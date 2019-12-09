Меган Маркл тайно работала на кухне в качестве волонтера

Меган Маркл любит и умеет вкусно готовить, об этом она не раз сама говорила в интервью. Недавно ее блюда смогли попробовать прихожане центра Святого Феликса в Торонто.
Дело в том, что в рамках своего отпуска герцог и герцогиня Сассекские отправились не только в Америку, но и заглянули в Канаду.
Об этом стало известно благодаря самой организации, которая в Инстаграме опубликовала фото с герцогиней.
«На снимке Меган добровольно работает на нашей кухне. Герцогиня была волонтером центра Святого Феликса, когда жила в Торонто и снималась в сериале ''Форс-мажоры''. Она регулярно работала волонтером в рамках нашей программы общественного питания. На один из дней Благодарения герцогиня принесла большую индейку и накормила более 100 человек», — гласит подпись под снимком.
«Мы рады, что она продолжает поддерживать нуждающихся в новом статусе. Нам будет очень приятно, если однажды она снова навестит нас», — также сообщили в центре Святого Феликса.