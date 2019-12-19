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Александр Паль снова встречается с Елизаветой Янковской

Знаменитости уже состояли в отношениях, однако два года назад приняли решение расстаться. Как оказалось, это была всего лишь пауза в их романе. 
Александр Паль <br>
Александр Паль 

Александр Паль держит свою личную жизнь в тайне. Однако известно, что до 2017-го актер встречался с Елизаветой Янковской — девушка активно делилась совместными фотографиями.

В конце того же года снимки пары исчезли из микроблога Янковской, и вскоре появилась информация, что Александр и Лиза расстались.
Александр Паль и Елизавета Янковская<br>
Александр Паль и Елизавета Янковская

Как утверждали друзья влюбленных, им потребовалась передышка. «Такое бывает. Каждой паре нужна пауза. Кому-то достаточно месяца разлуки. Другие только за год понимают, что не могут жить друг без друга», — говорили тогда приятели

К тому же Паль не был готов к серьезному шагу — сделать возлюбленной предложение. А после разрыва дочь Филиппа Янковского и вовсе заметили в компании ее друга Виталия Кулакова. Также ходили слухи, что Лиза встречалась с Данилой Ипполитовым, которые подтвердились все в том же микроблоге молодой актрисы.  

Елизавета Янковская и Данила Ипполитов
Елизавета Янковская и Данила Ипполитов
Но Паль и Янковская, видимо, поняли, что нуждаются друг в друге. Недавно Александр отметил своей день рождения, и в числе поздравлявших была Елизавета.

25-летняя девушка торжественно несла торт, чтобы именинник задул свечи. Об этом сообщил телеграм-канал «Только никому». В тот же вечер в Инстаграме актрисы появилась их первая за два года совместная фотография.

  • Александр Паль
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    Елизавета Янковская поздравила Александра Паля с днем рождения и опубликовала новое фото с ним
    Смотреть галерею

«Пэ а эл мягкий знак родился!» — подписала снимок Янковская. «А затем Бонни и Клайд родились», — прокомментировала мама Елизаветы Оксана Фандера и поздравила молодого актера с праздником.

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19 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lizayank/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Александр Паль

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Самый отвратный актер всех времен и народов. Неприятный, некрасивый, бездарный и снимается в безвкусице.

  • Всегда переключаю, когда он на экране. Кто его пропихивает?

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