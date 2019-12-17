«Нас больше нет»: Нелли Ермолаева объявила о расставании с мужем

Фолловеры Нелли Ермолаевой давно стали подмечать, что над ее браком сгустились тучи, однако сама экс-участница «Дома-2» не подтверждала наличие разногласий. Вместо этого она на днях сразу сообщила, что рассталась с супругом Кириллом Андреевым.

Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев

Пару дней назад Нелли Ермолаева удивила подписчиков признанием в инстаграм-историях, что переезжает от мужа. Поклонники сразу же забили тревогу и решили, что между ними не все гладко. На днях звезда подтвердила домыслы.



Ермолаева опубликовала видео с участием Кирилла Андреева и сопроводила его «письмом», адресованным мужу.

Нелли вспомнила первый букет цветов, подаренный им, первый Новый год и первую ссору. «А теперь ''нас'' больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу. Не от того, что так происходит сейчас — я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием», — написала инстаграм-звезда.



В письме звучали слова искренней благодарности супругу за 8 лет, что они были вместе, за сына, которому в скором времени исполнится год. «Кирилл, ты настолько мудрый, что очень грамотно расставил все моменты в нашем расставании. Мы остаемся в теплых и дружеских отношениях, хотя я девочка, не всегда могу успокоить эмоции», — обратилась бывшая участница «Дома-2» к Андрееву.



«Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания, отключили. Каждый дышит сам», — заключила Нелли.



Ответ Андреева не заставил себя долго ждать. Кирилл прокомментировал пост словами из песни «Сто шагов назад» Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра», добавив «люблю» и эмодзи в виде сердца.



1 2 3 ... 10 Нелли Ермолаева часто делится с фолловерами подробностями личной жизни

Экс-пара не стала вдаваться в подробности и раскрывать причины их расставания. Фолловеры смогли лишь восхититься тем, на какой ноте Нелли и Кирилл прощаются друг с другом.