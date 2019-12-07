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После того, как кот в кровь расцарапал руку Тимати, фолловеры переживают за безопасность малыша Ратмира

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями чуть меньше двух месяцев назад. Однако помимо воспитания Ратмира, они уделяют немало времени диким котам, которых завела возлюбленная рэпера.

Анастасия Решетова завела троих котов, когда была в положении. По ее словам, до беременности ее почти не было дома, но после того, как она узнала о прибавлении, ей захотелось заботиться о ком-нибудь еще. Выбор пал на диких кошек пород бенгал, чаузи Ф1 и каракет Ф2. 

Фолловеры изначально неоднозначно восприняли то, что пара решила завести довольно опасных питомцев. Оказалось, что повод для беспокойства все же есть. На днях один из котов расцарапал Тимати руку в кровь, а чем рэпер сообщил в Инстаграме.

«И вы держите таких котят рядом с малышом? Не боитесь?», «Не пойму, зачем заводить такую зверюгу рядом с младенцем?» — возмущались пользователи Сети. 

К слову, Анастасия часто проводит время и с сыном, и с котами одновременно, на что юзеры также обратили внимание. 

Ни Тимати, ни Анастасия не ответили на многочисленные вопросы подписчиков. Вполне возможно, что кошки спокойно относятся к членам семьи, а рэпер сам разыграл питомца, за что получил царапины на руке. 

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07 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Тимати, Анастасия Решетова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Судла по тому, как кот прижимл уши и по расширенным зрачкам все эти наглаживаня ему были неприятны. И вообще на домашнего кота мало похож. Но зато для инстграм круто. Надеюсъ, ничего плохого не произойдет.

  • Блин, вот лучше бы из приюта или с улицы несчастных котеек взяли ( но надо же понтануться и здесь 😑 эти сервалы и чаузи искусственно выведенные, дикие животные. По сути должны жить в природе, а их ещё и разводят незаконно. Никаких стандартов нет. У многих из них «психологические проблемы» (да, у животных тоже такое есть), проблемы с гормонами. Вон у решетовой этот кот постоянно злой и нервный, бедное животное( потому что ни условий для содержания нет, ни опыта с такими кошками.

  • да, почему-то в этой ситуации жалко именно котов, а не Тимати... согласна с предыдущим комментом, лучше взять котеночка с улицы. у меня знакомые тоже понтовались, купили бенгала, а в итоге его уморили... кормили со стола, и у него что-то с печенью случилось... допонтовались.

  • Странно конечно, заводить таких питомцев, если знаешь, что скоро рожать. Они действительно не безопаcные соседи для младенца.

  • Зачем ТРЕХ котов заводить, когда в доме младенец???

  • пардон, это не спец. выведеные домашние бенгалы, это скорее рысь или барс. бенгалы нежные, милые, изящные, и они либо в круглых пятнышках, либо в полоску , как тигры.

  • котики красивые, но возле бейби держать их не стоит.кастрированые\стерилизованые они спокойные, а взрослый д-у-р-ак видать дразнил кису. поделом ему!

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