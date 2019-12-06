«Один сидишь, уминаешь»: подписчики раскритиковали Тарасова за то, что тот поужинал в ресторане без жены

Чета Тарасовых часто подвергается критике в Сети: то фолловерам не понравится новый наряд Анастасии, то Дмитрий в очередной раз начнет разбираться с бывшей женой... На днях появился еще один повод.

Дмитрий Тарасов признается в любви своей супруге при любом удобном случае. Он даже отписался от всех своих друзей в Инстаграме, оставив в подписках лишь Анастасию.

Однако один из недавних вечеров футболист провел в одиночестве. На днях Дмитрий отправился ужинать в ресторан без супруги, что сильно возмутило его фолловеров.

«А где Анастасия? Не взял с собой?», «Почему один сидишь уминаешь?» — спрашивали пользователи.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов недавно сходил в ресторан и отрекламировал его у себя в Инстаграме

Дмитрий не стал отвечать на комментарии хейтеров, так что другие юзеры решили сделать это за него. «За рекламу ест», «Судя по тому, что ему готовит жена, я бы тоже в ресторан сбежала», — писали подписчики.