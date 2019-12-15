Божена Рынска сравнила себя с Кейт Миддлтон

Божена Рынска часто любит делиться с фолловерами размышлениями. Недавно журналистка вспомнила о сложном этапе в своих отношениях с покойным Игорем Малашенко.

Божена Рынска

После смерти Игоря Малашенко Божена Рынска постоянно рассказывает о совместной жизни с супругом. Женщина даже анонсировала создание собственного YouTube-канала, на котором будет вспоминать о покойном супруге.

Ну а пока мемуары для видеоплатформы находятся в разработке, Божена делится воспоминаниями в своем Инстаграме.

15 декабря Рынска вспомнила, как в 2014-м ненадолго расставалась с Малашенко. Тогда Игорь Евгеньевич вернулся к своей семье.



Божене удалось вернуть к себе интерес бизнесмена, начав... игнорировать его! «Тогда я вышла на работу постоянную, походила на яхте с друзьями, никого не радовала своим растерзанным состоянием. Он сразу стал меняться, вернулся, а через какое-то время сделал предложение», — поделилась знаменитость.

Божена считает такой метод самым оптимальным для быстрого налаживания отношений в паре — если, конечно, чувства у мужчины еще остались.

Рынска вспомнила, что именно по такому сценарию развивался роман принца Уильяма и Кейт Миддлтон — незадолго до свадьбы они расставались на несколько месяцев.



«У принца с Кейт было то же самое, что и у нас. Он в какой-то момент усомнился в чувствах. А она не стала заливать Лондон слезами, а смылась кататься на горных лыжах и потом затусовала по клубам. А тут и принц прискакал обратно к веселой щекастой Кейт», — написала журналистка.



1 2 3 ... 10 Божена Рынска нашла параллель в своей судьбе с жизнью Кейт Миддлтон

Фолловеров позабавило такое сравнение женщины. Также одна из подписчиц спросила Божену, как она относится к Меган Маркл. «Я люблю зубастых во всех смыслах женщин. Улыбка у нее позитивная и зубастая», — кратко ответила Рынска.