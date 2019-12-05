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«Плод нашей любви»: Анна Седокова спровоцировала слухи о своей беременности

Анна Седокова больше не скрывает своего возлюбленного Яниса Тимму. После того, как их отношения были официально подтверждены, певица заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением.
Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова

Анна Седокова воспитывает троих детей: 15-летнюю Алину, 8-летнюю Монику и 2-летнего Гектора. Пока что артистка не задумывалась о том, чтобы вновь стать матерью, однако на днях ее фолловеры решили, что звезда готовится к очередной беременности. 

Причиной этих слухов стал неоднозначный пост в Инстаграме знаменитости. Седокова опубликовала фото с горнолыжного курорта, на котором позирует, сидя по-турецки и широко улыбаясь. «Счастье — это когда ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви», — подписала снимок Анна. 

Подписчики среагировали моментально. «Опять беременная?», «''Плод любви'' — по-любому ребенок», — выдвинули свое предположение фолловеры. 

К слову, некоторые решили, что артистка говорила вовсе не о будущем ребенке от Яниса Тиммы, а об альбоме «Про любовь», выход которого, по некоторым данным, запланирован на 6 декабря. 

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05 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ой... блин... Ань, может не надо уже опять, а? Ну перебор же, правда.

  • Ну Седокова даёт, и небось каждый раз, как последний.

  • Ах-ха, Анька жжет )) И ведь это не последний раз, она еще штук пять родит от разных дядек как от нефиг делать.

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