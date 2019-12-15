Божена Рынска сравнила себя с Кейт Миддлтон

После смерти Игоря Малашенко Божена Рынска постоянно рассказывает о совместной жизни с супругом. Женщина даже анонсировала создание собственного YouTube-канала, на котором будет вспоминать о покойном супруге.
15 декабря Рынска вспомнила, как в 2014-м ненадолго расставалась с Малашенко. Тогда Игорь Евгеньевич вернулся к своей семье.
Божене удалось вернуть к себе интерес бизнесмена, начав... игнорировать его! «Тогда я вышла на работу постоянную, походила на яхте с друзьями, никого не радовала своим растерзанным состоянием. Он сразу стал меняться, вернулся, а через какое-то время сделал предложение», — поделилась знаменитость.
Рынска вспомнила, что именно по такому сценарию развивался роман принца Уильяма и Кейт Миддлтон — незадолго до свадьбы они расставались на несколько месяцев.
«У принца с Кейт было то же самое, что и у нас. Он в какой-то момент усомнился в чувствах. А она не стала заливать Лондон слезами, а смылась кататься на горных лыжах и потом затусовала по клубам. А тут и принц прискакал обратно к веселой щекастой Кейт», — написала журналистка.
Фолловеров позабавило такое сравнение женщины. Также одна из подписчиц спросила Божену, как она относится к Меган Маркл. «Я люблю зубастых во всех смыслах женщин. Улыбка у нее позитивная и зубастая», — кратко ответила Рынска.