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Младший сын Валерии и его новая девушка попали в ДТП

8 декабря на дороге из Москвы в Санкт-Петербург случилась авария, участниками которой стали Арсений Шульгин, его друзья и новая девушка. Сейчас молодые люди находятся в больнице.
Валерия с сыном Арсением
Валерия с сыном Арсением

В воскресенье днем стало известно о том, что младший сын Валерии 21-летний Арсений Шульгин попал в аварию. Об этом сообщил сам наследник звезды в своем Инстаграме. ДТП произошло по дороге из Москвы в Санкт-Петербург.

Арсений поделился кадрами с места происшествия (помятый бампер, сработанные подушки безопасности, множество осколков), а затем опубликовал видео из больницы. «Все в порядке. Никто сильно не пострадал, все живы и здоровы. У девочки перелом руки», — сообщил Арсений.

«Никто не гнал, по трассе ехали достаточно тихо, с малой скоростью. Просто машину занесло — погодные условия», — объяснил причины аварии Шульгин.
Юноша признался, что во время ДТП он спал на заднем сидении и был в шоке от случившегося. 

По словам Иосифа Пригожина, юноша хотел удивить звездную маму, которая как раз давала концерт в северной столице. «Мы же не знакомы с его новой девчонкой. Сюрприз не получился. Девочка, как я понял, была за рулем... Главное, что живые», — прокомментировал случившееся продюсер в беседе с «Пятым каналом».

Все молодые люди госпитализированы с легкими ушибами и травмами в ближайшую больницу. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

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08 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @valeriya, @arseniy_shulgin/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На малой скорости нафаршированный всем чем можно мерс не занесло бы, это не Таз)) Хорошо, что все легко отделались, может, горе-водительница теперь поответственнее себя будет за рулем вести.

  • чтоб не случилось - всё в сеть, ну кому это нужно????? Жив - здоров и слава Богу.

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