Солистка группы IOWA вспомнила, как ее мать продала кольцо, чтобы у музыкантов «была еда»

В первые годы своего существования члены группы IOWA с трудом сводили концы с концами и брались за любую работу. Недавно солистка коллектива Екатерина Иванчикова вспомнила о тех трудных временах.

Екатерина Иванчикова с мамой

В минувший понедельник в Санкт-Петербурге прошла благотворительная премия «Форма добра». Награду в одной из номинаций получила солистка известной группы IOWA Екатерина Иванчикова.

В своем микроблоге молодая женщина рассказала о мероприятии, а также порадовалась тому, что в этот день рядом с ней была мама.

Певица вспомнила, как десять лет назад родственница тоже приезжала к ней в гости в Питер — но тогда дела у будущей звезды обстояли совсем иначе.

В те времена Екатерина и ее коллеги по группе только перебрались из Белоруссии в Россию и начинали развивать свою карьеру. В первые годы продюсеры не верили в успех музыкантов и не считали нужным помогать им пробиться на сцену.

Члены коллектива не раз вспоминали, как бедно жили в те годы. Тогда они даже все вместе работали на заводе игрушек, чтобы оплатить аренду жилья.



Впрочем, им все равно постоянно не хватало денег. «Десять лет назад мама приехала ко мне в Питер и увидела, как нам тяжело. Тогда она сдала обручальное кольцо в ломбард, чтобы у нас была еда», — призналась знаменитость.



1 2 3 ... 10 Екатерина Иванчикова вспомнила о трудных временах своей группы IOWA

Иванчикова гордится тем, что тогда она все-таки успела выкупить мамино украшение. А сейчас она очень рада, что может позволить себе многие вещи. «Питер принял нас и дал нам друзей, вдохновение, признание и любовь!» — резюмировала исполнительница.