«Плод нашей любви»: Анна Седокова спровоцировала слухи о своей беременности

Анна Седокова больше не скрывает своего возлюбленного Яниса Тимму. После того, как их отношения были официально подтверждены, певица заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением.

Янис Тимма и Анна Седокова

Анна Седокова воспитывает троих детей: 15-летнюю Алину, 8-летнюю Монику и 2-летнего Гектора. Пока что артистка не задумывалась о том, чтобы вновь стать матерью, однако на днях ее фолловеры решили, что звезда готовится к очередной беременности.

Причиной этих слухов стал неоднозначный пост в Инстаграме знаменитости. Седокова опубликовала фото с горнолыжного курорта, на котором позирует, сидя по-турецки и широко улыбаясь. «Счастье — это когда ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви», — подписала снимок Анна.

Подписчики среагировали моментально. «Опять беременная?», «''Плод любви'' — по-любому ребенок», — выдвинули свое предположение фолловеры.

1 2 3 ... 10 Об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно еще летом

К слову, некоторые решили, что артистка говорила вовсе не о будущем ребенке от Яниса Тиммы, а об альбоме «Про любовь», выход которого, по некоторым данным, запланирован на 6 декабря.