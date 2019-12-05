Безработный Дмитрий Тарасов ездит на метро

Всем известно, что после расторжения контракта с «Локомотивом» Дмитрий Тарасов испытывает финансовые трудности. А на днях спортсмен и вовсе отказался от машины и пересел на метро.

Дмитрий Тарасов



Еще летом прошлого года появилась информация о том, что Дмитрий Тарасов уходит из «Локомотива». В июне 2019-го это подтвердил главный тренер клуба Юрий Семин.



С тех пор спортсмен сидит без работы и испытывает финансовые трудности: уже несколько месяцев он пытается снизить сумму алиментов (согласно последнему исковому требованию, с 400 до 15 тысяч рублей), ведь его семья ждет очередное прибавление в начале следующего года.



Видимо, ситуация настолько ухудшилась, что Дмитрию и вовсе пришлось сократить передвижения на автомобиле и время от времени пользоваться метро. По крайней мере, Тарасов уже не в первый раз выбирает подземку.



Вот и 4 декабря в инстаграм-историях футболиста вновь появился видеорепортаж из метрополитена. «Очень удобно, когда в Москве 9 баллов. Ну что, друзья, 25 минут и 5 минут от метро — и я дома. Ближе к народу», — обратился Тарасов к подписчикам.



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К слову, список расходов футболиста не так уж мал, как можно предположить. «О том, что мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину, известно. Однако открою правду: это далеко не единственные траты. Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать эту сумму ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге», — сообщил адвокат Тарасова Умалат Сайгитов.