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60-летняя Лариса Вербицкая сетует, что мужа Александра Дудова постоянно называют ее отцом

Вот уже 34 года Лариса Вербицкая счастлива в браке с Александром Дудовым. Из-за того, что 60-летняя телеведущая выглядит моложе своего возраста, многие называют режиссера ее отцом.
Лариса Вербицкая
Лариса Вербицкая

В это сложно поверить, но Ларисе Вербицкой совсем недавно исполнилось 60 лет. Одновременно с этим праздником телеведущая отмечала и 34-ю годовщину свадьбы с режиссером и телеоператором Александром Дудовым.

Пара счастливо живет в браке и не жалуется на семейную жизнь, однако на днях телеведущая поделилась интересным фактом об отношениях.
Александр Дудов и Лариса Вербицкая
Александр Дудов и Лариса Вербицкая

Оказывается, многие воспринимают Александра как отца знаменитости. На это пожаловалась сама Лариса в своем Инстаграме. «Мужа в седьмой раз назвали моим папой. А он каждый раз смеется и говорит: ''Спасибо за такой изящный комплимент моей жене''. Боюсь, ему будет не до смеха, когда его вдруг назовут моим дедушкой! Выход один — не будем расслабляться. Все на зарядку», — подписала Вербицкая совместное фото.

Это неудивительно, ведь Лариса совершенно не выглядит на свой возраст.
  • Лариса Вербицкая
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    Многие пользователи подозревают, что Лариса Вербицкая обращалась за помощью к пластическим хирургам
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С нами согласны и ее подписчики, которые адресовали ей множество комплиментов. «Вы действительно похожи на его дочь. Поделитесь секретом молодости», — комментировали фолловеры.

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07 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @larisa_verbitskaya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Лариса Вербицкая

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • мдаааа....зачем же так мужа унижать???он без пластики и кучи фотошопа выглядит отлично..лариса,не льстите себе

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