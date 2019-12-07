60-летняя Лариса Вербицкая сетует, что мужа Александра Дудова постоянно называют ее отцом

Вот уже 34 года Лариса Вербицкая счастлива в браке с Александром Дудовым. Из-за того, что 60-летняя телеведущая выглядит моложе своего возраста, многие называют режиссера ее отцом.

Лариса Вербицкая

В это сложно поверить, но Ларисе Вербицкой совсем недавно исполнилось 60 лет. Одновременно с этим праздником телеведущая отмечала и 34-ю годовщину свадьбы с режиссером и телеоператором Александром Дудовым.



Пара счастливо живет в браке и не жалуется на семейную жизнь, однако на днях телеведущая поделилась интересным фактом об отношениях.

Александр Дудов и Лариса Вербицкая

Оказывается, многие воспринимают Александра как отца знаменитости. На это пожаловалась сама Лариса в своем Инстаграме. «Мужа в седьмой раз назвали моим папой. А он каждый раз смеется и говорит: ''Спасибо за такой изящный комплимент моей жене''. Боюсь, ему будет не до смеха, когда его вдруг назовут моим дедушкой! Выход один — не будем расслабляться. Все на зарядку», — подписала Вербицкая совместное фото.



Это неудивительно, ведь Лариса совершенно не выглядит на свой возраст.

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С нами согласны и ее подписчики, которые адресовали ей множество комплиментов. «Вы действительно похожи на его дочь. Поделитесь секретом молодости», — комментировали фолловеры.