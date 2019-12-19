«У тебя не получится сбить меня с пьедестала»: поклонники гадают, не бывшему ли возлюбленному посвящен новый пост Евгении Феофилактовой

Совсем недавно Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа. Теперь фолловеры усиленно ищут намеки на причину случившегося в каждой публикации инстадивы.

Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа

В конце октября Евгения Феофилактова представила публике своего нового избранника — ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. Мужчина живет в Дубае и управляет компанией по съемке фото и видео.

Отношения пары развивались стремительно. Мужчина водил Евгению в дорогие рестораны, катал на яхте и задаривал подарками.

Однако в начале декабря стало известно, что Феофилактова снова одинока. Тогда Маджид объяснил, что не готов связать свою судьбу с женщиной, для которой соцсети важнее реальной жизни и семьи.

С тех пор Евгения не раз пыталась обратить внимание экс-бойфренда на себя, публикуя в своем микроблоге фото подарков от других мужчин и размышления о новых отношениях.

Теперь интернет-пользователи постоянно ищут в ее словах намеки, обращенные к восточному бизнесмену.

19 декабря звезда опубликовала новый, весьма странный пост. «У тебя не получится сбить меня с пьедестала, который я построила сама», — подписала черно-белый кадр звезда.

1 2 3 ... 10 Поклонники уверены, что Евгения Феофилактова посвящает посты в Инстаграме экс-бойфренду

«Не расстраивайся, пусть он локти кусает теперь», «Женя, не слушай завистников! Время расставит все на свои места», — поддержали знаменитость фолловеры. Интересно, что именно имела в виду Евгения — свои отношения с Маджидом или все же что-то другое?