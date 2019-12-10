Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дмитрий Анохин опубликовал обнаженные снимки своей супруги Айзы в честь ее дня рождения

Еще недавно между Айзой и ее супругом были разногласия, но они смогли помириться. 10 декабря Дмитрий показал весьма интимные фотографии своей жены. 
Айза Анохина
Айза Анохина

10 декабря Айза Анохина отмечает свой 35-й день рождения. С самого утра звездные друзья поздравляют именинницу, не стал исключением и ее супруг Дмитрий. 

Серфер выложил в Инстаграме множество ее фотографий, среди которых были и провокационные кадры. Так, на одном из снимков Айза позирует обнаженной в душе, а на другом — в нижнем белье на кровати. «С твоим днем, малышка», — обратился супруг к своей избраннице. 

Анохиной понравился такой знак внимания. «Сегодня мои любимые люди показали меня во всей красе, чего только инстаграм-истории мужа стоят», — отметила знаменитость. 

Напомним, что еще недавно пара переживала не лучший период: из-за сложных отношений им пришлось на время разъехаться. Однако неделю назад супруги наконец помирились.

Перейти к обсуждению 1


10 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @aizalovesam, @choovibro/Instagram
Теги

Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • а за мутным стеклом сиськи или ж..па?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.