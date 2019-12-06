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«Крош, Кряхтушка или Масюша»: Анастасия Решетова рассказала, как любит называть своего сына

Анастасия Решетова продолжает делиться подробностями своей жизни в роли мамы. На днях она поведала, как ласково обращается к сыну Ратмиру, которого родила почти два месяца назад. 
Анастасия Решетова и Тимати с сыном на руках
Анастасия Решетова и Тимати с сыном на руках

Анастасия Решетова не скрывает: после рождения сына ее жизнь кардинально изменилась — модель перестали расстраивать недостатки фигуры, она больше времени проводит дома. «В основном всегда нахожусь рядом с малышом. Каждый раз куда-то уходя, я дико опаздываю, потому что невозможно оторваться от него, когда смотрю на это улыбающееся личико», — говорила избранница Тимати. 

Инстаграм-звезда часто выкладывает фото с Ратмиром, вот и очередной пост был посвящен ее наследнику — Анастасия рассказала, как ласково обращается к мальчику. 

«Как только я его не называю уже. И почему всегда так хочется мелких позвать каким-то забавным словом? Например, Крош, Кряхтушка или Масюша», — поделилась Решетова.

«Но у всех самое любимое — это Тимурыч. И, кстати, он Тимурычем стал, еще когда я была на шестом месяце!» — продолжила возлюбленная рэпера.

Подписчики оценили новое фото модели с наследником и поделились своими семейными историями. «Анастасия, как вам к лицу материнство — вы еще красивее стали», — писали они знаменитости.

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06 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @simona280/Instagram, @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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