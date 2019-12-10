Дмитрий Анохин опубликовал обнаженные снимки своей супруги Айзы в честь ее дня рождения

10 декабря Айза Анохина отмечает свой 35-й день рождения. С самого утра звездные друзья поздравляют именинницу, не стал исключением и ее супруг Дмитрий.
Серфер выложил в Инстаграме множество ее фотографий, среди которых были и провокационные кадры. Так, на одном из снимков Айза позирует обнаженной в душе, а на другом — в нижнем белье на кровати. «С твоим днем, малышка», — обратился супруг к своей избраннице.
Напомним, что еще недавно пара переживала не лучший период: из-за сложных отношений им пришлось на время разъехаться. Однако неделю назад супруги наконец помирились.