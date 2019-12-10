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«Там уже другая семья»: Милана Тюльпанова поведала, как ее сын общается с Александром Кержаковым

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова не являются мужем и женой уже более полугода, но окончательно помирились они лишь недавно. Молодая женщина рассказала журналистам, как складываются ее отношения с бывшим мужем и как часто он видит ребенка. 
Александр Кержаков, Милана Тюльпанова
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова с сыном

В апреле Александр Кержаков и Милана Тюльпанова официально расторгли свой брак. Также примерно в тот период они перестали судиться за право опеки над 2-летним сыном Артемием. 

Теперь мальчик живет с матерью и в установленном порядке видится с отцом. 

Несмотря на то, что инициатива прекратить скандальный судебный процесс исходила от Кержакова, еще некоторое время он конфликтовал с Тюльпановой и требовал изменить график общения с ребенком. 

Александр Кержаков
 

Буквально на днях Милана радостно сообщила, что наконец помирилась с футболистом. Теперь молодая мама активно общается с журналистами и рассказывает о нюансах отношений с бывшим мужем. 

Так, в одном из последних интервью Тюльпанова намекнула, что пока Кержаков все равно достаточно редко видится с сыном. 

«Мы заключили мирный договор, по которому Александр три раза в неделю беспрепятственно может видеться с сыном, брать его в развлекательный центр, на футбол, куда бы ему ни вздумалось. А через год он может забирать Тему к себе домой. Это было мое условие. Потому что Тема отвык от Саши, так как не часто с ним виделся. Тем более, что там уже другая семья, и нужно, чтобы ребенок к этому был морально подготовлен», — объяснила Милана корреспонденту «Комсомольской правды»

  • Милана Тюльпанова
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    Милана Тюльпанова рассказала о том, как ей и Александру Кержакову удается делить опеку над сыном
    Смотреть галерею

Девушка не раскрыла, что имела в виду под словами «другая семья». Есть вероятность, что у Кержакова уже появилась новая избранница. Слухи об этом ходили еще несколько месяцев назад — но спортсмен предпочитает не обращать внимания на новости о себе. 

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10 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @a.kerzhakov11, @milana_tulpanova/Instagram
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Милана Тюльпанова, Александр Кержаков

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