«Я первой в Ташкенте надела черные чулки и мини»: как Ирина Винер стала королевой гимнастики, морила Алину Кабаеву голодом и дождалась мужа из тюрьмы

Кто она — жена очень богатого человека? Светская дама, вальяжно перемещающаяся с одного закрытого ужина на другой? Владелица элитного салона красоты или бренда одежды? Просто красивое приложение к своему статусному супругу? Вариантов масса, но все они не про нашу героиню. Учитывая доходы ее мужа, она могла бы жить в свое удовольствие и ничего не делать. Но подобное существование не для нее. Хотя от очередного бриллиантового украшения, преподнесенного любимым мужчиной, она никогда не отказывается.

Ирина Винер не нуждается в представлении. Живая легенда. Глыба. Скала. Женщина, которой мы обязаны непоколебимым первенством российских гимнасток во всем мире. Трудоголик, каких больше, кажется, уже не рождается.



Она идеальна во всем и требует подобного как от своих учениц, так и от окружающего мира. Взять хотя бы… мясо на рынке. Его, как и все другие продукты, Ирина Александровна выбирает с помощью «маятника». И это не придумка журналистов, она сама об этом говорила в интервью российскому Vogue: «У меня есть такое приспособление, которое я снимаю с шеи и все им проверяю — подходит или нет. Рыбу хорошую я вообще не нашла. Только одну приличную курицу, одну баранину и полтора килограмма огурцов».



Вот бы с людьми так! Но в них Винер не ошибается. Промах был лишь однажды — с первым мужем и отцом ее единственного сына. Но то дела давно минувших дней, а 71-летняя Ирина Александровна живет днем сегодняшним. И использует его (и свои) возможности по максимуму. Она не терпит полумер — если тренировка, то до седьмого пота и полдвенадцатого ночи, если соревнования, то только с первым местом, если выход в свет, то ослепляющий.

Все золото мира меркнет, когда Винер ступает на красную дорожку. О ее коллекции драгоценностей слагают легенды и говорят с придыханием. Бриллианты, рубины и сапфиры впечатляют размерами, а изумрудная тиара находится там, где и должна быть, — на голове этой великой женщины. Да, она королева. Королева мира художественной гимнастики и сердца одного из самых богатых мужчин нашей страны. Рука об руку с Алишером Усмановым Ирина Винер идет по жизни с середины семидесятых и не намерена сворачивать. В их истории любви было многое (и даже тюрьма), но кажется неправильным осветить лишь эту главу жизни Ирины Александровны. Итак…

В артистки я б пошла…

Ирина Винер родилась 30 июля 1948 год в узбекском Самарканде. Интеллигентная еврейская семья — папа, Александр Ефимович, был художником, мама, Зоя Зиновьевна, врачом. Именно она являлась главной добытчицей в доме — трудилась на нескольких ставках, хваталась за любую подработку, крутилась как белка в колесе. Все ради того, чтобы обеспечить семью и дать все необходимое мужу, посвятившему себя служению искусству. Как вам такое? Теперь становится понятно, откуда у Ирины Александровны такая невероятная трудоспособность! От мамы.

От папы она вынесла главное — во имя красоты необходимо отдавать все. Силы, деньги, время, всю себя. Именно этому правилу она следует уже больше полувека.

Ирина росла круглой отличницей, за что ее крайне не любили в школе. Вы не поверите, кто — не одноклассники, а учителя! Особенно доставалось преподавателю узбекского, которому всезнайка Винер делала замечания прямо на уроке. Оскорбленный мужчина уверял, что сделает все для того, чтобы «эта выскочка» не получила золотую медаль. Его план с треском провалился.

На семейном совете начали решать — куда поступать дальше? Никто почему-то и не подумал, что девочка весьма успешна в художественной гимнастике, которой занималась с 11 лет. Сама Ирина мечтала стать актрисой, но родители и в особенности бабушка были категорически против: «Что это за профессия такая несерьезная?». Другое дело — медицинский факультет. Туда-то и отправили несчастную студентку, которая на первых же экзаменах показала, что в этой области она полный ноль. Пытаясь быстро исправить ситуацию, Александр Ефимович и Зоя Зиновьевна перевели документы дочери в институт физкультуры. Судьба девушки была решена.

Сексуальная революция

Если преподавателей Узбекского института физической культуры студентка первого курса привлекла своим серьезным отношением к тренировкам, то однокурсники сворачивали шеи, засматриваясь на ее мини-юбки.



«Я первой в Ташкенте надела черные чулки — это была настоящая революция. И одной из первых — высокие обтягивающие сапоги», — признавалась Винер в интервью российскому Vogue в 2010 году.

Кстати, в студенческие времена ее и в модели приглашали — уж слишком выделялась она на фоне других, да и, что уж скрывать, была эффектной штучкой с дерзким взглядом. Но Ирина тогда уже растворилась в художественной гимнастике и часами оттачивала прыжки и повороты.

«Во имя красоты необходимо отдавать все», — помнила она слова папы и стирала ноги в кровь, доводя до совершенства новый элемент.

Результат этих титанических усилий не заставлял себя ждать — Винер одерживала победы на различных соревнованиях и в скором времени стала троекратной чемпионкой Узбекистана.

Сразу же после выпуска Ирина получила предложение стать тренером сборной Узбекистана — в министерстве спорта оценили не только ее успехи в художественной гимнастике, но и лидерские качества, а также явный педагогический талант. В то же время наметились серьезные изменения и в личной жизни нашей героини.

Первый блин комом

«Если хотите нажить себе врага, спросите у Ирины Александровны про ее первого мужа», — шутят журналисты (хотя, скорее, говорят вполне серьезно). Винер никогда не говорит про человека, за которого вышла замуж в 23 года. Кто он? Чем занимался? Как познакомились? Почему разбежались? На все эти вопросы не найти ответов, даже в наш век доступной информации и всезнающих инсайдеров.

Этому мистеру Икс Ирина благодарна лишь за сына Антона. Хотя не скрывает, что всегда мечтала о девочке.

Всю беременность она представляла, как будет наряжать дочку в красивые платья с белым кружевом, и уже точно решила для себя, что сделает перерыв в рабочем графике (об официальном декрете и мыслей не было), как вдруг: «Поздравляем, у вас мальчик, 3 750!»

Разочарование было велико. Настолько, что поначалу 25-летняя мать не хотела кормить новорожденного грудью. К счастью, эти мысли ушли, однако перерыв в тренировках она так и не сделала.

Своего сына Винер обожает, как и двух внуков, которых он ей подарил. Да, опять парни… «Я знаю, что пока я занимаюсь тем, чем занимаюсь, в моей семье девочек не будет — все мои девочки в зале».

Многодетная мать

Своих учениц Ирина Александровна считает дочерьми, а они называют ее «мамой». И это не просто слова — над девочками Винер трясется, будто они ей родные. Многие из них живут в ее доме, едят за ее столом, носят вещи, купленные на ее деньги. И так было всегда, даже когда тренер не имела того богатства и статуса, какими обладает сегодня. Однажды в ее маленькой квартирке, где она жила с родителями и сыном, ночевали (!) 12 гимнасток. Три из них позднее стали чемпионками СССР.

Антону Винеру не доставалось многое из того, что получали воспитанницы его мамы. Взять хотя бы икру или крабов (и это в дефицитные восьмидесятые!) — несчастному мальчику запрещалось брать их из холодильника, а девочкам они подавались на блюдечке с голубой каемочкой.

Впрочем, пировали далеко не все. Некоторые, как Алина Кабаева, были лишены доступа к барскому столу.

В интервью все тому же Vogue Винер вспоминала: «Есть люди, которые все едят и не поправляются — как, например, Амина Зарипова. А вот Алина Кабаева только смотрела на еду — и уже прибавляла килограмм. Бог всегда все уравновешивает. Алина была просто обсыпана золотом и бриллиантами — красота, характер, талант. И расплачивалась тем, что всегда вела полуголодное существование».

Каждой из своих девочек Ирина Александровна дает счастливый билет в будущую жизнь.

Она воспитывает их не только как спортсменок, но и как личностей. И рядом не только в моменты триумфа, но и когда весь мир рушится под ногами. Так было с Ляйсан Утяшевой, когда в 2012 году скоропостижно скончалась ее мама Зульфия.

«Мной серьезно занимались психологи, но лучшим стала Ирина Александровна Винер. Она для меня вообще как вторая мама. От нее я услышала очень важные слова: ''Лисичка, ты не сирота: у тебя есть мы с Алишером Бурхановичем, твои бабушка и дедушка, твой отец, страна, которая тебя любит. Просто тебе надо взять ''выходной'' на год — ты столько работала, что загнала себя…''». Услышать подобное от главного трудоголика не представляется возможным, но раз Ирина Александровна говорит, что надо, значит надо.

Мужчина ее жизни

Отвечая на вопросы Марселя Пруста в интервью Владимиру Познеру, Ирина Александровна отметила, что больше всего в жизни дорожит своей работой и своим мужем. С Алишером Усмановым они почти полвека вместе и 27 лет в официальном браке. Супругам есть что вспомнить — первая встреча на тренировке во Дворце спорта («Тогда я с ней не был еще знаком, но в образ влюбился сразу же»), первое свидание спустя много лет и уже в Москве, тюрьма…



Да, их чувства прошли проверку на прочность железной решеткой, за которой будущий олигарх просидел шесть лет из вынесенных судом восьми — за мошенничество и соучастие в коррупционных действиях. Будучи сыном прокурора Ташкента, он, по словам Винер, стал «удобной мишенью для недоброжелателей».

Ирина ждала своего мужчину и дождалась. Предложения руки и сердца. Однажды ей пришла посылка, в которой был… платок (Винер до сих пор бережно хранит его!). По узбекскому обычаю это означает «ты выйдешь за меня?». Ответ был очевиден. В 1986-м Усманова освободили по УДО, за железной дверью его ждала невеста.



Вернемся к их первой встрече в российской столице, уж слишком красивой была та история. Итак, представьте, начало семидесятых, лето, где-то на Калининском проспекте (нынешний Новый Арбат). Молодая и прекрасная Ирина ждет человека, который обещал ей помочь с билетами. «Здравствуйте, Ирина», — слышит она и поворачивается к… совершенно незнакомому ей мужчине. Времени в обрез, поэтому не до пустых разговоров, да и вообще, с чего бы ей вдруг уделять внимание этому пижону в больших квадратных очках и с пышной шевелюрой.

Бросив что-то резкое в ответ, она отвернулась, как вдруг услышала вновь: «А у вас тренировалась моя сестра». Ключ был найден — о своих ученицах Ирина Винер готова говорить часами!

Пару слов о том, откуда шел этот видный студент МГИМО. Он возвращался с конкурса парикмахеров… Подобные мероприятия Алишер посещал крайне активно, но не потому, что интересовался миром бьюти. По словам его будущей жены, Усманов всегда присутствовал там, где самые красивые женщины.



Молодые люди разговорились, и Ирина поняла, что перед ней весьма интересный персонаж. «Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедшим и обаятельным, потрясающе интеллектуально развитым и очень много знающим о женском существе. Вот она и не устояла!» — делился Алишер Усманов в беседе с Наилей Аскер-заде.



Их союзу были рады далеко не все. Особенно — родители Усманова. Женитьба мусульманина на разведенной еврейке, которая старше его на пять лет, да еще и с ребенком… И все же свадьба состоялась. А после мама Алишера говорила при каждом удобном случае, что не поменяет Ирину и на 100 узбекских невесток!

Общих детей у супругов нет. Винер шутит, что ее мужу всегда было достаточно тех, что жили в их доме, — ее учениц. Да и про Антона забывать не стоит. Его Усманов воспитал как родного, проспонсировал его учебу за границей, показал мир и помог сделать первые шаги в бизнесе. На любимую жену денег никогда не жалел: «Алишер всегда меня обеспечивал, чтобы я могла одеваться и выглядеть соответственно его статусу».



Однако куда большие суммы уходили на тренерскую деятельность Винер — бизнесмен много лет платил за аренду зала в Новогорске, где тренировались лучшие российские гимнастки, купил дом в Хорватии, куда девочки прилетают летом отдохнуть и набраться сил, подарил квартиру Алине Кабаевой, машину — Амине Зариповой.

Супруги уже давно живут на два дома, и случается, что не видятся неделями. Не спешите делать выводы, вот что сама Ирина Александровна говорила об этом в интервью журналу «Профиль»: «Мне кажется, совместный быт убивает самые лучшие чувства. Мы видимся с Алишером не так часто, зато безмерно ценим эти встречи. Нет ничего, что могло бы заменить нам друг друга».