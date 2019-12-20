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Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая рассказала о муже, с которым вместе больше полувека»

21 декабря в 21.00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая. В еженедельной колонке для Woman.ru Лера Кудрявцева рассказала о впечатлениях от встречи с героиней. 
Регина Дубовицкая
Регина Дубовицкая — новая героиня шоу «Секрет на миллион»

«Здравствуйте, дорогие мои!» — этой фразой начинается каждый выпуск «Аншлага». На этой передаче выросло уже не одно поколение людей, много раз менялась телевизионная мода, стили юмора, а «Аншлаг» и ныне там — то есть в эфире. И на пенсию не собирается!

У Регины Дубовицкой очень характерная манера ведения передачи. А ее голос узнают даже те, кто не смотрит «Аншлаг».

«Стоит мне открыть рот, тут же раздается: ''Ой, это вы?''» — посмеивается телеведущая.

Казалось бы, она просто представляет артистов, объявляет номера, а сама остается в тени, которую отбрасывают юмористы. Однако это не так. Во-первых, Дубовицкая давным-давно сама стала звездой, а во-вторых, многие артисты «Аншлага» стали ее добрыми друзьями, практически семьей. Так, Дубовицкая прекрасно общается с Евгением Петросяном, который недавно в пятый раз женился.

А вот о личной жизни самой Регины известно мало: телеведущая не любит говорить о семье. Она много лет замужем за одним и тем же человеком (профессор в области физики Юрий Айвазян, — прим. Woman.ru), который далек от телевидения. У супругов есть дочь Илона и внучка, которую, как и бабушку, зовут Регина.

«Моя семья — это слепок с моей семьи и моих родителей», — объясняет телеведущая.

Дома Дубовицкую почти не застать: все свободное время она проводит с «Аншлагом». То сценарии для новых программ пишет, то на съемках пропадает, то на гастроли спешит, то с новыми артистами договаривается. Можно сказать, что ведущая вышла замуж дважды: сначала за любимого мужчину, а потом — за телевидение.

Впрочем, муж на Дубовицкую не в обиде. Он тоже увлечен своей работой и прекрасно понимает, как это здорово, когда у тебя до сих пор горят глаза при мысли о любимом деле. Признаюсь, беседовать с Региной было сложно, но интересно, ведь не даром она легенда отечественного юмора.

Однако когда речь зашла о секрете стоимостью один миллион рублей, Регина сразу стала серьезной. Было видно, как сильно она переживает и как ей тяжело не только говорить о своей тайне, но даже думать о ней. Я понимала, что моей гостье нужно собраться с духом, и не торопила ее. Отважилась ли Дубовицкая раскрыть свой секрет? Не побоялась ли выйти из образа обаятельной и всегда улыбающейся телеведущей, у которой нет никаких забот? Увидите совсем скоро: 21 декабря в 21.00 на НТВ.  

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20 декабря 2019
Текст Лера Кудрявцева
Фото Пресс-служба НТВ
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Лера Кудрявцева, Колонка Леры Кудрявцевой для Woman.ru

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