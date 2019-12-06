«Один сидишь, уминаешь»: подписчики раскритиковали Тарасова за то, что тот поужинал в ресторане без жены

Дмитрий Тарасов признается в любви своей супруге при любом удобном случае. Он даже отписался от всех своих друзей в Инстаграме, оставив в подписках лишь Анастасию.
Однако один из недавних вечеров футболист провел в одиночестве. На днях Дмитрий отправился ужинать в ресторан без супруги, что сильно возмутило его фолловеров.
Дмитрий не стал отвечать на комментарии хейтеров, так что другие юзеры решили сделать это за него. «За рекламу ест», «Судя по тому, что ему готовит жена, я бы тоже в ресторан сбежала», — писали подписчики.