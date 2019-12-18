Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Сама не чистила, но упахалась знатно»: Божена Рынска пережила клининг квартиры

Божена Рынска активно готовится к рождению дочери! В своем микроблоге вдова Игоря Малашенко ежедневно рассказывает, как приводит в порядок жилище перед появлением ребенка. 
Божена Рынска
Божена Рынска

В конце зимы 44-летняя Божена Рынска впервые станет матерью. Через несколько месяцев после смерти мужа Игоря Малашенко журналистка нашла суррогатную мать, и теперь готовится воспитывать дочь, для которой уже даже выбрала имя. 

В последние недели женщина плотно занимается бытом. 

Сначала Божена освободила комнату для будущего ребенка, потом обновила ремонт в квартире, а сейчас наконец завершает все приготовления. 

Божена Рынска
 

18 декабря Рынска сообщила в своем микроблоге, что «пережила день полного клининга квартиры». 

Только не подумайте — сама Божена не убиралась. Для этого у нее есть домработница и возможность оплатить услуги специальных сервисов по уборке помещений. 

«Сама я не чистила, но упахалась знатно. Медаль мне», — похвастала своей стойкостью женщина. 

Божена поведала, что впереди ей предстоит еще много работы. На ближайшие дни Рынска запланировала повесить новые шторы, помыть шкафы и разобрать их содержимое, а затем украсить елку. «Молодец! Женщина всегда возьмет себя в руки и все наладит», — прокомментировала хлопоты журналистки одна из подписчиц. 

Перейти к обсуждению 3


18 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @bozhenarynska/Instagram
Теги

Божена Рынска, Игорь Малашенко

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • мне уже страшно, за будущее этого ребенка...

  • Противная личность(((((

  • Сказочница...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-15 14:53:00
359
Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор
297 Комментариев
Гость 2019-12-16 13:58:00
256
Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.
«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО
99 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.