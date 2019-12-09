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Меган Маркл тайно работала на кухне в качестве волонтера

Представители королевской семьи регулярно занимаются благотворительностью. Активна в этом вопросе и Меган Маркл.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл любит и умеет вкусно готовить, об этом она не раз сама говорила в интервью. Недавно ее блюда смогли попробовать прихожане центра Святого Феликса в Торонто. 

Дело в том, что в рамках своего отпуска герцог и герцогиня Сассекские отправились не только в Америку, но и заглянули в Канаду.

Там Меган выкроила время на благотворительность и помогла центру Святого Феликса — готовила для нуждающихся.

Об этом стало известно благодаря самой организации, которая в Инстаграме опубликовала фото с герцогиней.

Маркл позировала в серой куртке и бейсболке рядом с сотрудниками и явно не хотела привлекать к себе большого внимания. 

«На снимке Меган добровольно работает на нашей кухне. Герцогиня была волонтером центра Святого Феликса, когда жила в Торонто и снималась в сериале ''Форс-мажоры''. Она регулярно работала волонтером в рамках нашей программы общественного питания. На один из дней Благодарения герцогиня принесла большую индейку и накормила более 100 человек», — гласит подпись под снимком.

Также представители центра признались, что у многих прихожан сохранились приятные воспоминания о супруге принца Гарри. «Мы помним ее просто как ''прекрасную Меган''», — сообщили они.
  • Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям, Кейт Миддлтон
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    Наравне с другими представителями королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл активно занимаются благотворительностью
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«Мы рады, что она продолжает поддерживать нуждающихся в новом статусе. Нам будет очень приятно, если однажды она снова навестит нас», — также сообщили в центре Святого Феликса. 

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09 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @st.felixcentre/Instagram
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Меган Маркл

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