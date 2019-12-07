60-летняя Лариса Вербицкая сетует, что мужа Александра Дудова постоянно называют ее отцом

В это сложно поверить, но Ларисе Вербицкой совсем недавно исполнилось 60 лет. Одновременно с этим праздником телеведущая отмечала и 34-ю годовщину свадьбы с режиссером и телеоператором Александром Дудовым.
Оказывается, многие воспринимают Александра как отца знаменитости. На это пожаловалась сама Лариса в своем Инстаграме. «Мужа в седьмой раз назвали моим папой. А он каждый раз смеется и говорит: ''Спасибо за такой изящный комплимент моей жене''. Боюсь, ему будет не до смеха, когда его вдруг назовут моим дедушкой! Выход один — не будем расслабляться. Все на зарядку», — подписала Вербицкая совместное фото.
С нами согласны и ее подписчики, которые адресовали ей множество комплиментов. «Вы действительно похожи на его дочь. Поделитесь секретом молодости», — комментировали фолловеры.