Лера Кудрявцева: «Виталий Милонов отругал шоу-бизнес»

7 декабря в 21.00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет политик и автор спорных законопроектов Виталий Милонов. Он расскажет, почему не прикасается к алкоголю, за что его ненавидят звезды шоу-бизнеса и кто требует от него публичных извинений…

Виталий Милонов

Виталий Милонов — коренной петербуржец. Он появился на свет в семье флотского офицера и школьной учительницы и должен был вырасти настоящим петербургским интеллигентом: сдержанным, образованным, безупречно воспитанным. Ходить по субботам в Эрмитаж, а по воскресеньям — на званый ужин, организованный такими же интеллигентными и скромными людьми…

Однако Милонову удалось удивить всех, даже родителей. Амбициозный юноша довольно рано заинтересовался политикой. И, надо сказать, преуспел. Сегодня его фамилия известна даже тем, кто государственными делами не интересуется.

Лера Кудрявцева

Провокация — его второе имя. Если вспоминать все законопроекты, автором которых является Милонов, можно потерять счет времени. Так, Милонов — ярый борец с гомосексуализмом. Именно он громче всех кричит, что это безнравственно и аморально. В рамках другого законопроекта он предлагал запретить курение кальяна, потому что это якобы пропагандирует употребление наркотиков. Кроме того, Милонову не нравится, что в школе детям преподают теорию Дарвина. Политик, будучи православным человеком, искренне убежден, что человечество создал бог, так что Дарвин с его теорией тут совершенно ни при чем. Еще Милонов предлагал наделить эмбрионов правами человека и, разумеется, запретить аборты.

Сам Милонов, надо отдать ему должное, придерживается собственных установок. Так, ему удалось создать крепкую семью, в которой подрастают шестеро детей. Половина ребят в этой семье — кровные дети политика, а половина – приемные, что, конечно, делает ему честь. Однако сам Милонов вовсе не считает себя святым и даже сомневается, что ему уготовано место в раю.

«Если бы ко мне пришел поквитаться апостол Петр… — рассуждает политик. — Каюсь, Господи, не готов».

А ведь и не скажешь! Смотрите сами: примерный муж, многодетный отец, верующий человек, воюющий за мораль и нравственность… Вот только характер Виталия частенько подводит и острый язык. Кажется, Милонов не боится никого и ничего. От него регулярно достается звездам шоу-бизнеса, для которых политик никогда не жалеет обидного словца. Так, в 2012 году Дима Билан, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Сюткин и другие артисты подписали открытое письмо, в котором просили лишить Милонова депутатского мандата. Однако воз, как говорится, и ныне там: Милонова так просто не одолеть.

«Пугачева, Леонтьев, Брежнева… — презрительно рассуждает Милонов. — Они поют, ну, или стараются, по крайней мере. А я не Басков. Я не могу про себя сказать: ''Я золотой голос России''».

1 2 3 ... 8 Виталий Милонов — один из самых обсуждаемых политиков России

Милонов, действительно, не артист, но каждый политик немного лицедей, ведь харизма и лидерство — это синонимы. Поэтому неудивительно, что ни одно появление Милонова на людях не остается незамеченным. А если он откроет секрет, который стоит один миллион рублей, я уверена, что СМИ будут обсуждать Милонова как минимум месяц. Нашим редакторам удалось узнать о скандальном политике такое, чего я никак не ожидала. Осмелится ли Милонов поделиться своей тайной с общественностью? Расстанется ли с ней ради пиара? Узнаете совсем скоро: 7 декабря в 21.00 на НТВ.