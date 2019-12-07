После того, как кот в кровь расцарапал руку Тимати, фолловеры переживают за безопасность малыша Ратмира

Анастасия Решетова завела троих котов, когда была в положении. По ее словам, до беременности ее почти не было дома, но после того, как она узнала о прибавлении, ей захотелось заботиться о ком-нибудь еще. Выбор пал на диких кошек пород бенгал, чаузи Ф1 и каракет Ф2.
Фолловеры изначально неоднозначно восприняли то, что пара решила завести довольно опасных питомцев. Оказалось, что повод для беспокойства все же есть. На днях один из котов расцарапал Тимати руку в кровь, а чем рэпер сообщил в Инстаграме.
К слову, Анастасия часто проводит время и с сыном, и с котами одновременно, на что юзеры также обратили внимание.
Ни Тимати, ни Анастасия не ответили на многочисленные вопросы подписчиков. Вполне возможно, что кошки спокойно относятся к членам семьи, а рэпер сам разыграл питомца, за что получил царапины на руке.