Жена хоккеиста Зайцева прошла тест на наркотики и доказала, что чиста

Расставание Никиты Зайцева с супругой превратилось в настоящее инстаграм-шоу с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Многие из них встали на сторону Маргариты, которая борется за то, чтобы дети остались с ней.
Нашлись и те, кто считает, что девочкам будет лучше с отцом. Среди них телеведущая Лера Кудрявцева и экс-супруга Александра Гордона Екатерина.
Свекр Зайцевой рассказал в интервью, что Маргарита употребляла запрещенные препараты. Мол, это и стало веской причиной для того, чтобы обеспокоенный отец забрал детей. Душераздирающее видео, на котором мужчины уносят плачущих девочек, вызвало у пользователей Сети настоящую бурю эмоций.
Маргарита решила разом пресечь обвинения, которые выдвинули против нее. Она сдала тест на наркотики и поделилась результатами с порталом Super.ru.
Супруга хоккеиста напрямую обратилась к бывшему свекру Игорю Зайцеву и попросила его вернуть детей, о чьем местонахождении она по-прежнему ничего не знает.
Подписчики Маргариты продолжают поддерживать ее в соцсетях и рассчитывают на то, что некогда счастливым супругам удастся урегулировать конфликт между собой.