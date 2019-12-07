«Для тех, кто разбит»: перед Новым годом Катя Гордон выпустила летний трек

Катя Гордон — многосторонняя личность. Она не только успешно занимается адвокатурой, но и строит карьеру в шоу-бизнесе. На днях знаменитость выпустила новый трек под названием «Ненаписанный хит».
По словам Кати, эта песня для тех, кто только что уволился, расстался, развелся и чувствует одиночество. «Я хочу, чтобы каждый, у кого на душе погано, включил этот трек и почувствовал лето в сердце и радость», — написала Гордон в Инстаграме. «Я очень старалась наполнить песню теплом и любовью! К концу прослушивания песни улыбка обеспечена!» — добавила звезда.
Поклонники оценили трек и оставили множество отзывов. «Позитивная песня, а главное — ваша улыбка излучает добро», «Кажется, кто-то изобрел музыкальные антидепрессанты», — писали фолловеры.