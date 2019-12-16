Катя Вербер призналась, что впервые за долгое время депрессии «почувствовала себя хорошо»

После смерти Аллы Вербер прошло больше четырех месяцев. Все это время ее единственная дочь Катя почти не выходила в свет. На днях девушка поведала, что наконец стала приходить в себя.

Алла Вербер с дочерью Катей

6 августа 2019-го жизнь Кати Вербер разделилась на две половины: в одной из них она счастливая дочь успешной и яркой Аллы Константиновны, «души» ЦУМа, а в другой — переживающая тяжелую утрату женщина. После смерти матери Катя перестала посещать светские мероприятия и свела к минимуму активность в соцсетях. Поклонники переживали за ее состояние и надеялись, что она как можно скорее вернется к активной жизни.

«Алла Константиновна всегда была примером твердости духа, стойкости и жизненной силы. Держитесь!» — писали слова поддержки многочисленные фолловеры Кати.

Похоже, силы окончательно покинули девушку, поэтому в ноябре она отправилась в Wellness-центр.

«Я давно не делилась с вами тем, что сейчас происходит у меня в жизни. После смерти мамы я впала в сильную депрессию, но наконец-то я нашла время заняться собой», — рассказала Вербер в начале декабря.

Как мы помним, состояние Кати было просто ужасным. 24 сентября она откровенно поведала поклонникам, что потеряла почву под ногами. «Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самой надежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту. Теперь я лишилась этой защиты... Как жить без тебя, мамочка?» — написала Катя.

1 2 3 ... 13 Катя Вербер наконец стала приходить в себя после неожиданной смерти матери

16 декабря, спустя месяц, проведенного в Wellness-центре, знаменитость вышла на связь и сообщила о своем состоянии. «Как здорово наконец вернуться домой. Я получила огромный заряд энергии в ''Эдем Резорт'', восстановила свои силы, привела мысли в порядок и чувствую себя по-настоящему хорошо», — поделилась Катя Вербер.



Пользователи Сети радостно поддержали знаменитость и пожелали ей внутренней гармонии, здоровья и стойкости.