В день рождения сына Регина Тодоренко показала фото, на котором кормит его грудью в вечернем платье

Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова Майклу исполнился один год. Звездный отец уже успел поздравить наследница в соцсетях. Не отстает от него и звездная мама — 5 декабря артистка поделилась довольно интимным фото.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Ровно год назад Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями сына, которого назвали Михаилом. В первый день рождения певец обратился к малышу с трогательной речью, в которой назвал супругу «великой мамой», а также признался, что семья — это самое дорогое, что у него есть и когда-либо было.

Вслед за Топаловым поздравительный пост опубликовала и Тодоренко. «Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что так круто изменил нашу жизнь. Мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше, выше, круче, сильнее и успешнее нас — просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!» — обратилась артистка к сыну.

А слова подкрепила смелой фотографией, на которой запечатлена во время кормления Майкла грудью.

На снимке телеведущая сидит в вечернем платье, да и малыш одет нарядно: на нем белая рубашка, брюки и лакированные ботинки.



1 2 3 ... 10 Регина Тодоренко впервые стала мамой ровно год назад

Среди фолловеров, оценивших фото, оказались звездные друзья Регины, которые оставили множество теплых слов. Так, в комментариях отметились Наталья Подольская, Анна Семенович, Рита Дакота, Сергей Лазарев и многие другие.