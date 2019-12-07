«Для тех, кто разбит»: перед Новым годом Катя Гордон выпустила летний трек

В начале зимы, 6 декабря, Катя Гордон выпустила новый трек. «Лето возвращается к нам с песней», — звучит описание композиции «Ненаписанный хит».

Катя Гордон



Катя Гордон — многосторонняя личность. Она не только успешно занимается адвокатурой, но и строит карьеру в шоу-бизнесе. На днях знаменитость выпустила новый трек под названием «Ненаписанный хит».



По словам Кати, эта песня для тех, кто только что уволился, расстался, развелся и чувствует одиночество. «Я хочу, чтобы каждый, у кого на душе погано, включил этот трек и почувствовал лето в сердце и радость», — написала Гордон в Инстаграме. «Я очень старалась наполнить песню теплом и любовью! К концу прослушивания песни улыбка обеспечена!» — добавила звезда.

Кадр из клипа на песню «Ненаписанный хит»

«Ненаписанный хит для тех, кто разбит. Мы танцуем, танцуем — и меньше болит», — поет артистка в новой песне.

1 2 3 ... 11 6 декабря Катя Гордон презентовала свой новый трек

Поклонники оценили трек и оставили множество отзывов. «Позитивная песня, а главное — ваша улыбка излучает добро», «Кажется, кто-то изобрел музыкальные антидепрессанты», — писали фолловеры.