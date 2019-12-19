«Вспомнила, сколько мне лет, и приоделась»: Светлана Бондарчук с иронией отреагировала на конфликт Ксении Собчак и Оксаны Лаврентьевой

18 декабря значительная часть Рунета обсуждала стычку Ксении Собчак с мужем Оксаны Лаврентьевой касаемо откровенного фото бизнесвумен. К конфликту подключилась Светлана Бондарчук, которая тоже недавно опубликовала соблазнительный снимок.

Фото из микроблога Оксаны Лаврентьевой

В минувшую среду 40-летняя Оксана Лаврентьева опубликовала невероятно смелый снимок, на котором позирует без одежды. Фотография вызвала шквал обсуждений в интернете и понравилась звездным друзьям бизнесвумен.

Совпадение или нет, но Ксения Собчак практически сразу после этого написала пост «про женское отчаяние и голые фотки», хотя и не обмолвилась, что речь в нем идет про Оксану.

Супруг Лаврентьевой Александр Цыпкин вступился за любимую и начал публичные разборки с Собчак. Фолловеры наблюдали за словесной баталией знаменитостей и постоянно спрашивали Ксению: а о ком же тогда ее пост, если не об Оксане? Быть может, о Глюкозе или Светлане Бондарчук, которые тоже недавно показали подобные снимки?

Светлана Бондарчук

51-летняя Светлана Бондарчук решила ответить на происходящее. Она опубликовала новое фото в красном платье с глубоким декольте и оставила под ним подпись, полную иронии.

«Вспомнила, что я уже за +++, и приоделась. Но без разрезов все же не смогла. Надеюсь, вас это не смущает?» — пошутила звезда.

Светлану поддержали многие знаменитые друзья. «Какая жара в ленте! Оказывается, после 40 лет ты больше не женщина! Пойду топиться в ближайшем водоеме», — шутливо прокомментировала светская львица Снежана Георгиева.

1 2 3 ... 10 Светлана Бондарчук приняла участие в конфликте Ксении Собчак и Оксаны Лаврентьевой

Ответила на фото Бондарчук и сама зачинщица всех горячих обсуждений Оксана Лаврентьева. «Света, меня твое фото оскорбляет! Ведь я на 10 лет младше тебя, а выгляжу хуже», — сделала неоднозначный комплимент бизнесвумен.