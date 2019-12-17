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Ксения Бородина похвасталась новогодним подарком от мужа за полмиллиона рублей

Ксения Бородина известна своей любовью к брендовым вещам и дорогостоящим аксессуарам. Вот и на Новый год от супруга она получила роскошное украшение. 

Все любят находить подарки под елкой в новогоднюю ночь. Однако Ксения Бородина не удержалась и раскрыла один из сюрпризов уже 16 декабря.  

Телеведущая получила от мужа заветный презент от Cartier.Ксения долго сомневалась, открывать его сейчас или дождаться конца года, но в итоге решила устроить праздник пораньше.

В коробке оказался браслет из розового золота стоимостью 482 тысячи рублей, увидев который Бородина просто лишилась дара речи. 

«Как тут удержаться с моим-то терпением! У нас всегда подарки заранее. Чтобы кто-то из нас спрятал и терпел — это очень большая редкость, в этом мы похожи. А вот Теона реально готова была спрятать, помучить маму. Спасибо мужу!» — поделилась радостью звезда в своем Инстаграме. 

Бородина была так рада, что просто завизжала, открыв коробку. Впрочем, недавно Ксения писала в инстаграм-историях, что мечтала получить другой подарок. Знаменитость хотела вещь от Cartier, однако выбрала себе не браслет, а часы

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17 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @borodylia/Instagram
Теги

Ксения Бородина

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Как-будто гайки нацепили на браслет, не очень выглядит

  • ага, так мы и поверили, что он ей это купил.....

  • Solie

    Как-будто гайки нацепили на браслет, не очень выглядит

    Не поверите, у них еще и кольца/браслеты в виде гвоздей есть

  • Страшный браслет, я бы и за даром не взяла, но кому что, в нем самое важное наверное цена, а не красота

  • На ее же деньги и купил, а она радуется, хвастается. Бедная ксюха))

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