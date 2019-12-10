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Солистка группы IOWA вспомнила, как ее мать продала кольцо, чтобы у музыкантов «была еда»

В первые годы своего существования члены группы IOWA с трудом сводили концы с концами и брались за любую работу. Недавно солистка коллектива Екатерина Иванчикова вспомнила о тех трудных временах. 
Екатерина Иванчикова
Екатерина Иванчикова с мамой

В минувший понедельник в Санкт-Петербурге прошла благотворительная премия «Форма добра». Награду в одной из номинаций получила солистка известной группы IOWA Екатерина Иванчикова. 

В своем микроблоге молодая женщина рассказала о мероприятии, а также порадовалась тому, что в этот день рядом с ней была мама. 

Певица вспомнила, как десять лет назад родственница тоже приезжала к ней в гости в Питер — но тогда дела у будущей звезды обстояли совсем иначе. 

Екатерина Иванчикова
 

В те времена Екатерина и ее коллеги по группе только перебрались из Белоруссии в Россию и начинали развивать свою карьеру. В первые годы продюсеры не верили в успех музыкантов и не считали нужным помогать им пробиться на сцену. 

Члены коллектива не раз вспоминали, как бедно жили в те годы. Тогда они даже все вместе работали на заводе игрушек, чтобы оплатить аренду жилья. 

Впрочем, им все равно постоянно не хватало денег. «Десять лет назад мама приехала ко мне в Питер и увидела, как нам тяжело. Тогда она сдала обручальное кольцо в ломбард, чтобы у нас была еда», — призналась знаменитость. 

Иванчикова гордится тем, что тогда она все-таки успела выкупить мамино украшение. А сейчас она очень рада, что может позволить себе многие вещи. «Питер принял нас и дал нам друзей, вдохновение, признание и любовь!» — резюмировала исполнительница. 

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10 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @katya_iowa, @nina_ivanchikova, @olli_proskurina/Instagram
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Екатерина Иванчикова

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