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Никита Ефремов рассказал где они с Машей Иваковой отпразднуют Новый год

Гостем нового выпуска «ОК на связи!» стал актер Никита Ефремов. В онлайн-шоу Никита рассказал о своей работе в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк 4», в котором главный герой Иван Царевич говорит его голосом, и планах на новогодние каникулы.
Никита Ефремов
Никита Ефремов

Ефремов поделился своими планами: «Для меня Новый год – время пострадать. Я впадаю в меланхолию, что вот я ничего не смог добиться. Для меня это время открыть свою чувствительность», – делится актер. 

Никита Ефремов
Никита Ефремов

Также он рассказал: «Я не умею отдыхать по факту, я учусь этому. У меня процесс отдыха – это отключиться полностью. Сейчас мы поедем на Бали, Маша уже была там и говорит, что на Бали тоже есть какие-то места силы. Она человек с таким опытом путешествия, поэтому я доверяю ей. В Новый год будем в Убуде».  

Посмотреть видео целиком вы можете в записи. 

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20 декабря 2019
Текст Woman.ru
Теги

Никита Ефремов

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