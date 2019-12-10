После годового перерыва молодая мама Анастасия Решетова вернулась к тренировкам по стрельбе из пистолета

Анастасия Решетова — настоящий пример современной женщины. Помимо воспитания сына модель находит время на работу, занятия спортом, светскую жизнь и разнообразные хобби.

Анастасия Решетова с сыном

Через два месяца после родов Анастасия Решетова потихоньку возвращается в свой обычный ритм. Избранница Тимати уже приступила к тренировкам — ей пришлось отказаться от кардио, но она продолжает посещать зал и делать силовые упражнения.

А недавно она вернула в свою жизнь еще одно хобби. На днях инстаграм-звезда опубликовала видео из тира. Анастасия призналась, что не занималась стрельбой больше года и была рада вновь держать пистолет в руках.

«Первая тренировка после 13 месяцев перерыва прошла лучше, нежели я ожидала. Сегодня самый быстрый результат на вынос из кобуры и попадание в десятку — 0,68 секунд», — подписала кадры Решетова.



1 2 3 ... 10 Анастасии Решетовой не терпится поскорее вернуть былую форму

Да, эта девушка — огонь! Сомневаться не стоит, она сможет постоять за себя в любой ситуации!