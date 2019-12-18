Жена хоккеиста Зайцева прошла тест на наркотики и доказала, что чиста

Отец Никиты Зайцева утверждал, что супруга хоккеиста употребляла запрещенные вещества. Именно из-за этого спортсмен забрал у нее двух дочерей. В ответ Маргарита поделилась результатами теста.

Расставание Никиты Зайцева с супругой превратилось в настоящее инстаграм-шоу с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Многие из них встали на сторону Маргариты, которая борется за то, чтобы дети остались с ней.



Нашлись и те, кто считает, что девочкам будет лучше с отцом. Среди них телеведущая Лера Кудрявцева и экс-супруга Александра Гордона Екатерина.

Свекр Зайцевой рассказал в интервью, что Маргарита употребляла запрещенные препараты. Мол, это и стало веской причиной для того, чтобы обеспокоенный отец забрал детей. Душераздирающее видео, на котором мужчины уносят плачущих девочек, вызвало у пользователей Сети настоящую бурю эмоций.

Никита и Маргарита Зайцевы

Маргарита решила разом пресечь обвинения, которые выдвинули против нее. Она сдала тест на наркотики и поделилась результатами с порталом Super.ru.

В крови девушки был обнаружен лишь никотин. Никаких следов запрещенных препаратов и алкоголя у Маргариты не нашли.

Супруга хоккеиста напрямую обратилась к бывшему свекру Игорю Зайцеву и попросила его вернуть детей, о чьем местонахождении она по-прежнему ничего не знает.

«Я понимаю, что вам нужно как-то оправдать свое насилие по отношению ко мне и девочкам и их незаконное удержание, но вы перешли все границы даже в недостойном поведении. Конечно, вам лучше знать мои диагнозы, чем врачам, по которым я вынуждена теперь бегать, доказывая ваши ложные обвинения. Единственное, что я у вас прошу, — верните мне моих детей! Я их рожала совершенно точно не для вас! Для вас они просто игрушки, а для меня — вся моя жизнь!» — умоляла Маргарита.

1 2 3 ... 10 Маргарита Зайцева — мама двух дочерей: Веры и Софьи

Подписчики Маргариты продолжают поддерживать ее в соцсетях и рассчитывают на то, что некогда счастливым супругам удастся урегулировать конфликт между собой.