«Настя стала частью моей жизни»: Шишкова призналась, что не сразу приняла новость о беременности Решетовой

Семья Тимати в последнее время вызывает все больше интереса у общественности. В основном это связано с рождением Ратмира Юнусова. Однако подписчики не забывают и про экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову.
Шишкова рассказала, что рождение Ратмира сильно повлияло на ее жизнь. Так, 5-летняя дочь модели стала больше времени проводить с новой семьей отца. «Алиса просто любит Ратика-братика — именно так она его называет — и была очень рада его появлению. Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно», — призналась девушка.
Однако сама инстаграм-звезда не сразу восприняла новость о рождении сына Тимати. «Только поймите меня правильно: сам факт появления нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала», — заявила Алена.
Как мы видим сейчас, девушки не испытывают дискомфорта в обществе друг другу, а недавно они вместе приняли участие в одной рекламной кампании. Бывшая и нынешняя возлюбленные музыканта хорошо смотрелись в кадре.