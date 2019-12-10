«Там уже другая семья»: Милана Тюльпанова поведала, как ее сын общается с Александром Кержаковым

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова не являются мужем и женой уже более полугода, но окончательно помирились они лишь недавно. Молодая женщина рассказала журналистам, как складываются ее отношения с бывшим мужем и как часто он видит ребенка.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова с сыном

В апреле Александр Кержаков и Милана Тюльпанова официально расторгли свой брак. Также примерно в тот период они перестали судиться за право опеки над 2-летним сыном Артемием.

Теперь мальчик живет с матерью и в установленном порядке видится с отцом.

Несмотря на то, что инициатива прекратить скандальный судебный процесс исходила от Кержакова, еще некоторое время он конфликтовал с Тюльпановой и требовал изменить график общения с ребенком.

Буквально на днях Милана радостно сообщила, что наконец помирилась с футболистом. Теперь молодая мама активно общается с журналистами и рассказывает о нюансах отношений с бывшим мужем.

Так, в одном из последних интервью Тюльпанова намекнула, что пока Кержаков все равно достаточно редко видится с сыном.

«Мы заключили мирный договор, по которому Александр три раза в неделю беспрепятственно может видеться с сыном, брать его в развлекательный центр, на футбол, куда бы ему ни вздумалось. А через год он может забирать Тему к себе домой. Это было мое условие. Потому что Тема отвык от Саши, так как не часто с ним виделся. Тем более, что там уже другая семья, и нужно, чтобы ребенок к этому был морально подготовлен», — объяснила Милана корреспонденту «Комсомольской правды».

1 2 3 ... 10 Милана Тюльпанова рассказала о том, как ей и Александру Кержакову удается делить опеку над сыном

Девушка не раскрыла, что имела в виду под словами «другая семья». Есть вероятность, что у Кержакова уже появилась новая избранница. Слухи об этом ходили еще несколько месяцев назад — но спортсмен предпочитает не обращать внимания на новости о себе.