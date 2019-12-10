Греческий муж Мироновой, болезнь Заворотнюк, контракт Лободы с Линдеманном и другие звездные тайны уходящего 2019-го

2019-й был богат на события, скандалы и, конечно, тайны. Звезды тщательно оберегают личную жизнь, однако, если одни и вправду запирают свои скелеты на сто замков в шкафу, другие за счет создания интриги неплохо поднимают себе рейтинги. Woman.ru решил осветить самые главные тайны уходящего года и разобраться, где же кроется правда.

Ольга Бузова

Знаменитости – тоже люди, о чем они сами неоднократно напоминают в соцсетях и многочисленных интервью. Несмотря на пристальное внимание публики, многие селебрити стараются держать свою личную жизнь в секрете. Казалось бы, выход отличный, если бы не одно но: там, где известная персона хранит молчание, в свои права вступает публика. Домыслы, слухи, сплетни — чего только не выпадает на долю заигравшихся в конспирацию звезд. Редакция Woman.ru вспомнила самые притягательные и необычные тайны знаменитостей и попыталась выяснить, что на самом деле стоит за домыслами прессы. Помогли нам экстрасенсы — наши проверенные эксперты: тарологи Саона и Марианна Абравитова.

Холодное сердце

Зависть, неудачная шутка или один мужчина на двоих — вот какие предположения строят поклонники Ольги и Анны Бузовых, которые находятся в ссоре почти год. Все началось со злосчастного зимнего отпуска в 2018-м: сестры отправились на Мальдивы, а затем — в Куршевель. Именно за этот месяц, проведенный вдвоем, Ольга и Анна разругались в пух и прах. Об этом стало известно по возвращении девушек в Россию: старшая сестра полетела бизнес-классом, а младшая — гордо в экономе. Уже тогда бдительные пользователи забили тревогу, мол, неужели обеспеченная блондинка не могла оплатить родной сестре билет на самолет?



А после этого инцидента «любимки» и вовсе отписались друг от друга в Инстаграме.



О причине ссоры остается лишь догадываться, но у фолловеров Ольги Бузовой наготове есть несколько теорий. Первая из них касается скандального видео, которое Анна выложила в Сеть. На этой записи ее старшая сестра предстала в нетрезвом виде — по крайней мере, так решило большинство подписчиков девушки.

Вероятно, поведение Ольги позабавило Анну, а вот самой звезде было совсем не до смеха. Ведь теперь Бузова — персона слишком известная, чтобы допускать ошибки, портить свою репутацию и медийный образ. Многие уверены, что Ольга не смогла простить сестру, в результате чего отправила ее «в ссылку» в эконом-класс.



По другой версии, причина разлада кроется в банальной зависти. Кто кому завидует, вопрос спорный, ведь у обеих девушек могли возникнуть друг к другу претензии. Анна зарабатывает гораздо меньше, чем Ольга, о чем саркастично заметила в своем Инстаграме сразу по возвращении в Москву из Куршевеля. «Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась дома, но надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полет в экономе. А если серьезно, то я очень соскучилась по работе. Хочется скорей окунуться с головой в рабочие дела», — заявила Бузова-младшая.

У Ольги также найдутся причины для зависти: ее сестра счастлива в браке, а у самой певицы пока с личной жизнью не складывается. Многие подозревают, что семейная идиллия Анны стала бельмом на глазу для Ольги, которая свой поиск жениха превратила в реалити-шоу.



Впрочем, вряд ли это смогло бы послужить причиной раздора для двух любящих сестер. Часть фолловеров настаивает, что между Ольгой и Анной никогда не было близости, они лишь искусно имитировали дружеские чувства, пока обеим это было на руку. Совместный бизнес, отдых, тусовки — старшая всегда могла рассчитывать на младшую. Примерно так же в свое время Пэрис Хилтон рассчитывала на Ким Кардашьян, сопровождавшую ее на всех вечеринках. История Ольги и Анны, похоже, закончилась примерно так же, как и у западных «коллег» — между этими двумя пробежала кошка, но, похоже, семейный разлад зрел на протяжении многих лет.

М. Абравитова

Это мнение подтверждает и экстрасенс Марианна Абравитова. «Здесь присутствует зависть к Ольге Бузовой, и она в свою очередь подстегивает младшую сестру. Я бы не назвала эти отношения сестринскими, больше дружескими. Ольга всегда указывает на свое место людям, на этот раз она показала это своей сестре. Далеко они, конечно, друг от друга не разъедутся и отношения будут налаживаться, но зависть будет присутствовать, пока Ольга не станет проще».



В последнее время начала появляться информация о примирении сестер Бузовых, однако ни Ольга, ни Анна эти сведения пока не подтвердили.

Болезнь + тайна = рак

Пожалуй, главная тайна 2019-го — это болезнь Анастасии Заворотнюк. Шумиха вокруг состояния артистки неслучайна: история звезды «Моей прекрасной няни» идеально встраивается в ряд трагических героинь, пораженных страшным «заклятьем». Жанна Фриске, Юлия Началова — смерть этих красавиц кажется ужасной, несправедливой, неправильной. «История повторяется», — то и дело пишут пользователи Сети. Так это или нет, покажет лишь время, однако сейчас ясно одно: актриса продолжает бороться за жизнь.



Отбросив многочисленные домыслы, слухи и провокативные заявления якобы «друзей» семьи Заворотнюк и Чернышева, в действительности мы имеем следующее: актриса действительно болеет, она перенесла две операции (одна из них — трепанация черепа), а до этого проходила гормональную терапию ради ЭКО.

Эти факты можно комбинировать как угодно, чем и занимаются большинство СМИ: трепанация + ЭКО = рак, болезнь + тайна = рак, две операции и головные боли в течение последних десяти лет = рак. Кликабельные заголовки можно создавать на раз-два.

Несмотря на то, что одни ученые опровергают прямую связь между экстракорпоральным оплодотворением и образованием раковых опухолей, другие осторожно сообщают: зависимость все же есть, так как гормональные вмешательства могут послужить спусковым механизмом для появления новообразований.



Пока родные хранят молчание и порционно выдают лишь самую общую информацию о здоровье звезды, к общественному многоголосью подключились селебы: одни утверждают, что у Анастасии глиобластома — самая агрессивная опухоль головного мозга, другие — как, например, Андрей Разин — сообщают удивительные подробности, вызывающие у родных Анастасии Заворотнюк лишь недоумение. Третьи же переводят семье актрисы деньги, как это сделала Татьяна Навка. Все средства, собранные с продажи билетов шоу «Аленький цветочек», фигуристка отдала Петру Чернышеву и фондам, помогающим женщинам с онкологией. Этот факт также подтверждает теорию об опухоли, с которой борется Анастасия.

Экстрасенс Марианна Абравитова тоже в этом уверена: «С Анастасией Заворотнюк действительно случилась беда. У нее болезнь мозга, и это реально опухоль, но она не злокачественная. Все лечение, конечно, непростое, серьезное, ее это выбило из артистических рядов, и, к сожалению, мы не увидим ее больше на голубых экранах. Она поправится, только нужно время».

Греческий судовладелец или юный актер?

Еще одна актриса, чьи перипетии судьбы (в данном случае, любви) волнуют соотечественников, — Мария Миронова. Не зря пользователи Сети то и дело называют ее «мастером конспирации»: в умении скрывать ото всех свою личную жизнь звезда преуспела настолько, что о ее новорожденном сыне публике известно куда больше, чем о его таинственном отце.



Слухи об избраннике Марии Мироновой ходили давно, а из-за беременности стали еще более смелыми. По сообщению анонимного источника, актриса еще в 2018-м обвенчалась с неким греческим бизнесменом на острове Санторини.

«Отец малыша — состоятельный господин. Они вместе около пяти лет. Муж Маши имеет греческие корни и часто летает на родину. А с ним и Миронова. Он средней руки судовладелец, но по нашим понятиям очень зажиточный», — процитировали инсайдера журналисты «Экспресс-газеты».



Тогда же многие подумали: роды в Греции и выбор имени для новорожденного не случайны. Малыша назвали Теодором, Федором, что по-гречески означает «Дар Божий». Это значение упомянула в своем Инстаграме сама Мария. Такая любовь к средиземноморской культуре у многих вызвала вопросы. Может, и правда не обошлось без «судовладельца средней руки»? Впрочем, сама актриса высмеяла это предположение. «Полнейшая чушь! Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет».

Более правдоподобной кажется вторая версия: мужем Марии Мироновой оказался Андрей Сорока, который младше нее на 19 лет. Приятельница актрисы поведала, что влюбленные сыграли свадьбу еще в 2016-м, а затем даже пару раз выходили вместе в свет. Правда, делали это очень осторожно: приезжали в одном автомобиле, выходили в разное время — и держались в стороне друг от друга. Несмотря на меры предосторожности, в Сеть все же проникли совместные снимки Марии и Андрея.

Пока же Миронова рассекретила лишь фрагмент своего спутника: ни много ни мало лоб и часть брови! Но даже по этим скудным данным многие сделали вывод, что сходство с Андреем Сорокой несомненно есть. Та же линия роста волос, тот же изгиб брови… А вот Марианна Абравитова с этим категорически не согласна: «Хоть и пытаются приплести Сороку, Миронова говорит правду о своем муже. Это реально человек, которого она называла именем Андрей, он занимается развитием русско-японского бизнеса».

А королева-то голая!

Восточные страсти Оксаны Воеводиной и ее экс-супруга по-прежнему не дают покоя общественности. Что же все-таки разрушило романтическую сказку и кем является настоящий отец ребенка Риханы? Попробуем разобраться.



Разрыв отношений Воеводиной и Мухаммада V произошел еще летом, 22 июня 2019-го: тогда экс-король Малайзии три раза произнес при свидетелях слово «талак» — это самая суровая исламская процедура развода. При этом Оксана уже несколько месяцев жила отдельно от мужа: тот, по ее собственным словам, оставил ее на четвертом месяце беременности. Многие уверены, что причиной развода стали подозрения в неверности Оксаны. Якобы девушка зачала малыша от кого-то другого. По данным западных СМИ, Воеводиной дважды предлагали повести тест ДНК, но оба раза она отказывалась.



По другой версии, Мухаммад совершенно не представлял, с каким человеком решил связать свою судьбу. Пользователи Сети уверены, что ради благосклонности обеспеченного жениха Оксана либо приукрасила свое прошлое, либо предпочла хранить молчание.

Для приверженца ислама крайне важно вступить в брак с невинной и скромной девушкой, а Воеводина успела показать себя с совершенно иной стороны. Предполагается, что малайзийский двор не ожидал поспешного брака Мухаммада и Воеводиной. Осведомители короля к моменту свадьбы не успели собрать досье на таганроженку, но когда доказательства ее не вполне «исламского» поведения стали известны, экс-султан пришел ужас. Фотографии с другими мужчинами, провокационное видео в бассейне на съемках реалити-шоу, вечеринки, фотосессии в белье — все это изумило королевскую семью.



«Если бы он знал об этом, то никогда бы на ней не женился. Ни один ответственный человек этого не сделал бы. Не нужно быть султаном, чтобы принять такое решение», — заявили инсайдеры малайзийского двора.



Похоже, неожиданно раскрывшееся прошлое Воеводиной отрезвило экс-султана: сначала он выслал избранницу из дворца, а затем отказался признавать себя отцом ее малыша. Вероятно, окончательное решение о разводе Мухаммад V принял после того, как Оксана Воеводина не захотела проводить генетический тест.

Однако не спешите с выводами: экстрасенс уверена, что совесть Воеводиной чиста. «Оксана девушка европейская и привыкла к поклонникам, поэтому, когда она вышла замуж, все признаки свободной жизни были сняты и она просто не поддалась перевоспитанию со стороны мужа. Нет, она не изменила, она не предала, она просто не вписалась в менталитет этих людей. Поэтому хорошо, что все так получилась, ведь она еще удачно устроится в жизни».



Служебный роман

Если вы думали, что более таинственной пары, чем Мария Миронова и ее супруг, не существует, то серьезно ошиблись! Роман Светланы Ходченковой и Семена Слепакова полон загадок и несостыковок, а еще в нем исключительно мало информации из первых уст.



Факт: актриса и сценарист познакомились на съемках сериала «Домашний арест», премьера которого состоялась в августе 2018-го. Факт: почти через год, 10 сентября 2019-го, Светлана и Семен появились вместе на премии GQ «Человек года». И еще один факт: они оба так и не прокомментировали слухи о своем романе.

Собственно, фактов довольно мало, чтобы делать какие-либо поспешные выводы. Но пикантности этой неоднозначной связи добавляют некоторые подробности. Например, о разводе Семена Слепакова с женой Кариной после шести лет в браке. Об этом, напомним, проговорилась Ксения Собчак на программе «Привет, Андрей!», но потом поспешно взяла свои слова обратно.



Сам же сценарист в последнее время выходит в свет либо один, либо, как это случилось пару месяцев назад, со Светланой Ходченковой. Совпадение? Пользователи Сети так не думают!

Саона

Как и телеграм-каналы, которые время от времени публикуют инсайдерскую информацию. По сведениям анонимных источников, знаменитости стали встречаться после съемок сериала. А Dark Cosmo и вовсе сообщил, что Ходченкову и Слепакова застукали целующимися в Эрмитаже. Впрочем, эти заявления вызывают сомнения: зачем влюбленным — при условии, что они и правда влюблены — так бурно афишировать свои отношения в (!) музее и при этом отказываться их комментировать? Что-то здесь не сходится. В любом случае, поклонники Ходченковой разделись на два лагеря: одни уверены, что Слепаков подарит актрисе настоящее счастье, другие же настаивают на том, что этой ослепительной во всех отношениях блондинке нужен более солидный спутник.

Таролог Саона придерживается другого мнения. «Между ними есть легкая интрижка, но эти отношения не перерастут во что-то большее. Возможно, это рабочий роман и они весело проводят время вместе, наслаждаясь общением. Но вскоре мы услышим о новом романе Светланы, поэтому не стоит делать ставок».

Без вести найденный

Когда в январе 2019-го Екатерина Архарова заявила, что ее муж пропал без вести, к его поискам подключилась буквально вся Россия. Друзья, волонтеры, полиция, МЧС, поклонники и пользователи Сети — кто только не пытался найти исчезнувшего мужчину в синем свитере и бледно-голубом шарфе. Актриса била тревогу, перестала спать и провела несколько тяжелейших суток в своей жизни. Обзванивала морги, больницы, 7 часов сидела в полицейском участке. Разговоров и домыслов было много, начиная от версии с похищением, заканчивая неудачным пиаром. И правда, в последний раз Артема Илясова видели выходящим из его собственного ресторана «Раиса Захарна» — многие сочли, что «пропажей» деловые супруги решили поднять рейтинг своего бизнеса.

По другой версии, Артем и Екатерина поссорились, и мужчина решил на время уйти из дома, чтобы отдохнуть и тщательно обо всем подумать. Подобных прецедентов в браке актрисы и ресторатора еще не было, но злые языки не сомневались — раз выкупа никто не требует, а друзья ничего не знают, значит, либо Илясов ушел в подполье, либо к другой женщине.

Второй, более пикантный вариант развития событий, обсуждался с особым вниманием, ведь в предыдущих отношениях Архаровой тоже не везло.



Когда же актриса спустя три дня после пропажи заявила, что муж нашелся, стали возникать все новые вопросы. Например, где же все-таки пропадал Артем? Отвечать на этот вопрос Екатерина отказалась, а сам исчезнувший высказался весьма кратко: «Решил провести время с друзьями, отправился к ним, отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. Телефон разрядился, был за городом. Я взрослый человек, к чему все эти вопросы».

Трудно представить, что в современном мире отец семейства отправляется на несколько дней за город и при этом не берет с собой зарядной устройство, а кроме того — не оповещает о своих планах жену. К тому же все друзья Илясова, пока тот считался исчезнувшим, лишь разводили руками и, наравне с остальными, занимались поисками.



«На несчастного человека обрушился шквал обвинений, переходящих на личности. Не надо мне было делиться хорошей новостью о том, что правоохранительные органы у нас великолепно работают и мужа нашли! Подробности происшествия озвучить не могу не по своему желанию и не по желанию мужа. А вам желаю побольше добра, веры и любви», — единственное, что сказала по этому поводу Екатерина.



Не по своему желанию? Не по желанию мужа? После этих фраз появилась третья версия, согласно которой у Артема Илясова возникли проблемы в бизнесе, и «друзья», у которых он провел несколько дней без связи за городом, были некие влиятельные люди, пожелавшие либо включиться в чужое ресторанное дело, либо его себе присвоить. Впрочем, и эти сведения пока никак не подтвердились.



Зато оба наших экстрасенса уверены: все дело в алкоголе. «Муж Екатерины склонен к азартным играм, алкоголю и блуду. Поэтому все три дня он отдыхал и развлекался. Екатерине нужно следить за тягой супруга к алкоголю, все это может печально закончиться», — уверена Саона.



Любовь по-немецки

О похождениях Тилля Линдеманна и его страсти к российским девушкам разве что легенды не слагают. Немецкий музыкант и сам признавался, что не может устоять перед обаянием белокурых красавиц. В разное время о сексуальной связи с Линдеманном сообщали разные россиянки, но его главной музой считают украинку Светлану Лободу. Говорить о возможном романе артистов можно бесконечно — как и перечислять косвенные доказательства этой связи: телохранители, которых Тилль предоставляет Светлане, имя ее младшей дочери Тильды, совместные фото, праздники, проведенные друг с другом, и даже то, что солист Rammstein примчался в Москву, как только узнал о госпитализации «суперзвезды» из-за проблем с почками…

Но если роман все-таки есть, почему же не объявить об этом официально? Похоже, исполнителей связывает некий контракт. Об этом Лобода поведала в интервью Собчак. «Ты ранее сказала, что не можешь говорить о Тилле, потому что у тебя контракт. С кем контракт? Ты так это сказала, будто ты в каком-то рабстве», — прямо спросила телеведущая.



«Я не в рабстве, я в любви», — объяснила Лобода. Сразу после этого она заявила, что Тилль Линдеманн «ох***ый» и призналась, что обожает чувство свободы, которое ей дают отношения на расстоянии. «Когда человек живет в другой стране, вы встречаетесь, он улетел — и ты прекрасно себя чувствуешь, занимаешься работой, потом он опять приехал — и опять любовь».

Возможно, что больше всего свободу в этом союзе ценит именно немецкий артист: его образ брутального гуляки никак не соотносится со стабильными отношениями. Часть поклонников предполагает, что контракт между певцами связан именно со сценическим обликом Линдеманна.



По другой версии, все дело в пиаре: ведь если сам музыкант крайне осторожен в высказываниях, Светлана Лобода то и дело подогревает слухи о тайном романе. Что ж, какими бы ни были отношения двух звезд (чисто деловыми или же более близкими), следит за ними как минимум вся Россия.



А вот Марианна Абравитова никакого романа не видит: «У них замечательная дружба, тусовки, общие проекты, но никак не любовь и дети. То, что вижу я, это в чистом виде интересное общение, заводное, приятное и яркое. Они очень талантливые творческие люди, но их связывает только дружба».



Зеленый воин любви

Ирена Понарошку и Александр Глухов, более известный как DJ List, вместе с 2010-го: у супругов не только взаимное притяжение, но и общие ценности. Они оба веганы, ведут осознанный образ жизни и на первое место ставят свою семью. Поэтому, когда 5 сентября 2019-го Александр заявил о разрыве, поклонники пары были потрясены. «Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Идите *****! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам!» — написал DJ List.

Многие приняли это чересчур эмоциональное сообщение за проделки взломщиков. Ведь обыкновенно Глухов практически ничего не пишет в своих соцсетях, да и фото выкладывает не так часто. Теперь эта и другие публикации удалены, а Ирена, пообещавшая в скором времени объявить новости об их семейной жизни, хранит молчание.

Пока одни переживают за идеальный брак Понарошку, другие радуются «падению империи»: «Так и знала, что эта идиллическая картинка — полный бред. Муж сбежал, и правильно, удивляюсь только, как он 9 лет с ней вытерпел».

А терпеть, судя по всему, действительно пришлось. По крайней мере, в этом уверена наш экстрасенс: «Они много лет жили душа в душу, но со стороны Ирены были претензии к мужу по поводу финансовой части. Она его очень долго раскачивала, брала на себя ответственность за финансы и, как это часто бывает в таких случаях, мужчина просто не выдержал. Их брак дал трещину, но все еще держится на плаву. Все самое яркое в их жизни теперь позади, вряд ли все можно будет вернуть».



Впрочем, Ирена как ни в чем не бывало ведет Инстаграм, рассказывает семейные истории и подробности из жизни детей. А вот от аккаунта своего супруга все-таки отписалась. То ли еще будет?

Гений, миллиардер, плейбой и… христианин

«Все древнее станет новым», — процитировал Канье Уэст 2-е послание к Коринфянам в своей песне из альбома Jesus in King. И эта пророческая фраза имеет довольно определенный смысл для клана Кардашьян-Уэст. Любой структурой, в том числе семейной, движет идея, а форму и силу ей придает четкая и ясная программа. Ранее Канье и Ким исповедовали власть денег и славы: элитарность была модной, поэтому рэпер воспевал в своих композициях сладкую жизнь, богатство и любовные похождения, а звезда реалити-шоу планомерно выстраивала образ светской кокетки, имеющей все, кроме порядочности и искренности. С популяризацией новых трендов — на осознанность, этичность, честность и «высокие вибрации», Ким и Канье, по мнению многих, ловко перестроили свою философию. Теперь быть богатым и знаменитым недостаточно для признания и одобрения — более зрелая публика стала требовать более зрелого содержания.

А что может быть солиднее, чем приверженность какой-либо религии? Отказаться от эстетики кэмпа Канье Уэст, как человек 21 века, не смог, поэтому традиционные христианские ценности довел до абсурда и гротеска — впрочем, с присущим ему вкусом и абсолютно серьезным выражением лица.

Остается догадываться, насколько искренне рэпер верит в Бога: он регулярно проводит церковные службы, устраивает концерты в честь Иисуса Христа, ставит оперы на религиозные темы, а также записывает песни, в которых то и дело повторяет «Аллилуйя!». Решительный музыкант сменил и имя — теперь его зовут Христианин Гений Миллиардрер Канье. Он утверждает, что является пророком, сравнивает себя с Ноем — тем, кто должен спасти остатки человечества от страстей. Вероятно, ради этой благой цели Гений Миллиардер собирается баллотироваться на выборах в США в 2024-м. Понятно, что при таком новом необычном образе его супруга не могла остаться прежней. И дело не только в более скромных аутфитах, которые теперь предпочитает звезда, а в ее юридической и благотворительной деятельности, о которой она все более охотно (и более серьезно) рассказывает в соцсетях. С видом скорбящей доброй самаритянки Ким посещает тюрьмы и отстаивает права преступников, приговоренных к смертной казни, при этом цитируя Библию — эдакая охристианенная Фемида в действии.

Ее сестры Хлои и Кортни также стали более воцерковленными. И если первая ограничивается публикацией фраз из Писания, то вторая ведет свой христианский дневник, а недавно и вовсе сообщила, что собирается меньше сниматься в реалити-шоу, а все свободное время уделять семье. Как и подобает порядочной женщине.



«За этим всем стоит пиар. Канье делает мощный проект, который привлечет новую аудиторию и соответственно принесет прибыль», — уверена экстрасенс Саона.

Похоже, клан Кардашьян-Уэст ожидает трансформация из самой скандальной семьи Голливуда в… самую скандальную христианскую семью Голливуда. Что ж, запасаемся поп-корном!

Ангельское терпение

Меркель всегда называли самым собранным и целеустремленным политиком в правительстве Германии. В свои 65 она могла допоздна задерживаться на работе, обсуждая новые законопроекты и стратегии, и при этом сохранять максимальную ясность мысли. Западные коллеги не скрывали своего восхищения трудолюбивым и выносливым лидером Германии, однако в последнее время тон этих голосов стал более сдержанным.



Немецкие и британские СМИ с осторожностью пишут о состоянии здоровья Ангелы Меркель и упорно приводят ее собственные фразы о том, что чувствует она себя «прекрасно». Так это или нет — судить сложно, однако ее нарушения протокола говорят сами за себя.

За последние месяцы канцлер Германии два раза изменила установленный порядок — во время исполнения государственного гимна она, как и все присутствующие, должна была стоять, однако на встрече в Пекине и на официальном приеме с президентом Литвы предпочла сесть. Ее советники объяснили, что решения связаны не с физическим, а с психологическим состоянием Ангелы Меркель. Лидер Германии боялась, что ее вновь одолеет тремор, как уже было при знакомстве с Владимиром Зеленским. Тогда недомогание списали на обезвоживание, но что мешает политику начать следить за питьевым режимом?



Еще в начале года многие были уверены, что госпожа Меркель будет баллотироваться на новый срок, однако после недавних инцидентов не осталось сомнений, что бразды правления она передаст своей преемнице — Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



О состоянии здоровья Ангелы Меркель известно немногое. Однако причины, по которой она решила выйти на пенсию, связывают именно с ее физическим недомоганием. «Я могу и дальше выполнять свою работу [канцлером — прим. Woman.ru]. Но по-человечески я очень сильно заинтересована в своем здоровье, и 2021 год станет завершающим в моей политической карьере», — поведала Меркель.



Однако эстрасенс Саона уверена: канцлер уйдет с поста гораздо раньше. «У нее однозначно есть проблемы со здоровьем, с сахаром, а также сосудистая дистония. В 2020 году ее ждут большие трудности, поэтому вряд ли она доработает до конца своего срока, она будет вынуждена покинуть пост».



Гонка со временем

Есть ли жизнь после коллапса мозга и искусственной комы? Родные Михаэля Шумахера могли бы ответить на этот вопрос, однако предпочитают хранить молчание. После 2013-го, когда легендарный гонщик получил черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте, о состоянии его здоровья практически ничего не известно. Менеджер спортсмена Сабина Кем еще в 2014-м потребовала, чтобы достоверной информацией считались лишь ее слова и заключения медиков. Поскольку врачи к публичности не стремились, все сведения о здоровье Михаэля поклонники получали лишь из редких пресс-конференций. Известно, что после падения на склоне Мерибеля Шумахера ввели в искусственную кому, а затем постепенно из нее выводили. 9 сентября 2014-го гонщик вернулся домой, но далее о его состоянии ничего неизвестно.

Единственное, что точно ясно — он находится не в лучшей форме. В 2016-м Кем заявила: «Ситуация настолько сложна, что мы не можем предоставить какие-либо подробности». А спустя два года президент FIA Жан Тодт признался, что навещает Шумахера как минимум два раза в месяц. О его здоровье он поведал следующее: «Хотелось бы, чтобы ситуация была другой».

Поклонники, которые не переставали следить за жизнью гонщика, были возмущены молчанием Коринны Шумахер и даже обвинили ее в сокрытии фактов. Что происходит со звездой «Формулы-1»? Находится ли он в сознании? Сохранилась ли его память? Ведь еще летом 2018-го сообщалось, что спортсмен наконец начал проявлять эмоции и реагировать на голоса своих детей и жены.



«Сейчас он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Вы можете быть уверены. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить информацию о его здоровье в секрете», — ответила жена спортсмена.

«Михаэль потихоньку начинает восстанавливаться, эмоционально и морально он все осознает и борется за каждый свой шаг. Вероятнее всего, он встанет на ноги, но это будет не так скоро и конечно же, к гонкам он больше не вернется», — заявила Саона.



Остается надеяться, что дорогостоящее лечение Михаэля Шумахера и любовь близких рано или поздно поможет ему встать на ноги.



Тайн в жизни знаменитостей много, а домыслов и сплетен еще больше. Woman.ru надеется, что все загадки рано или поздно разрешатся — непременно благополучно.