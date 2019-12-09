Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь помолвки из-за скандала вокруг отца

Принцесса Беатрис вовсю готовится к предстоящей свадьбе с миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. На днях стало известно, что скандал, участником которого стал ее отец принц Эндрю, рушит ее планы.

Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис

О свадьбе принцессы Беатрис и ее возлюбленного Эдоардо Мапелли Моцци стало известно в сентябре. Пара начала подготовку к вечеринке в честь помолвки, которая должна была пройти 18 декабря в отеле Chiltern Firehouse.



Однако этим планам помешал секс-скандал, одним из участников которого является отец невесты принц Эндрю. Из-за дружбы с Джеффри Эпштейном ему уже пришлось сложить с себя монаршие обязанности. А на днях стало известно, что по этой причине Беатрис перенесла вечеринку в честь помолвки.

Как пишет издание Daily Mail, Беатрис сделала это, опасаясь, что снаружи будет слишком много папарацци, следящих за отцом. А принцесса хотела сделать мероприятие максимально недоступным для прессы.

1 2 3 ... 10 26 сентября принцесса Беатрис и ее возлюбленный объявили о помолвке

К слову, 59-летний принц Эндрю находится в списке гостей, но пока что неясно, будет ли он присутствовать.