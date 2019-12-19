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«У тебя не получится сбить меня с пьедестала»: поклонники гадают, не бывшему ли возлюбленному посвящен новый пост Евгении Феофилактовой

Совсем недавно Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа. Теперь фолловеры усиленно ищут намеки на причину случившегося в каждой публикации инстадивы. 
Евгения Феофилатова
Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа

В конце октября Евгения Феофилактова представила публике своего нового избранника — ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. Мужчина живет в Дубае и управляет компанией по съемке фото и видео. 

Отношения пары развивались стремительно. Мужчина водил Евгению в дорогие рестораны, катал на яхте и задаривал подарками. 

Однако в начале декабря стало известно, что Феофилактова снова одинока. Тогда Маджид объяснил, что не готов связать свою судьбу с женщиной, для которой соцсети важнее реальной жизни и семьи. 

Евгения Феофилактова
 

С тех пор Евгения не раз пыталась обратить внимание экс-бойфренда на себя, публикуя в своем микроблоге фото подарков от других мужчин и размышления о новых отношениях. 

Теперь интернет-пользователи постоянно ищут в ее словах намеки, обращенные к восточному бизнесмену. 

19 декабря звезда опубликовала новый, весьма странный пост. «У тебя не получится сбить меня с пьедестала, который я построила сама», — подписала черно-белый кадр звезда. 

  • Евгения Феофилактова
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    Поклонники уверены, что Евгения Феофилактова посвящает посты в Инстаграме экс-бойфренду
    Смотреть галерею

«Не расстраивайся, пусть он локти кусает теперь», «Женя, не слушай завистников! Время расставит все на свои места», — поддержали знаменитость фолловеры. Интересно, что именно имела в виду Евгения — свои отношения с Маджидом или все же что-то другое?

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19 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
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Евгения Феофилактова

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