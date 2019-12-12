Валерия Гай Германика показала фото крохи-сына спустя месяц и четыре дня после родов

О своей беременности Валерия сообщила в июне, когда скрывать ее было уже невозможно, — режиссер появилась на церемонии открытия «Кинотавра» с округлившимся животом. А в начале ноября 35-летняя Гай Германика стала многодетной мамой.
Знаменитость тщательно оберегает личную жизнь и не любит раскрывать все подробности, но на днях она порадовала фолловеров публикацией снимка своего крохотного сына.
Многодетная мама до сих пор не раскрыла пол и имя ребенка, однако поклонники уверены, что это мальчик. Отцом малыша является муж знаменитости, бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов.