«Сама не чистила, но упахалась знатно»: Божена Рынска пережила клининг квартиры

В конце зимы 44-летняя Божена Рынска впервые станет матерью. Через несколько месяцев после смерти мужа Игоря Малашенко журналистка нашла суррогатную мать, и теперь готовится воспитывать дочь, для которой уже даже выбрала имя.
Сначала Божена освободила комнату для будущего ребенка, потом обновила ремонт в квартире, а сейчас наконец завершает все приготовления.
18 декабря Рынска сообщила в своем микроблоге, что «пережила день полного клининга квартиры».
«Сама я не чистила, но упахалась знатно. Медаль мне», — похвастала своей стойкостью женщина.
Божена поведала, что впереди ей предстоит еще много работы. На ближайшие дни Рынска запланировала повесить новые шторы, помыть шкафы и разобрать их содержимое, а затем украсить елку. «Молодец! Женщина всегда возьмет себя в руки и все наладит», — прокомментировала хлопоты журналистки одна из подписчиц.