каждый своей дорогой, в марте 2019-го, хотя слухи начали ходить за несколько месяцев до этого.



Пару, которая казалась идеальной, разрушило случайное знакомство — Собчак пообщалась с режиссером Константином Богомоловым на интервью для издания L’Officiel по Скайпу и почти сразу поняла, что пропала. Чувства вспыхнули молниеносно.

Ксения начала проводить больше времени с Константином, периодически пила с ним кофе и в какой-то момент осознала, что влюбилась окончательно и бесповоротно. Чувства к Богомолову не собирались испаряться, а дома ждал законный супруг.

Пришлось пойти к Виторгану с повинной. «Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-то думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно», — рассказала Ксения изданию Tatler.

Ксения и Максим разошлись полюбовно, оставшись хорошими друзьями и успешно скооперировавшимися родителями трехлетнего Платона. Виторган долго не грустил и нашел утешение в объятиях молодой актрисы Нино Нинидзе — пара свои отношения особо не комментирует, но по редким инстаграм-историям и фотографиям в соцсетях и так ясно, что у них все идет своим чередом.

А вот Собчак долго ждать не стала и 13 сентября вышла замуж за Богомолова. Свадьба года была, кажется, самой экстравагантной за всю историю российского шоу-бизнеса. Сами посудите: молодожены приехали в ЗАГС на катафалке, на нем же оттуда уехали, а после отправились венчаться!

Кто-то поддержал Собчак и Богомолова в этом любовном безумии, кто-то пытался (очень громко) убедить всех окружающих, что от супругов нельзя было ожидать «благочестия, хорошего вкуса, тонкого и непритязательного юмора».

Мы ни к какому из лагерей примыкать не будем, просто скажем одно: Собчак и Богомолов счастливы, и это единственное, что важно.

Екатерина Климова и Гела Месхи

Екатерина Климова — всероссийская любимица. Ее обожают все, и не зря: женщина зарекомендовала себя не только как талантливая актриса (на ее счету немало известных проектов — «Мы из будущего», «Елки», «Бедная Настя» и другие), но и как невероятно женственная, эффектная барышня. Поэтому за ее личной жизнью поклонники следят особенно активно.

Так что когда в июне стало известно, что Екатерина находится в процессе развода с Гелой Месхи, сердца фанатов актрисы были разбиты. Все были уверены — ну вот же оно, долгожданное семейное счастье, обретенное с третьей попытки. Однако и эта любовная лодка затонула — спустя четыре года брака.

О причинах развода ни Гела, ни Екатерина не рассказали до сих пор — личное должно оставаться личным. Однако журналисты все же выдвинули одну версию, когда новость о расставании только-только появилась в Сети. Говорили, что всему виной измена Месхи.

В Сети неожиданно появились снимки, на которых актер запечатлен с другой женщиной — актрисой сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси. На кадрах, сделанных папарацци за кулисами ММКФ-2019, Гела и Катрин уютно миловались и не обращали ни на кого внимания. Естественно, актрису тут же обвинили в том, что она разрушила семью.

Асси терпела два дня, а потом возмутилась на весь Инстаграм. «2-минутная случайная встреча со старым знакомым, которого не видела несколько лет, обернулась в надуманную и накрученную с каждым разом все больше и больше историю. Поздоровались в дверях, называется, на минутку... Я полностью опровергаю информацию СМИ», — написала Катрин и закрыла тему раз и навсегда.

Поклонники Климовой уверены: она все же обретет долгожданное семейное счастье — не с третьей, так с четвертой попытки. Нужно всего лишь подождать.

Надежда Ангарская и Раед Бани

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская свою личную жизнь держит за семью замками, предпочитая прятать лишние подробности от любопытных глаз. Так что и свадьбу с иорданцем Раедом Бани в 2013-м, и рождение сына Давида два года спустя скрывала так долго, как ей это позволяла публичность.

А вот новость о разводе просочилась в СМИ стараниями знакомых актрисы. В августе инсайдеры сообщили, что Ангарская находится «в активном поиске» уже несколько месяцев.

«Да, ребята и вправду расстались. И зрело это достаточно давно. Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная — не сошлись характерами. А что уж там, за закрытыми дверями, Бог знает», — заявили друзья (или уже нет?) Надежды.

Певица и актриса комментировать эту информацию не стала, ограничившись словами о том, что не хочет говорить об этом, потому что тема развода для нее очень тяжелая. Прошло несколько месяцев, боль от расставания поутихла, и Ангарская приняла волевое решение — наконец-то официально заявить о том, что все, в принципе, уже и так знали. И снова не сказать при этом ничего конкретного.

«Да, у нас все хорошо. Мы в разводе. Уверена, сейчас у многих появилось еще больше вопросов. Почему? Давно? Как ребенок? Вы? Ответить на них — пока не созрела или не хочу», — написала Надежда в своем Инстаграме, оставив перечисленные вопросы без ответа, а поклонников — в ожидании откровений.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Сериал под названием «Развод Милявской и ''того альфонса''» подходить к концу явно не собирается. А ведь все начиналось так спокойно и по-взрослому. Объявили о расставании в Инстаграме, остались в приятельских отношениях и сор из избы выносить не планировали.

А вот потом что-то пошло не так. Неожиданно певица, которая первое время была образцом спокойствия и мудрости, начала плакать на концертах безутешными слезами, страдать и отзываться о муже не самыми лестными словами, приправляя это все некрасивыми подробностями жизни и расставания с Ивановым.

Так что никого уже не удивило, что после того, как в Сети появилась информация о новой пассии Дмитрия, Милявская выложила все карты на стол и рассказала, что роман Иванова и Ольги Кулиевой, косметолога из Белоруссии, начался еще в то время, когда певица и фитнес-тренер состояли в официальном браке.

«О ней я знала достаточно давно. Было прикольно наблюдать. Он попадал в такие смешные ловушки. До последнего он манипулировал, отрицал. Это было смешно. Например, мы заходим в магазин, где продают шмотки. И я вижу, что он отбегает и говорит ей по телефону: ''Тебе купить это, дешевенькое?''. И я все это оплатила на кассе», — поведала Лолита на шоу «Секрет на миллион».

Заодно певица рассказала, что выставила Иванова из квартиры не с пустыми руками, а предоставила ему «подушку безопасности» — конверт с довольно внушительной суммой денег.

«Я выгнала его ночью. Когда он ушел, я дала ему конверт, который заранее приготовила. Там было 9 тысяч евро. Чтобы мальчик не пропал. Материнский инстинкт. И я сказала ему, что оценила в эту сумму прелесть супружеской жизни на протяжении девяти лет. Но на его глазах две штуки я вынула — за ''некачественное обслуживание''. И он взял», — припечатала Милявская, попутно назвав своего некогда любимого мужчину альфонсом.

Естественно, Иванов молчать не стал и опроверг заявление своей экс-супруги. «Я всегда зарабатывал сам и никогда не просил у нее никаких денег. И когда я собирал вещи, Лолы вообще не было дома. Была домработница, которая вручила мои вещи, мои деньги. Там все было мое, ничего лишнего я не взял», — объявил спортсмен

Ну а потом начался форменный беспредел, объяснить который мы никак не можем: логика отсутствует полностью. Иванов, который раньше пытался хоть как-то оправдать действия экс-супруги банальной женской обидой, похоже, обиделся сам и решил отыграться — подал заявление в полицию!

Дмитрий обратился в правоохранительные органы в связи со взломом его личной почты и аккаунта на Фейсбуке, потребовав возбудить уголовное дело.

Естественно, первым делом под подозрение пала Лолита — у нее, будем честными, был веский повод еще раз насолить мужу. Артистку моментально допросили, и тут вскрылось интересное — ей в принципе не нужно было бы ничего взламывать. Аккаунты Иванова были привязаны к номеру телефона артистки, а сам он переписывался… с ее компьютера!

Собственно, этим и объясняется то, что Милявская спокойно предоставила скрины эротической переписки Иванова с любовницей на шоу Леры Кудрявцевой — за ней и ходить далеко не надо было.

«Компьютер, про который говорит Иванов, — моя личная собственность с 2009 года, о чем он говорит, о каком взломе? Он куплен на мои деньги. Когда Иванов уехал от меня, просто оставил там все, включая переписки!» — отметила певица в беседе с Super.

Бракоразводный процесс еще не завершен и, кажется, будет длиться вечно. Наблюдаем, удивляемся, ставим лайки.

Александр Цекало и Виктория Галушка

В самом начале 2019-го стало известно, что Александр Цекало и сестра Веры Брежневой Виктория Галушка уже давно не живут вместе и даже официально развелись. Поражаемся тому, что это было сделано так тихо и спокойно — никто и знать не знал о том, что семьи Цекало-Галушка больше не существует. Конечно, Цекало видели в компании таинственной брюнетки, но ведь это не означало, что он уже успел стать свободным мужчиной, правда?

Как это принято в кругах влиятельных господ, продюсер нашел себе девушку помоложе. Цекало, подтвердив свой развод, выразил искреннее возмущение, что его новую возлюбленную — художницу Дарину Эрвин — в СМИ называют не иначе как любовницей. Он, на минуточку, уже сделал барышне предложение руки, сердца и всего остального прилагающегося.

«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», — заявил Цекало и не соврал.

Уже в марте стало известно, что Александр и Дарина стали мужем и женой. Возлюбленные расписались в Беверли-Хиллз в окружении близких друзей и родственников.

В новоиспеченной семье царит идиллия. Дарина (хоть и редко выкладывает) в Инстаграм совместные фото с супругом, но на них невооруженным взглядом видно, как нежно Цекало и Эрвин относятся друг к другу. Для Александра это уже четвертый брак — надеемся, самый счастливый и последний.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Петров влюбился в Старшенбаум практически сразу, как только познакомился с ней на съемочной площадке фильма «Притяжение» Федора Бондарчука. «В этот момент ты еще не понимаешь, не можешь объяснить, что происходит, но уже что-то щелкнуло, ты ясно это чувствуешь — бах! Внутреннее чутье подсказывало, что такого со мной еще не было», — вспоминал актер о встрече со своей возлюбленной.

Как в кулуарах сплетничали друзья Александра, любовь захлестнула его с невероятной силой. Да что там — он просто потерял от Ирины голову и в мечтах уже представлял, как поведет ее к алтарю, а потом будет воспитывать с ней маленьких Петровых. От слов к делу перешли быстро и в 2017-м объявили о помолвке, но вот со свадьбой почему-то не спешили.

Наверное, и правильно: такая дикая страсть рано или поздно должна была остыть. Что и случилось. Александр, в любовном порыве посвящавший Ирине стихи, расстался с актрисой. Когда это случилось, не знает никто, однако инсайдеры говорят, что разбежались звезды весной, незадолго до того, как Петров начал готовиться к заключительным спектаклям своего шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ.

Стала ли актриса Стася Милославская причиной расставания самой романтичной пары российского кинематографа, мы вряд ли узнаем, но то, что после разрыва Александр нашел утешение в объятиях молодой артистки, — неоспоримый факт.

О романе звезд фильма «Стрельцов» — да-да, Петров и со Стасей познакомился на съемочной площадке (а что вы хотели, привычка) — сначала сообщили инсайдеры, а когда отпираться стало бессмысленно, Александр и его новая пассия начали иногда выходить на светские мероприятия как пара.

Старшенбаум, кстати, тоже не скучает — в недавнем интервью Светлане Бондарчук она намекнула, что снова влюбилась. Что ж, хорошо, что все хорошо закончилось.

Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев

Дочь Владимира Винокура, балерина Анастасия, до последнего пыталась скрыть факт того, что в ее отношениях с мужем Григорием Матвеевичевым наступила черная полоса. И даже когда в Сеть просочилась информация о том, что Анастасия подала в суд исковое заявление о расторжении брака, все отрицала.

«Никаких комментариев, это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение», — говорила Винокур, категорически отказываясь признаваться в разводе. Но вскоре это сделать все же пришлось.

Отрицать официальную информацию, опубликованную на сайте Мосгорсуда, не представлялось возможным. 13 мая стало известно, что Анастасию и Григория официально развели.

Позже Винокур все же приоткрыла завесу тайны и рассказала, почему приняла решение расстаться с мужем и отцом ее трехлетнего сына Федора. Дело, как это часто бывает, в неспособности договориться друг с другом.

«Все меняется, и никто не хочет терпеть и идти на уступки. Дескать, жизнь одна, и она такая быстрая, что не стоит испытывать неудобства. Мы же с Гришей еще и повенчаться успели. Именно он этого захотел. Но теперь я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться. До этого возраста человек не может понять, чего на самом деле хочет. Мое сердце сейчас свободно. Но на первом месте для меня мой сын», — заявила балерина, прожившая в официальном браке с продюсером шесть лет.

Андрей Григорьев-Апполонов и Мария Банковая

«Рыжий из Иванушек» до последнего надеялся, что его брак с Марией Банковой еще можно спасти, хотя абсолютно все понимали, что шансов не осталось никаких. Мария уже вовсю встречалась с новым возлюбленным, баскетболистом Андреем Зубковым, и особо этого не скрывала.

А верный Григорьев-Апполонов в это время давал интервью, в которых говорил, что любит жену точно так же, как и в первый день знакомства, и надеется сохранить семью. Тем более вместе пара воспитывает двоих детей: 15-летнего Ивана и 11-летнего Артемия. К сожалению, спасти утопающую лодку не вышло — Мария все же подала на развод.

Инсайдеры комментировали это так: «Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет, понятно, что страсть уходит, так и случилось. Он пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но, увы. У нее уже другая жизнь».

Андрей Зубков и Мария Банковая

Вскоре после того, как информация о разводе появилась в Сети, Андрей нашел в себе силы это прокомментировать. «Обсуждать тут нечего, развелись и развелись», — заявил солист группы «Иванушки International», добавив, что теперь он «свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!».

Желаем обеспеченному чемодану обрести достойную хозяйку.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Наталья Поклонская не прожила в браке с юристом Иваном Соловьевым и года — они поженились в ноябре 2018-го, а официально развелись уже 26 мая. Почему разбежались бывший прокурор Крыма и ее возлюбленный, доподлинно неизвестно.

Вся информация, которой с общественностью пожелали поделиться экс-супруги, была расплывчатой и совершенно неконкретной. Соловьев, например, говорил: «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться». Ну и тонко намекал, что построить семейные отношения им помешали «амбиции и гордыня», не уточнив, впрочем, чьи именно. А Поклонская возмущалась, что ее экс-супруг в принципе что-то комментирует, и кидала ответочки: «Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу».

Поклонская к теме своего развода предпочла больше не возвращаться, однако есть подозрение, что долго она не грустила: Наталью повысили буквально через полгода. Экс-прокурор получила должность заместителя председателя комитета Государственной Думы по международным делам. Неплохой карьерный рост!

Алена Водонаева и Алексей Комов

Алена Водонаева повторяет судьбу своей коллеги по «Дому-2» Ольги Бузовой. Поясняем: как только поющая ведущая выпустила книгу «Цена счастья», основанную на ее жизни и отношениях с мужем Дмитрием Тарасовым, как этих самых отношений не стало — Ольга и футболист «Локомотива» разбежались. Как оказалось, цены у счастья Бузовой не было.

Водонаева будто скопипастила приключения Ольги — в конце 2018-го выпустила книгу «Голая», в которой щедро раздавала советы по соблазнению мужчин и сохранению брака, а уже в апреле объявила о том, что расстается с мужем Алексеем Комовым.

Правда, в случае Алены обошлось без слез на всю страну, обвинений в неверности в сторону экс-возлюбленного и вытаскивания грязного белья на всеобщее обозрение. Уважаем.

Развелись звезда отечественной телестройки и музыкант, не прожив вместе и двух лет. Этот брак Водонаева назвала самой большой ошибкой в своей жизни. «Семейная жизнь состоит не из одних букетов, страстных ночей и безумств. Наступает реальность из счетов за квартиру, покупки продуктов, оплаты услуг няни и домработницы и многого другого. За все это, пока была замужем второй раз, отвечала я», — делилась Алена. Что ж, не можем не согласиться.

Ирена Понарошку и DJ List

Мы так и не поняли, что это было. Вот вроде все прекрасно: телеведущая активно делилась в Инстаграме семейными снимками с мужем Александром Листом и двумя детьми, 8-летним Серафимом и годовалым Теодором, намекала на желание стать мамой в третий раз, с юмором комментировала совместную жизнь — в общем, как говорится, ничто не предвещало.

А в начале сентября взорвалась бомба. DJ List опубликовал в Инстаграме очень странное эмоциональное сообщение: «Что происходит с нашей страной?! Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Бабы — твари! Это потому, что я современный, честный и классный?! Идите на ***! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте бабам! Вас жестко ***! Пока у власти силовики, мы страдаем! До встречи на небесах!». Конец цитаты.

Пока все думали, что это вообще было, Лист снова активизировался — пост удалил и написал еще один, в котором подтвердил, что от своих слов не отказывается и в любовь больше не верит.

Мы ждали-ждали и наконец дождались ответной реакции от Ирены. Два дня она избегала общения с фолловерами на эту тему, а потом просто заявила, что «жареных новостей не будет». Ирена, мы все еще ждем.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ох уж и досталось от этого расставания Леди Гаге! Ни Ирина Шейк, ни Брэдли Купер до сих пор ни разу не прокомментировали свой разрыв, хотя прошло уже целых полгода, так что низкий поклон инсайдерам, которые сливали всю важную информацию.

Итак, в июне, спустя четыре года отношений, Ирина собрала вещи и навсегда покинула особняк Брэдли в Лос-Анджелесе, прихватив с собой дочку Лею. Это не ускользнуло от папарацци, и вот уже снимки Шейк с чемоданом на ступеньках дома Купера пестрят во всех глянцевых изданиях мира.

Собственно, при чем здесь Гага, спросите вы? И будете правы — совершенно ни при чем. Просто после выхода фильма «Звезда родилась», в которой «Мама монстров» и Брэдли Купер сыграли главные роли, все обратили внимание, что между актерами заметна химия. 1+1 — и вот уже Леди Гага стала виновницей того, что заморский актер бросил русскую модель.

Более того, поклонники Ирины объединились и заполонили комментариями Инстаграм Гаги, где высказывали все свое негодование в всвязи со сложившейся ситуацией. Чуть погодя это просто переросло во всероссийский флешмоб — отметиться в профиле с рецептом беляшей или продать там машину с пробегом стало делом чести.

Артистка позже уточнила, что не имеет к расставанию Шейк и Купера никакого отношения, но кого это уже волновало? Чем успокоились сердца трех: Брэдли подурнел, Ирина цветет, носит мини и веселится, Леди Гага в поиске.

Кэти Холмс и Джейми Фокс

В конце августа инсайдеры сообщили, что самая скрытная пара зарубежного шоу-бизнеса, Кэти Холмс и Джейми Фокс, распалась спустя шесть лет отношений. Причем уже давно. Якобы сама Кэти в разговоре со своими приятелями заявила: «С кем проводит время Джейми — его дело, мы больше не встречаемся».

А ведь мы надеялись на свадьбу и красивых детишек — ну, чтоб все как у людей! Да и предпосылки к этому были: влюбленные в какой-то момент потеряли бдительность и периодически стали попадать в объективы папарацци во время милых свиданий. «Ну что это, если не любовь?» — думали мы.

В мае они вообще впервые вышли вместе на светское мероприятие — пара появилась на Балу института костюма Met Gala. Больше их как пару никто не видел…

Джефф и Маккензи Безос

Обладатели премии «самый дорогой развод в мире» — Джефф и Маккензи Безос. И это не пустые слова.

Основатель Amazon Джефф и его супруга Маккензи подали на развод спустя 25 лет брака. Причиной расставания пары стала женщина. Но не молодая охотница за богатыми мужчинами, как могло бы показаться на первый взгляд, а уже состоявшаяся и весьма знаменитая барышня — 49-летняя телеведущая и актриса Лорен Санчес. Слухи об этом романе появились как раз в начале года — ровно тогда, когда Джефф и Маккензи объявили о разводе. Видимо, 49-летняя супруга приняла то, что ее мужчина полюбил другую, и безропотно согласилась расторгнуть брак.



Естественно, из этого следует «прекрасная» процедура под названием «раздел нажитого имущества». Безос безропотно отдал своей уже бывшей супруге 4% акций Amazon, а это — баснословно много. Активы оцениваются в $38,3 млрд!

Всего лишь 4%, а благодаря им Маккензи стала третьей богатейшей женщиной планеты. Ее обгоняют лишь наследница косметической империи L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Майер и Элис Уолтон (наследница бизнеса Walmart).

«Я рада, что процесс расторжения моего брака с Джеффом завершился — при нашей взаимной поддержке и всех, кто был к нам добр», — написала Маккензи в Твиттере после того, как брак был официально расторгнут.

Джефф также поблагодарил своих близких, в том числе и экс-супругу: «Я благодарен за ее поддержку и за ее доброту в этом процессе и с нетерпением жду наших новых отношений в качестве друзей и со-родителей». Ну что за милота!

В итоге Маккензи — в ожидании новой истории любви в статусе одной из богатейших дам планеты, Джефф уже строит планы на совместное будущее с Лорен. Они, кстати, перестали скрывать роман и в мае впервые появились вместе на публике.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Удар под дых — развод Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Честно, мы рыдали. История их любви, переходящей из детской и наивной во взрослую и глубокую, могла бы стать наглядным пособием для всех юных пар, как сохранить свои отношения, когда оба партнера растут как личности и меняются. Этого, однако, не произошло…

Представитель Сайрус расстроил всех поклонников этой красивой пары 11 августа несколькими предложениями: «Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе».

Актеры, познакомившиеся 10 лет назад на съемках фильма «Последняя песня», тяжело переживали расставание друг с другом. Каждый по-своему: Лиам почти ничего не комментировал, отдыхал в Австралии, а потом нашел утешение с Мэддисон Браун.

Майли тоже без дела не сидела — встречалась с Кейтлин Картер, рассталась с ней через месяц, а после закрутила роман с музыкантом Коди Симпсоном и сбегать от него, кажется, пока не планирует. А тем временем СМИ активно выдвигали теории, почему же брак голубков распался спустя всего семь месяцев?

Одни издания, ссылаясь на свои источники, писали, что Майли, никогда не скрывавшая свою бисексуальность, продолжала засматриваться на девушек и даже уговаривала Лиама на секс втроем. Другие же заявляли, что Хемсворт был не дурак выпить и покурить запрещенные вещества.

В любом случае, брак распался, кажется, окончательно и бесповоротно, как бы нам не хотелось верить в обратное.

1 2 3 ... 34 Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа открывают наш список самых скандальных расставаний

Признаемся честно, мы были поклонниками многих пар из этого печального списка. В наступающем 2020 году желаем всем вышеупомянутым товарищам обрести наконец семейное счастье, если кто-то еще не успел это сделать. А обретя, беречь на всю жизнь.