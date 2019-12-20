Вера Брежнева показала роскошную гостиную своего киевского дома, где живет с Константином Меладзе

В преддверии Нового года у артистов практически нет свободного времени. Поэтому возможность провести целый день с семьей для Веры Брежневой стала настоящим подарком.

Вера Брежнева

Как и любой другой артист, Вера Брежнева дает массу концертов перед новогодними праздниками. К тому же недавно певица запустила собственную линейку косметики, так что ей сейчас не до отдыха.

Тем не менее знаменитость старается находить время для себя и родных. На днях певица смогла выкроить несколько часов, чтобы провести их с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.

«Когда концерты каждый день в разных городах, и вдруг выдается вот такое утро с семьей, это бесценно», — заявила Вера в своем Инстаграме.

А заодно показала красиво украшенную к Новому году гостиную: высокие потолки, панорамные окна, из-за чего вся комната наполнена светом, и елка высотой в два этажа. Красота!

1 2 3 ... 10 Вера Брежнева удалила из Инстаграма все фото с Константином Меладзе

Брежнева редко делится подробностями личной жизни, а уж тем более фотографиями своего семейного гнездышка. Поэтому поклонники были рады увидеть уютный уголок певицы.