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Валерия Гай Германика показала фото крохи-сына спустя месяц и четыре дня после родов

Совсем недавно Валерия Гай Германика в третий раз стала мамой. Она редко говорит о личной жизни, а фото детей почти не публикует, однако снимком крохи-сына она все же поделилась.
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика 

О своей беременности Валерия сообщила в июне, когда скрывать ее было уже невозможно, — режиссер появилась на церемонии открытия «Кинотавра» с округлившимся животом. А в начале ноября 35-летняя Гай Германика стала многодетной мамой. 

Знаменитость тщательно оберегает личную жизнь и не любит раскрывать все подробности, но на днях она порадовала фолловеров публикацией снимка своего крохотного сына. 

На снимке наследника Германики держит на руках ее дедушка. «Поколения», — кратко подписала фото звезда. 

Многодетная мама до сих пор не раскрыла пол и имя ребенка, однако поклонники уверены, что это мальчик. Отцом малыша является муж знаменитости, бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов.

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12 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Persona Stars, Евгений Смирнов, Андрей Калмыков/Woman.ru, @germanicaislove_official/Instagram
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Валерия Гай Германика

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Гость 2019-12-01 22:43:00
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Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
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