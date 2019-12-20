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Вера Брежнева показала роскошную гостиную своего киевского дома, где живет с Константином Меладзе

В преддверии Нового года у артистов практически нет свободного времени. Поэтому возможность провести целый день с семьей для Веры Брежневой стала настоящим подарком.
Вера Брежнева
Вера Брежнева

Как и любой другой артист, Вера Брежнева дает массу концертов перед новогодними праздниками. К тому же недавно певица запустила собственную линейку косметики, так что ей сейчас не до отдыха. 

Тем не менее знаменитость старается находить время для себя и родных. На днях певица смогла выкроить несколько часов, чтобы провести их с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.

«Когда концерты каждый день в разных городах, и вдруг выдается вот такое утро с семьей, это бесценно», — заявила Вера в своем Инстаграме.

А заодно показала красиво украшенную к Новому году гостиную: высокие потолки, панорамные окна, из-за чего вся комната наполнена светом, и елка высотой в два этажа. Красота!

Брежнева редко делится подробностями личной жизни, а уж тем более фотографиями своего семейного гнездышка. Поэтому поклонники были рады увидеть уютный уголок певицы.

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20 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @ververa, @meladzemusic/Instagram
Теги

Вера Брежнева, Константин Меладзе

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Эта рука на чьих фото только не присутствовала.. У Седоковой, у Лободы, теперь вот у Брежневой.... Такое ощущение, что все поголовно украинские певицы живут с одним и тем же мужчиной, у которого вот такая рука. Кстати, скажите кто-нибудь Вере, что фото ее дочки в постели рядом с чужим ей мужиком смотрится странно... Даже если мама там тоже есть.

  • Какие же они неприятные внешне: и сама Брежнева без фотошопа, и её сестра, и дочь

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