«Там уже другая семья»: Милана Тюльпанова поведала, как ее сын общается с Александром Кержаковым

В апреле Александр Кержаков и Милана Тюльпанова официально расторгли свой брак. Также примерно в тот период они перестали судиться за право опеки над 2-летним сыном Артемием.
Несмотря на то, что инициатива прекратить скандальный судебный процесс исходила от Кержакова, еще некоторое время он конфликтовал с Тюльпановой и требовал изменить график общения с ребенком.
Буквально на днях Милана радостно сообщила, что наконец помирилась с футболистом. Теперь молодая мама активно общается с журналистами и рассказывает о нюансах отношений с бывшим мужем.
«Мы заключили мирный договор, по которому Александр три раза в неделю беспрепятственно может видеться с сыном, брать его в развлекательный центр, на футбол, куда бы ему ни вздумалось. А через год он может забирать Тему к себе домой. Это было мое условие. Потому что Тема отвык от Саши, так как не часто с ним виделся. Тем более, что там уже другая семья, и нужно, чтобы ребенок к этому был морально подготовлен», — объяснила Милана корреспонденту «Комсомольской правды».
Девушка не раскрыла, что имела в виду под словами «другая семья». Есть вероятность, что у Кержакова уже появилась новая избранница. Слухи об этом ходили еще несколько месяцев назад — но спортсмен предпочитает не обращать внимания на новости о себе.