Ксения Бородина похвасталась новогодним подарком от мужа за полмиллиона рублей

Ксения Бородина известна своей любовью к брендовым вещам и дорогостоящим аксессуарам. Вот и на Новый год от супруга она получила роскошное украшение.

Все любят находить подарки под елкой в новогоднюю ночь. Однако Ксения Бородина не удержалась и раскрыла один из сюрпризов уже 16 декабря.



Телеведущая получила от мужа заветный презент от Cartier.Ксения долго сомневалась, открывать его сейчас или дождаться конца года, но в итоге решила устроить праздник пораньше.



В коробке оказался браслет из розового золота стоимостью 482 тысячи рублей, увидев который Бородина просто лишилась дара речи.

«Как тут удержаться с моим-то терпением! У нас всегда подарки заранее. Чтобы кто-то из нас спрятал и терпел — это очень большая редкость, в этом мы похожи. А вот Теона реально готова была спрятать, помучить маму. Спасибо мужу!» — поделилась радостью звезда в своем Инстаграме.

1 2 3 ... 11 Ксения Бородина часто балует себя дорогими подарками

Бородина была так рада, что просто завизжала, открыв коробку. Впрочем, недавно Ксения писала в инстаграм-историях, что мечтала получить другой подарок. Знаменитость хотела вещь от Cartier, однако выбрала себе не браслет, а часы.