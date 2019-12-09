Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь помолвки из-за скандала вокруг отца

Принцесса Беатрис вовсю готовится к предстоящей свадьбе с миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. На днях стало известно, что скандал, участником которого стал ее отец принц Эндрю, рушит ее планы.
Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис
Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис

О свадьбе принцессы Беатрис и ее возлюбленного Эдоардо Мапелли Моцци стало известно в сентябре. Пара начала подготовку к вечеринке в честь помолвки, которая должна была пройти 18 декабря в отеле Chiltern Firehouse.

Однако этим планам помешал секс-скандал, одним из участников которого является отец невесты принц Эндрю. Из-за дружбы с Джеффри Эпштейном ему уже пришлось сложить с себя монаршие обязанности. А на днях стало известно, что по этой причине Беатрис перенесла вечеринку в честь помолвки.

Как пишет издание Daily Mail, Беатрис сделала это, опасаясь, что снаружи будет слишком много папарацци, следящих за отцом. А принцесса хотела сделать мероприятие максимально недоступным для прессы.

К слову, 59-летний принц Эндрю находится в списке гостей, но пока что неясно, будет ли он присутствовать.

Перейти к обсуждению


09 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принцесса Беатрис

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.