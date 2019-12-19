«Я чиста уже два с половиной года»: Дана Борисова утверждает, что не употребляет наркотики, но ей не верят

Недавний конфликт Даны Борисовой с ее 12-летней дочерью привлек внимание интернет-пользователей к еще одной проблеме знаменитости — наркозависимости. В Сети уже ходят слухи, что телеведущая снова нуждается в реабилитации. Сама Борисова все отрицает.



Дана Борисова



Последние несколько дней для Даны Борисовой выдались тяжелыми: ссора с дочерью Полиной, заявления девочки о «старых новых проблемах» матери, неожиданный приезд экс-мужа с полицией и скорой.

В Сети уже вовсю говорят о том, что телеведущая вернулась к запрещенным веществам.

Дана отрицает этот факт и в доказательство готова сдать все необходимые анализы. «Я чиста уже два с половиной года! Иду в центр для сдачи мочи, венозной крови и теста по волосам на голове на наркотики. Я отмалчиваться, как Наталья Бочкарева, не буду: сдал анализы и спокоен», — заявила Борисова в Инстаграме.



1 2 3 ... 10 Дана Борисова долго лечилась от алко- и наркозависимостей

Однако подписчики не восприняли слова знаменитости всерьез. Они еще давно заметили, что телеведущая странно ведет соцсети и путано складывает предложения. «Очень хочется верить, что вы, Дана, выкарабкались из этой зависимости, но, судя по вашим фото с открытым ртом и тексту, не верится, что вы чисты. У вас либо психика настолько подорвана, что работать и работать над вашим состоянием, либо вы действительно что-то употребляете», — писали комментаторы.