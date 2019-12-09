Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь помолвки из-за скандала вокруг отца

О свадьбе принцессы Беатрис и ее возлюбленного Эдоардо Мапелли Моцци стало известно в сентябре. Пара начала подготовку к вечеринке в честь помолвки, которая должна была пройти 18 декабря в отеле Chiltern Firehouse.
Однако этим планам помешал секс-скандал, одним из участников которого является отец невесты принц Эндрю. Из-за дружбы с Джеффри Эпштейном ему уже пришлось сложить с себя монаршие обязанности. А на днях стало известно, что по этой причине Беатрис перенесла вечеринку в честь помолвки.
К слову, 59-летний принц Эндрю находится в списке гостей, но пока что неясно, будет ли он присутствовать.