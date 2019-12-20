«Объясняю, что семьи бывают разные»: Сергея Лазарева беспокоит, что скоро его дети спросят, где их мама

Сергей Лазарев самостоятельно воспитывает сына и дочь и старается уделять наследникам максимум внимания. И все же иногда артист переживает, что ребята обделены материнской любовью.

Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев — счастливый отец 5-летнего сына Никиты и годовалой дочери Ани. Певец воспитывает детей один: он уверяет, что и мальчик, и девочка появились на свет благодаря суррогатному материнству.

На днях Сергей вместе с обоими наследниками впервые позировал для обложки глянца.

Семейство Лазаревых украсило новогодний номер журнала Hello!. Артист дал большое интервью изданию, в котором поведал, как складываются его отношения с детьми.

Мужчина признался, что совершенно не переживает из-за отсутствия у сына и дочери настоящей мамы.

Однако иногда его беспокоит, что в будущем дети начнут интересоваться, а есть ли у них действительно родительница.

«Никита пока не задает вопросов. Позже я ему объясню, что бывают разные семьи. К примеру, моя племянница растет без папы, потому что моего брата не стало несколько лет назад», — рассказал Сергей.

Лазарев считает, что отлично справляется с ролью отца-одиночки. «Дети окружены любовью, они не брошены. По их поведению можно понять, какими воспитанными они растут. Никита заботится об Ане: его можно попросить о чем-то, и он сделает. Мой сын очень внимательный», — поделился молодой отец.