Им не было и 40! Вспоминаем молодых и талантливых знаменитостей, которые покинули этот мир в 2019 году

В конце года принято подводить итоги. Они бывают как счастливыми, так и печальными. В сегодняшнем материале мы вспоминаем звезд, которые покинули этот мир молодыми — почти всем не исполнилось и 40 лет. Они были полны сил и энергии, однако этого не достаточно, чтобы жизнь дала еще один шанс.

Юлия Началова, Децл, Солли, Максим Дадашев — все они были молоды, амбициозны и готовы на подвиги. К сожалению, у судьбы были другие планы — жизнь этих звезд оборвалась рано. Слишком рано. В смерть этих людей, которым еще жить да жить, многие до сих пор не могут поверить. Почему так случилось? Кому они понадобились там, наверху? Нужно ли искать какую-то мистику в том, что уходят молодые? Иногда — да. Так считает наш эксперт — таролог Марианна Абравитова.

Децл, умер в 35 лет

Культовый рэпер, фактически родоначальник этого жанра в России, умер так неожиданно, что многие сначала решили — это шутка. Ведь сам музыкант в одном из интервью когда-то пообещал: в 35 лет он инсценирует свою смерть.

«Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой», — сказал Кирилл в 2015-м.

Прошло четыре года. Толмацкому было 35…

Децл с женой и сыном

Беды ничего не предвещало: рэпер отыграл стандартный концерт в ижевском клубе Posh Lounge (там устроили вечеринку в честь местного бизнесмена — хозяина автодилерской сети). Во время выступления Децл чувствовал себя хорошо и зажег по полной. А вот уже в гримерке ему стало плохо.

Артист пожаловался на боль в руке (а это может быть первым признаком инфаркта) и попросил обезболивающее, после чего потерял сознание.

Через пять минут на место прибыла скорая помощь. Медики пытались реанимировать Децла и сделали ему несколько уколов адреналина, но помочь рэперу уже ничем не смогли. 3 февраля 2019 года его не стало.

Спустя месяц была обнародована официальная причина смерти Кирилла Толмацкого — он умер от острой сердечной недостаточности, которая развилась на фоне осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы.

Поклонники Децла до сих пор не верят в то, что кумир их детства ушел так рано и так неожиданно, и даже ищут (и находят) намеки на то, что рэпер и правда инсценировал свою смерть. Однако, к сожалению, иногда жизнь сильно отличается от теорий заговора, пусть и самых гениальных…

Юлия Началова, умерла в 38 лет

Мы еще не успели прийти в себя после смерти Децла, как вдруг — и снова совершенно неожиданно — еще одна яркая звезда погасла у всех на глазах. Юлия Началова, талантливая певица, любящая мама и дочь, скончалась весной 2019-го. Ей не было и 40…

К сожалению, здоровье Юлия подорвала еще в юности — во время брака с солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским девушка маниакально худела, чтобы во всем устраивать мужа. Как итог — 42 килограмма на весах и неутешительные слова врача о том, что Началова никогда не сможет стать мамой. Певица опомнилась, бросила Ланского, начала есть и лечиться и вроде как справилась с проблемой. Однако организм перенес сильный стресс.

Позже, уже в браке с Евгением Алдониным и после рождения своей единственной дочери Веры, Началова снова решила подкорректировать фигуру — теперь в большую сторону — и увеличила грудь.

Юлия Началова и Евгений Алдонин с дочкой Верой

Импланты не прижились. Началось воспаление, которое привело к заражению крови и нарушению функции почек. Юлия снова легла под нож, чтобы избавиться от силикона, но это не спасло ее от подагры — она развилась на фоне осложнений.

Вообще подагрой чаще болеют люди в возрасте, а не молодые и красивые девушки, однако здоровье Началовой дышало на ладан, так что, как говорится, «зараза прицепилась».

Что такое подагра? Это заболевание, при котором в суставах скапливается мочевая кислота. Это провоцирует воспаление, сопровождающееся ужасными болями, после чего на этом месте образуется шишка. Началова была вынуждена ходить в перчатках, чтобы скрывать последствия недуга от общественности.

На видео, опубликованном за два года до трагической смерти певицы, уже было видно, что она мучается от боли, но мужественно терпит и выступает на сцене в туфлях на высоких каблуках…

Весной 2019-го певица обратилась в клинику из-за самой обычной натертости на ноге. Вроде ничего серьезного (Юлия сама так думала, поэтому просто заливала рану лидокаином, чтобы снять боль), но из-за этого подагра резко обострилась, что спровоцировало резкий скачок сахара в крови.

В клинике Началовой почистили рану, однако лучше певице не становилось — организм не мог справиться с болезнью. Дал о себе знать и диабет, который Юлии диагностировали за несколько месяцев до госпитализации. Также, по словам друзей артистки, она снова мечтала похудеть и пила для этого специальные таблетки, которые еще больше усугубили ситуацию.

Юлия Началова с дочкой Верой

Началову ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больше она не проснулась. Ее мучения кончились 16 марта.



Комментарий таролога: «Юлия Началова привыкла жить со своими болезнями и при этом не относилась к ним серьезно — делала вид, что их нет. Она должна была бы хотя бы на какое-то время поставить свое здоровье на первое место. Без него невозможно добиться никаких целей».

Juice Wrld, умер в 21 год

8 декабря не стало молодого и талантливого рэпера Juice Wrld. За шесть дней до смерти он официально стал взрослым — ему исполнился 21 год.

Джаред Энтони Хиггинс (а именно так зовут рэпера на самом деле) летел со своими друзьями из Лос-Анджелеса в Чикаго. На частном самолете во время перелета с артистом, которому пророчили большое будущее и мировую славу, все было в порядке, однако неожиданно в аэропорту у него случился приступ — изо рта пошла кровь.

Окружение Juice Wrld тут же вызвало скорую. Когда медики прибыли на место, рэпер был еще жив и в сознании. Парня оперативно доставили в больницу, но спасти его уже не смогли — сердце остановилось.

Первым делом все подумали, что причиной смерти молодого и перспективного парня стали наркотики, — и оказались правы. Спустя несколько дней выяснилось, что за Джаредом уже давно приглядывало ФБР — рэпера и его команду подозревали в хранении и перевозке запрещенных препаратов.

Пилот частного самолета втихаря сообщил правоохранительным органам, что на борту есть эти самые запрещенные вещества. В аэропорту рэпера уже ждали.

Видимо, Juice Wrld знал об этом, потому что прямо перед обыском принял несколько таблеток сильнейшего болеутоляющего, чтобы его не нашли полицейские. Вот вам и причина смерти — передозировка.

Самолет Juice Wrld в итоге все же обыскали, и нашли там невиданные «богатства»: более 30 килограммов марихуаны и три пистолета.

Мать Джареда спустя несколько дней выступила с официальным заявлением, в котором подтвердила — ее сын постоянно употреблял аптечные препараты. «Зависимость не знает границ, и ее влияние распространяется далеко за пределы человека, который борется с нею. Джарад был сыном, братом, внуком, другом и еще чем-то большим людям, которые больше всего на свете желали, чтобы он смог справиться с наркоманией», — отметила Уоллес.

Комментарий таролога: «Отчасти это все, конечно, связано с мистикой. В музыке прослеживаются определенные мотивы, в текстах песен, в одежде, в атрибутике — подобные артисты напрямую заигрывают с низшим миром и незаметно переходят определенный рубеж».

Максим Дадашев, умер в 28 лет

28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался 23 июля в США — спустя несколько дней после своего последнего матча с Субриэлем Матиасом. В финальном раунде измотанный физически и морально Максим пропустил достаточно много ударов. Команда спортсмена приняла решение остановить бой, но было уже слишком поздно — после поединка Дадашеву резко стало плохо, и он потерял сознание.

Боксера срочно доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелый отек мозга и провели экстренную операцию по удалению субдуральной гематомы. Для этого даже пришлось удалить часть черепа…

Все усилия врачей оказались тщетными — Дадашев скончался, не приходя в сознание. Один из членов команды боксера сообщил просто и лаконично: «Не выдержало сердце».

А потом, как по заказу, начали появляться печальные подробности, которые указывали на то, что бою с Матиасом просто суждено было стать последним в карьере и жизни Максима.

Врач Дадашева заключил, что еще на ринге спортсмен… перенес инсульт. И не остановил поединок!

«Он продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль и теряя ориентацию. Но он не сдался. Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!» — написали родственники Дадашева, когда получили на руки результаты экспертизы.

А спустя еще несколько дней бывший тренер Максима Олег Соколов, с которым боксер стал мастером спорта международного класса, рассказал, что 10 лет назад отговаривал Дадашева вступать в ряды мужчин в перчатках. Здоровье парня уже тогда было довольно слабым — он перенес вирусный менингит.

«У мальчика проблемы с головой были. Он болел чудовищно. Когда снова решил заняться боксом, я ему сказал: ''Макс, ты чего творишь? Ты дерешься за счет своего здоровья''. А он отвечал: ''Нет, я не сдамся''. Сам себя уговаривал, боевой мужик был», — вспоминает тренер.

У Максима остались жена Елизавета Апушкина и маленький сын Даниэль.

Солли, умерла в 25 лет

Солли

25-летняя Солли, а в обычной жизни Чхве Чжин Ри, была практически революционером от k-pop — она выступала за свободу самовыражения. Например, незадолго до смерти, летом 2019-го, певица открыто заявила, что является сторонницей движения No Bra, и считает, что носить нижнее белье необязательно.

Удивительно, но в Корее многие это сочли чуть ли не личным оскорблением и разгромили девушку в социальных сетях. Солли обвинили в популяризации западной культуры и излишне раскованном поведении.

14 октября менеджер обнаружил девушку мертвой в ее доме. «С момента нашего последнего разговора вчера Солли не поднимала трубку, поэтому я поехал к ней домой и нашел ее», — заявил мужчина. Этот случай стал первым в череде загадочных смертей корейских «идолов».

Гу Хара

Прошло чуть больше месяца, и с собой покончила близкая подруга Солли — 28-летняя Гу Хара, солистка коллектива Kara. Примечательно, что девушка, которая на протяжении долгого времени боролась с депрессией, однажды уже пыталась свести счеты с жизнью — 26 мая 2019 года Гу была госпитализирована после того, как ее нашли в бессознательном состоянии в собственной квартире, окутанной дымом.

Хара обещала, что постарается наладить свою жизнь: «Мне очень жаль. Я покажу себя ярче и здоровее».

Точная причина желания свести счеты с жизнью неясна, однако многие уверены, что Гу просто не выдержала постоянных скандалов со своим бывшим Чхве Чон Бомом — в конце прошлого года экс-возлюбленные подрались, а позже мужчина стал шантажировать певицу тем, что выложит интимные фотографии Хары, сделанные без ее согласия. Он, кстати, в итоге получил условный срок.

Третьим и последним (мы надеемся) покинувшим этот мир артистом из Кореи в 2019 году стал участник актерской группы Surprise U, 27-летний Чха Ин-ха — он скончался в начале декабря. Подробности трагедии не разглашаются. Известно лишь то, что начинающего актера нашли мертвым в его доме.

Чха Ин Ха

Представители агентства Чха Ин Ха обратились к прессе и фанатам артиста с просьбой не спекулировать на смерти актера и не распространять недостоверные сведения о его смерти.

Комментарий таролога: «Смерть Солли можно назвать мистической. Когда у человека меняется мировоззрение с воли к жизни на волю к смерти, наше бессознательное перестраивает всю картину мира с ног на голову».

Эшли Массаро, умерла в 39 лет

Красавица-блондинка Эшли Массаро со стороны казалась абсолютно счастливой: она ни в чем не нуждалась, хорошо зарабатывала, воспитывала 18-летнюю дочь Алексу. В общем, причин для радости было вполне достаточно.

Однако, как сообщат позже знакомые Эшли, она долгое время боролась с депрессией. И победить ее так и не смогла…

15 мая экс-рестлерша и звезда Playboy закончила отвечать на почту поклонников, а уже вечером не появилась на работе на популярной рок-радиостанции 94.3 The SHARK. Одному из диджеев пришлось заменить девушку.

В дом к красавице приехал медработники, которые обнаружили Эшли без сознания. Звезду рестлинга срочно доставили в больницу, но там лишь констатировали ее смерть. Массаро скончалась всего за 10 дней до своего 40-летия.

Полиция заявила, что следов насильственной смерти не обнаружено — Эшли покончила с собой. Никаких подробностей разглашать также не стали.

Поклонники девушки, отметим, начали волноваться задолго до того, как трагедия произошла — в январе Массаро оставила такую публикацию в своем Инстаграме: «Те, кто умерли вчера, имели планы на это утро. И те, кто умер этим утром, имели планы на вечер. Не принимайте жизнь как данность. В один миг все может измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. У вас может больше никогда не быть шанса».

Что это было: просто философский пост о ценности жизни или предчувствие скорой гибели?

Кларк Гейбл III, умер в 30 лет

Кларк Гейбл III, внук прославленного актера и кинозвезды Золотого века Голливуда Кларка Гейбла, скончался 22 февраля в возрасте 30 лет. Красавец-мужчина был актером и ведущим реалити-шоу «Изменники».

Кларка в бессознательном состоянии обнаружила его невеста. На место тут же вызвали скорую, и актера доставили в Техасский Пресвитерианский госпиталь в Далласе. Помочь Гейблу медики так и не смогли…

«Мой брат был найден без сознания сегодня утром его невестой. Я люблю тебя, Кларки, мне жаль, что мы не смогли тебя спасти. Мое сердце разбито на куски. Покойся с миром», — написала в день смерти Гейбла его сестра Кейли на Фейсбуке.

Кларк очень гордился своим именитым дедушкой и часто выкладывал в Инстаграм фотографии легендарного предка. Правда, у медали была и обратная сторона. Гейбл признавался, что из-за знаменитой фамилии его часто не воспринимали всерьез. «Я мог получить в школе премию, и когда на вручении говорили имя ''Кларк Гейбл'', все родители вставали. У меня забирали мою идентичность — люди не верили, что это настоящее имя», — говорил парень.

Возможно, именно из-за творческой неудовлетворенности и отсутствия веры в себя в жизнь молодого и красивого Кларка пришли запрещенные вещества. И стали причиной его смерти. После трагедии СМИ обнародовали результаты экспертизы, которая установила, что Гейбл умер от передозировки. И тут взорвалась бомба.

Отец Кларка Джон, узнав, что именно наркотики стали причиной смерти, устроил скандал, отказался оплачивать похороны сына и не разрешил погребение на семейном участке кладбища Forest Lawn в Лос-Анджелесе, где похоронен легендарный Кларк Гейбл.

За брата яростно вступилась Кейли Гейбл и заявила на весь мир, что их отец принимал наркотики прямо на глазах у своих детей, да еще и угощал ими своих отпрысков.

Кажется, смерть Кларка всколыхнула этот осиный улей. Эх, что бы сказал знаменитый дедушка…

Паша Фейсконтроль, умер в 38 лет

С уходом Паши Фейсконтроля, кажется, что-то изменилось в воздухе — клубная жизнь Москвы больше никогда не будет прежней. Знаменитый промоутер Павел Пичугин, символ зарождающейся столичной тусовочной культуры, скончался 9 ноября. Ему было 38 лет.

Естественно, клубная жизнь неразрывно связана с запрещенными препаратами. Собственно, этого хватило, чтобы СМИ предположили худшее — передозировку. Однако эти слухи были быстро развенчаны сразу несколькими друзьями Паши. Например, певец Шура, который был близким приятелем Пичугина, авторитетно заявил, что в последнее время промоутер вел исключительно здоровый образ жизни.

Друг промоутера МС Дима Еж также отметил, что Фейсконтроль «нигде не тусовался, не гулял…».

Позже стало известно, что причиной смерти стала тромбоэмболия (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования), которая возникла после операции на ноге. Паша почувствовал себя плохо и дважды вызвал домой скорую, но врачи приехали слишком поздно.

Узнав печальные новости, владелец клубов Space, Gipsy и других Михаил Данилов написал, что вместе с Пичугиным ушла целая эпоха. И это правда.

Камерон Бойс, умер в 20 лет

Кажется, что симпатичные и талантливые 20-летние мальчики должны жить и радовать окружающих своим творчеством и харизмой. Однако в жизни, к сожалению, бывает и наобороот. Вся Америка плакала, когда в июле стало известно — восходящая звезда Голливуда Камерон Бойс больше никогда не засмеется сам и не заставить хохотать других.

Тело парня обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе 7 июля. Врачи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть Камерона. Новость о кончине актера подтвердили изданию The Sun родственники Бойса: «Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне после лечения... Мир, несомненно, потерял одного из самых ярких актеров».

Семья парнишки со смешными зубами и россыпью веснушек на лице попросила уважать их право на частную жизнь и не разглашала никаких подробностей смерти Камерона, уточнив лишь, что он умер во сне. Это показалось поклонникам подозрительным…

Слухи о том, что Бойс страдал от неизлечимой болезни, стали появляться в СМИ стараниями инсайдеров, однако официально причину смерти озвучили в конце июля. Эксперты подтвердили: Бойс скончался от эпилептического приступа.

В Департаменте медицинского осмотра ознакомились с историей болезни парня и добавили, что Камерон страдал от постоянных припадков уже целых три года, но скрывал болезнь от окружающих. Хотел стать звездой и даже на секунду не мог представить, что какая-то эпилепсия сможет этому помешать.

Комментарий таролога: «К сожалению, так бывает. Редко, но тем не менее — от эпилепсии можно умереть. Хорошо, что это произошло во сне, и парень до конца не осознавал, что происходит. Здесь можно винить только генетику».

Джек Бернс, умер в 14 лет

Совсем еще ребенок. 14-летний Джек Бернс любил сниматься в кино, танцевать, встречаться с друзьями и жизнь. К превеликому сожалению, его не стало в преддверии Рождества — 1 декабря Джек скончался в доме своих родителей в Гриноке.

Причина смерти юного дарования пока не озвучена, однако полиция заявила, что не рассматривает криминальную версию. Да и какая в целом разница, когда мир теряет таких молодых и таких одаренных…

Бернс за свою очень недолгую жизнь успел сняться в нескольких сериалах и шоу, например, в нашумевших «Чужестранке» и «На виду». А еще он обожал танцы и с самого детства мечтал посвятить им свою жизнь.

Сказано — сделано. Бернс был членом Элитной академии танца, а с девяти лет — учеником престижной балетной школы в Глазго. Парня называли «следующим Билли Эллиотом» и пророчили ему блистательное будущее…

Комментарий таролога: «Существует диагноз ''внезапная смерть'' — сердце останавливается и все. В группе риска подростки, которые переживают гормональную перестройку организма и рост. Но я все-таки вижу смерть с мистической подоплекой — зачем-то он наверху понадобился со своими талантами».

Кайли Рей Харрис, умерла в 30 лет

Пожалуй, самая мистическая и доводящая до дрожи история в нашем списке. Начало довольно прозаичное (если так, конечно, можно сказать о смерти молодой и красивой девушки).



30-летняя кантри-певица Кайли Рей Харрис ехала на машине на музыкальный фестиваль, на котором должна была выступать. В ночь с четверга на пятницу в Нью-Мексико Кайли попала в страшное ДТП с участием трех автомобилей, которое стало для девушки роковым. Она скончалась на месте.

Смерть Харрис подтвердил представитель ее менеджмента в Torrez Music Group. А вот дальше начинается странное.

Всего за несколько часов до смерти Кайли записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что фестиваль, на котором она должна выступить, проходит в том самом месте, где жили ее родственники. «Буквально все, кто здесь жил, умерли, кроме моего дяди. И мой папа. Я сейчас расплачусь», — сказала девушка.

Дальше — больше. В видео Харрис рассказала, что едет за рулем уже больше 12 часов: «Последние несколько часов я еду через горы, вспоминаю, как сидела на заднем сиденье машины, которую вел мой отец. Тогда мы попали в аварию, потому что мой отец сбил корову».

Ну что, пошли мурашки?

Комментарий таролога: «Здесь однозначно мистика: смерть ее уже ждала, дышала в затылок, звала. Поэтому ей захотелось об этом порассуждать. Стопроцентно ее душа уже знала о приближающейся кончине. Кармическая смерть: она вошла в дверь, которую для нее уже открыли».

Стефани Шерк, умерла в 37 лет

Канадская модель и актриса Стефани Шерк скончалась в возрасте 37 лет (по другим данным, ей было уже 43 года). Красавицу-блондинку обнаружил на дне бассейна ее супруг, номинант на премию «Оскар» Дэмиан Бичир.

Мужчина прыгнул на дно, вытащил жену и тут же вызвал скорую, а ее отец в этот момент делал искусственное дыхание. Прибывшим на место врачам даже удалось реанимировать актрису, но спустя восемь дней она все же скончалась в больнице. Официальная причина смерти — аноксическая энцефалопатия (состояние, при котором ткани мозга лишены кислорода).

Спустя месяц после кончины звезды «Моста» СМИ опубликовали отчет коронера, в котором было указано: смерть Стефани была не случайным совпадением, а суицидом.

Оказалось, что Шерк была найдена на дне бассейна с «рюкзаком, заполненным гантелями, и гирями, прикрепленными к лодыжкам». Причем, Стефани все продумала заранее, ведь она уличила тот момент, когда ее муж и отец уйдут в ближайший магазин — а не было их максимум 20 минут.

После того, как женщину привезли в больницу, у нее начались «острые травмы головного мозга, отек головного мозга, недостаточность ЦНС, острая дыхательная недостаточность, нарушение системы кровообращения, судороги или гипоксемия». Шерк ввели в искусственную кому, и после консультации с врачами семья решила отключить актрису от аппарата. Стефани объявили мертвой 20 апреля.

Никита Исаев, умер в 41 год

Российский политик, директора Института актуальной экономики и колумнист «Комсомольской правды» Никита Исаев возвращался в Москву из ничем не примечательной командировки в Тамбов.

Молодой и полный жизни мужчина садился в поезд абсолютно здоровым, но за пять минут его пронзила жуткая боль. Как рассказывала его помощница и одновременно дама сердца Алина Жестовская, Никита ушел в туалет, а вернулся буквально согнутый пополам — держась за живот.

Исаев предположил, что отравился, но с каждой секундой ему становилось все хуже и хуже. «Больше он ничего сказать не смог. Его ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясет», — поведала Алина.

Девушка убежала за помощью, а вернувшись увидела, что у Исаева свело челюсть. Попыталась разжать ее — и политик укусил помощницу.

Время и место сработали против Никиты — на ближайшей остановке не было даже фельдшерско-акушерского пункта, так что пришлось ждать еще час, пока поезд не приехал до станции Узуново. Врачи не успели.

Официальная причина смерти — остановка сердца. Но в нее не верит никто. Известный журналист Максим Шевченко, например, считает, что Исаева отравили политические недоброжелатели: «Остановка сердца? Так был убит в Нальчике правозащитник, молодой и здоровый спортсмен, Тимур Куашев — уколом в сердце, след от которого случайно обнаружили при омовении тела. Поезд — идеальное место, в котором легко подмешать в чай или в кофе любой препарат, резко повышающий кровяное давление, что приводит, если и не к смерти, то к инвалидности. А препараты такие существуют».

А кто-то предполагает, что смерть Исаева была не насильственной, но от этого не менее трагичной — у него мог случиться разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Симптомы как раз схожи с острым отравлением.

2019-м подходит к концу, и мы очень надеемся, что он больше не принесет нам подобных печальных новостей, которые навсегда остаются в сердце и выбивают из колеи. Желаем дорогим читателям Woman.ru в 2020 году беречь себя и свое здоровье.