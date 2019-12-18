«Сама не чистила, но упахалась знатно»: Божена Рынска пережила клининг квартиры

Божена Рынска активно готовится к рождению дочери! В своем микроблоге вдова Игоря Малашенко ежедневно рассказывает, как приводит в порядок жилище перед появлением ребенка.

Божена Рынска

В конце зимы 44-летняя Божена Рынска впервые станет матерью. Через несколько месяцев после смерти мужа Игоря Малашенко журналистка нашла суррогатную мать, и теперь готовится воспитывать дочь, для которой уже даже выбрала имя.

В последние недели женщина плотно занимается бытом.

Сначала Божена освободила комнату для будущего ребенка, потом обновила ремонт в квартире, а сейчас наконец завершает все приготовления.

18 декабря Рынска сообщила в своем микроблоге, что «пережила день полного клининга квартиры».

Только не подумайте — сама Божена не убиралась. Для этого у нее есть домработница и возможность оплатить услуги специальных сервисов по уборке помещений.

«Сама я не чистила, но упахалась знатно. Медаль мне», — похвастала своей стойкостью женщина.

Божена поведала, что впереди ей предстоит еще много работы. На ближайшие дни Рынска запланировала повесить новые шторы, помыть шкафы и разобрать их содержимое, а затем украсить елку. «Молодец! Женщина всегда возьмет себя в руки и все наладит», — прокомментировала хлопоты журналистки одна из подписчиц.