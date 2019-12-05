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Безработный Дмитрий Тарасов ездит на метро

Всем известно, что после расторжения контракта с «Локомотивом» Дмитрий Тарасов испытывает финансовые трудности. А на днях спортсмен и вовсе отказался от машины и пересел на метро. 
Дмитрий Тарасов <br>
Дмитрий Тарасов 

Еще летом прошлого года появилась информация о том, что Дмитрий Тарасов уходит из «Локомотива». В июне 2019-го это подтвердил главный тренер клуба Юрий Семин. 

С тех пор спортсмен сидит без работы и испытывает финансовые трудности: уже несколько месяцев он пытается снизить сумму алиментов (согласно последнему исковому требованию, с 400 до 15 тысяч рублей), ведь его семья ждет очередное прибавление в начале следующего года.

Видимо, ситуация настолько ухудшилась, что Дмитрию и вовсе пришлось сократить передвижения на автомобиле и время от времени пользоваться метро. По крайней мере, Тарасов уже не в первый раз выбирает подземку.

Вот и 4 декабря в инстаграм-историях футболиста вновь появился видеорепортаж из метрополитена. «Очень удобно, когда в Москве 9 баллов. Ну что, друзья, 25 минут и 5 минут от метро — и я дома. Ближе к народу», — обратился Тарасов к подписчикам. 

  • Дмитрий Тарасов
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    Вот уже месяц длится разбирательство между Дмитрием Тарасовым и его бывшей женой Оксаной
    Смотреть галерею

К слову, список расходов футболиста не так уж мал, как можно предположить. «О том, что мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину, известно. Однако открою правду: это далеко не единственные траты. Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать эту сумму ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге», — сообщил адвокат Тарасова Умалат Сайгитов.

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05 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Счастье-то какое!новость-то какая!!!Вае!побежала скорее в метро -Тарасова искать.пусть автограф даст на карте тройка

  • Как там в анекдоте? «Самая уязвимая категория граждан это безработные москвичи: именно у них чаще всего угоняют иномарки премиум-класса». Вот, тот самый случай. Живет в роскоши, купается в деньгах, но официально безработный, так что х..н с него что возьмёшь. 🤦🏻‍♀️

  • Ближе к народу, тоже мне бог новоявленный

  • Как то народу маловато.Он бы с утреца с выхино до центра попробовал доехать

  • Ахаха)))) я помню как тут один комментатор писал, что он вангует, что тут скоро напишут про Димасика и метро. Ну и времена, не надо бегать интервью брать, общаться со знаметостями, есть же инстаграмм!

  • Чёт показухой попахивает)))Это он шёл такой в метро, болтал и снимал себя на камеру?Настюха, интересно, теперь тоже в районную женскую консультацию на автобусе ездит?Ближе к народу...

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