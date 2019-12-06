«Крош, Кряхтушка или Масюша»: Анастасия Решетова рассказала, как любит называть своего сына

Анастасия Решетова продолжает делиться подробностями своей жизни в роли мамы. На днях она поведала, как ласково обращается к сыну Ратмиру, которого родила почти два месяца назад.

Анастасия Решетова и Тимати с сыном на руках

Анастасия Решетова не скрывает: после рождения сына ее жизнь кардинально изменилась — модель перестали расстраивать недостатки фигуры, она больше времени проводит дома. «В основном всегда нахожусь рядом с малышом. Каждый раз куда-то уходя, я дико опаздываю, потому что невозможно оторваться от него, когда смотрю на это улыбающееся личико», — говорила избранница Тимати.

Инстаграм-звезда часто выкладывает фото с Ратмиром, вот и очередной пост был посвящен ее наследнику — Анастасия рассказала, как ласково обращается к мальчику.

«Как только я его не называю уже. И почему всегда так хочется мелких позвать каким-то забавным словом? Например, Крош, Кряхтушка или Масюша», — поделилась Решетова.

«Но у всех самое любимое — это Тимурыч. И, кстати, он Тимурычем стал, еще когда я была на шестом месяце!» — продолжила возлюбленная рэпера.



1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова и Тимати стали родителями почти два месяца назад

Подписчики оценили новое фото модели с наследником и поделились своими семейными историями. «Анастасия, как вам к лицу материнство — вы еще красивее стали», — писали они знаменитости.