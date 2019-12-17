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«Нас больше нет»: Нелли Ермолаева объявила о расставании с мужем

Фолловеры Нелли Ермолаевой давно стали подмечать, что над ее браком сгустились тучи, однако сама экс-участница «Дома-2» не подтверждала наличие разногласий. Вместо этого она на днях сразу сообщила, что рассталась с супругом Кириллом Андреевым.
Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев
Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев

Пару дней назад Нелли Ермолаева удивила подписчиков признанием в инстаграм-историях, что переезжает от мужа. Поклонники сразу же забили тревогу и решили, что между ними не все гладко. На днях звезда подтвердила домыслы.

Ермолаева опубликовала видео с участием Кирилла Андреева и сопроводила его «письмом», адресованным мужу.

Нелли вспомнила первый букет цветов, подаренный им, первый Новый год и первую ссору. «А теперь ''нас'' больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу. Не от того, что так происходит сейчас — я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием», — написала инстаграм-звезда.

В письме звучали слова искренней благодарности супругу за 8 лет, что они были вместе, за сына, которому в скором времени исполнится год. «Кирилл, ты настолько мудрый, что очень грамотно расставил все моменты в нашем расставании. Мы остаемся в теплых и дружеских отношениях, хотя я девочка, не всегда могу успокоить эмоции», — обратилась бывшая участница «Дома-2» к Андрееву.

«Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания, отключили. Каждый дышит сам», — заключила Нелли.

Ответ Андреева не заставил себя долго ждать. Кирилл прокомментировал пост словами из песни «Сто шагов назад» Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра», добавив «люблю» и эмодзи в виде сердца.

Экс-пара не стала вдаваться в подробности и раскрывать причины их расставания. Фолловеры смогли лишь восхититься тем, на какой ноте Нелли и Кирилл прощаются друг с другом.

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17 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @ermolaevanelly, @kirilltheone/Instagram
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Нелли Ермолаева

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Нашел помоложе?

  • Ну главное ребенок есть, теперь можно спокойно на алименты жить, как многие у нас

  • "Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания, отключили. Каждый дышит сам" - бооооже сколько пафоса и драмы))))))

  • Ну что так скромненько-то, а где хайп, нытьё и страдания?))

  • Все фразы в стихах,похоже,что еще одна певица готовится взойти на сцену)похоже, Бузова и правда создает тренды)))

  • Когда люди расстаются настолько тепло и по-дружески друг к другу, то значит еще могут сойтись или во всяком случае будут попытки снова воссоединиться хотя бы на время. Настоящее расставание - это полное безразличие, оно порой хуже любой ненависти и болезненной любви, просто становится пофиг на человека, прям совсем.

  • Гость

    Ну что так скромненько-то, а где хайп, нытьё и страдания?))

    Будет. Петь она уже начала, аж в Кремлевском на благотворительном концерте для стариков, во вкус вошла.

  • Перестала глотать

  • Еще, еще больше страданий на публику в виде бреда

  • показушно конечно и определенно парень увлекся другой

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