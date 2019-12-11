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Евгений Петросян высказался на тему новостей о его свадьбе с Татьяной Брухуновой

Недавно в Сети появилась информация о том, что Петросян и Брухунова тайно поженились. 11 декабря на этот счет высказался сам юморист.
Евгений Петросян
Евгений Петросян

Об отношениях Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой заговорили, когда юморист расстался со своей супругой Еленой Степаненко. Тогда девушку восприняли как разлучницу, однако со временем отношение к ней изменилось.  

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова 

На днях общественность заговорила о тайной свадьбе влюбленных, которую подтвердил друг артиста. «Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену — ну и хорошо», — высказался сатирик Георгий Териков.

Следом пошел комментарий бывшей супруги Евгения Елены Степаненко. Женщина не стала много говорить и кратко ответила: «Если это действительно правда, я желаю им счастья!». 

А на днях в своем Инстаграме высказался и сам Петросян. «В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, я побывал на настоящем театральном празднике», — написал юморист под фото, сделанным в Московском театре Олега Табакова.

  • Татьяна Брухунова
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    В Сети уже давно обсуждают молодую избранницу Евгения Петросяна и их роман
    Смотреть галерею

Подписчики предположили, что Евгений отрицает факт свадьбы, и написали ему об этом. Однако артист объяснил: «Ничего не опровергаю и не утверждаю. Я сказал, что вмешиваться в мою личную жизнь они не имеют права. Это непристойно».

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11 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @bruhunova, @petrosyanevgeny/Instagram
Теги

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова

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