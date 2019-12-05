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«Настя стала частью моей жизни»: Шишкова призналась, что не сразу приняла новость о беременности Решетовой

В Сети долгое время ходят слухи, споры и горячие обсуждения того, как же относятся друг к другу бывшая и нынешняя возлюбленные Тимати. На днях на этот вопрос весьма откровенно ответила сама Алена Шишкова. 
Тимати с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой
Тимати с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой

Семья Тимати в последнее время вызывает все больше интереса у общественности. В основном это связано с рождением Ратмира Юнусова. Однако подписчики не забывают и про экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову. 

Многие задаются вопросом, как же девушки общаются между собой? Все точки над i расставила Алена, дав интервью журналу Hello!. 

Шишкова рассказала, что рождение Ратмира сильно повлияло на ее жизнь. Так, 5-летняя дочь модели стала больше времени проводить с новой семьей отца. «Алиса просто любит Ратика-братика — именно так она его называет — и была очень рада его появлению. Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно», — призналась девушка. 

Анастасия Решетова и Алена Шишкова в рекламе марки Shine Is
Анастасия Решетова и Алена Шишкова в рекламе марки Shine Is

Однако сама инстаграм-звезда не сразу восприняла новость о рождении сына Тимати. «Только поймите меня правильно: сам факт появления нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала», — заявила Алена. 

Как мы видим сейчас, девушки не испытывают дискомфорта в обществе друг другу, а недавно они вместе приняли участие в одной рекламной кампании. Бывшая и нынешняя возлюбленные музыканта хорошо смотрелись в кадре.

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05 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @missalena.92, @simona280, @volkonskaya.reshetova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Алена Шишкова, Анастасия Решетова

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