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«Один сидишь, уминаешь»: подписчики раскритиковали Тарасова за то, что тот поужинал в ресторане без жены

Чета Тарасовых часто подвергается критике в Сети: то фолловерам не понравится новый наряд Анастасии, то Дмитрий в очередной раз начнет разбираться с бывшей женой... На днях появился еще один повод.

Дмитрий Тарасов признается в любви своей супруге при любом удобном случае. Он даже отписался от всех своих друзей в Инстаграме, оставив в подписках лишь Анастасию. 

Однако один из недавних вечеров футболист провел в одиночестве. На днях Дмитрий отправился ужинать в ресторан без супруги, что сильно возмутило его фолловеров.

«А где Анастасия? Не взял с собой?», «Почему один сидишь уминаешь?» — спрашивали пользователи.
  • Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов недавно сходил в ресторан и отрекламировал его у себя в Инстаграме
    Смотреть галерею

Дмитрий не стал отвечать на комментарии хейтеров, так что другие юзеры решили сделать это за него. «За рекламу ест», «Судя по тому, что ему готовит жена, я бы тоже в ресторан сбежала», — писали подписчики. 

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06 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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