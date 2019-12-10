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После годового перерыва молодая мама Анастасия Решетова вернулась к тренировкам по стрельбе из пистолета

Анастасия Решетова — настоящий пример современной женщины. Помимо воспитания сына модель находит время на работу, занятия спортом, светскую жизнь и разнообразные хобби. 
Анастасия Решетова с сыном
Анастасия Решетова с сыном

Через два месяца после родов Анастасия Решетова потихоньку возвращается в свой обычный ритм. Избранница Тимати уже приступила к тренировкам — ей пришлось отказаться от кардио, но она продолжает посещать зал и делать силовые упражнения. 

А недавно она вернула в свою жизнь еще одно хобби. На днях инстаграм-звезда опубликовала видео из тира. Анастасия призналась, что не занималась стрельбой больше года и была рада вновь держать пистолет в руках. 

«Первая тренировка после 13 месяцев перерыва прошла лучше, нежели я ожидала. Сегодня самый быстрый результат на вынос из кобуры и попадание в десятку — 0,68 секунд», — подписала кадры Решетова.

Да, эта девушка — огонь! Сомневаться не стоит, она сможет постоять за себя в любой ситуации!

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10 декабря 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А где силовые тренировки, от которых молоко пропало? Что-то не видно.

  • Бизнеследи, ой насмешили, это где она бизнеследи? ХА ХА ХА

  • Так старательно изображает физкультуру, а опа шире дирижабля даже до родов была. Худоба только в инсте, в реалиях все иначе.

  • А чем ей еще заниматься?! Она же не работает.

  • А для чего она во время стрельбы натягивает капюшон?

  • Гость

    А для чего она во время стрельбы натягивает капюшон?

    :)))))))))))))))))) Лара Крофт, блин:))))

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