«Крош, Кряхтушка или Масюша»: Анастасия Решетова рассказала, как любит называть своего сына

Анастасия Решетова не скрывает: после рождения сына ее жизнь кардинально изменилась — модель перестали расстраивать недостатки фигуры, она больше времени проводит дома. «В основном всегда нахожусь рядом с малышом. Каждый раз куда-то уходя, я дико опаздываю, потому что невозможно оторваться от него, когда смотрю на это улыбающееся личико», — говорила избранница Тимати.
Инстаграм-звезда часто выкладывает фото с Ратмиром, вот и очередной пост был посвящен ее наследнику — Анастасия рассказала, как ласково обращается к мальчику.
«Но у всех самое любимое — это Тимурыч. И, кстати, он Тимурычем стал, еще когда я была на шестом месяце!» — продолжила возлюбленная рэпера.
Подписчики оценили новое фото модели с наследником и поделились своими семейными историями. «Анастасия, как вам к лицу материнство — вы еще красивее стали», — писали они знаменитости.