Солистка группы IOWA вспомнила, как ее мать продала кольцо, чтобы у музыкантов «была еда»

В минувший понедельник в Санкт-Петербурге прошла благотворительная премия «Форма добра». Награду в одной из номинаций получила солистка известной группы IOWA Екатерина Иванчикова.
Певица вспомнила, как десять лет назад родственница тоже приезжала к ней в гости в Питер — но тогда дела у будущей звезды обстояли совсем иначе.
В те времена Екатерина и ее коллеги по группе только перебрались из Белоруссии в Россию и начинали развивать свою карьеру. В первые годы продюсеры не верили в успех музыкантов и не считали нужным помогать им пробиться на сцену.
Впрочем, им все равно постоянно не хватало денег. «Десять лет назад мама приехала ко мне в Питер и увидела, как нам тяжело. Тогда она сдала обручальное кольцо в ломбард, чтобы у нас была еда», — призналась знаменитость.
Иванчикова гордится тем, что тогда она все-таки успела выкупить мамино украшение. А сейчас она очень рада, что может позволить себе многие вещи. «Питер принял нас и дал нам друзей, вдохновение, признание и любовь!» — резюмировала исполнительница.